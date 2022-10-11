Президент Финляндии Ниинисте не видит смысла говорить с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что пока не видит смысла говорить с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что важно, чтобы у европейцев была возможность говорить с Россией "в правильное время", но сейчас это не та ситуация и лично он не планирует разговоров с Путиным.

"Я готов, если в перспективе (из этого) может быть что-то хорошее. Сейчас для этого нет возможности", - отметил Ниинисте.

Он сказал, что и Финляндия и Норвегия в нынешних обстоятельствах вынуждены были переосмыслить отношения с Россией.

Лидер Финляндии также отметил, что пока очень сложно предсказать, как может закончиться война РФ против Украины.

Читайте также: Путин не примет поражения в Украине, - президент Финляндии Ниинистё