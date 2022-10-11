Президент Финляндии Ниинисте не видит смысла говорить с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что пока не видит смысла говорить с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он отметил, что важно, чтобы у европейцев была возможность говорить с Россией "в правильное время", но сейчас это не та ситуация и лично он не планирует разговоров с Путиным.
"Я готов, если в перспективе (из этого) может быть что-то хорошее. Сейчас для этого нет возможности", - отметил Ниинисте.
Он сказал, что и Финляндия и Норвегия в нынешних обстоятельствах вынуждены были переосмыслить отношения с Россией.
Лидер Финляндии также отметил, что пока очень сложно предсказать, как может закончиться война РФ против Украины.
Топ комментарии
+8 Марина Кравець
показать весь комментарий11.10.2022 15:30
+7 Kare Resa
показать весь комментарий11.10.2022 15:41
+6 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий11.10.2022 15:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нових гундосиків назнімає
Україні хоч би роту такої техніки ... а то як не НАТО Фінляндія та Швеція.
Та із мобілізацією можуть "допогти" на росії - транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові.