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Новости Война
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Президент Финляндии Ниинисте не видит смысла говорить с Путиным

путин,путін

Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что пока не видит смысла говорить с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он отметил, что важно, чтобы у европейцев была возможность говорить с Россией "в правильное время", но сейчас это не та ситуация и лично он не планирует разговоров с Путиным.

"Я готов, если в перспективе (из этого) может быть что-то хорошее. Сейчас для этого нет возможности", - отметил Ниинисте.

Он сказал, что и Финляндия и Норвегия в нынешних обстоятельствах вынуждены были переосмыслить отношения с Россией.

Лидер Финляндии также отметил, что пока очень сложно предсказать, как может закончиться война РФ против Украины.

Читайте также: Путин не примет поражения в Украине, - президент Финляндии Ниинистё

Автор: 

путин (31211) россия (95361) Финляндия (955) Ниинисте (69)


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Топ комментарии
+8
наш відпочине від трудов праведних

нових гундосиків назнімає
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11.10.2022 15:30
+7
Мало того то нет здравого смысла говорить с Путиным, так еще очень гадко, противно, омерзительно иметь с ним какие-то дела. И каких необходимо придерживаться ценностей цивилизованному человеку, для которого каждая человеческая жизнь дорога в переговорах с людоедом, нубийцем десятков тысяч человек, с мерзавцем.
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11.10.2022 15:41
+6
Якщо так то чого їхати ?Зеленський та Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Про це заявила міністр закордонних справ Індонезії.
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11.10.2022 15:28
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Якщо так то чого їхати ?Зеленський та Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Про це заявила міністр закордонних справ Індонезії.
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11.10.2022 15:28 Ответить
наш відпочине від трудов праведних

нових гундосиків назнімає
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11.10.2022 15:30 Ответить
А може вас, сєпарів, переловить
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11.10.2022 16:22 Ответить
рашисти завжди підживлювалися енергією українців,як вампіри...тому бісяться,бо жертва не підкорюється,а чинить спротив.
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11.10.2022 15:31 Ответить
Мало того то нет здравого смысла говорить с Путиным, так еще очень гадко, противно, омерзительно иметь с ним какие-то дела. И каких необходимо придерживаться ценностей цивилизованному человеку, для которого каждая человеческая жизнь дорога в переговорах с людоедом, нубийцем десятков тысяч человек, с мерзавцем.
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11.10.2022 15:41 Ответить
Так то ж Суомі каже, а не ці...уксуси
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11.10.2022 15:41 Ответить
ось, адекватна людина, а не якйись там ердоган, чи простигосподі ілонмазг
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11.10.2022 15:51 Ответить
А що з ним балакать - сказав «путін - ху#ло», проспівав «лала-лала-лала-лала» - ось і вся розмова!
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11.10.2022 15:51 Ответить
У всьому світі перемовин з терористами не ведуть.А пом,ятаєте 11 вересня 2001 року в США,хтось пропонував перемовини?Знайшли ,витягли як погану тварину з нори та ростріляли .рашка вбила вже в Україні набагато більше людей ,як сто таких терактів як у США скоїв Бен Ладен , хто там ще хоче домовлятися з цією мерзотою?
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11.10.2022 15:55 Ответить
З кремлівцями потрібно розмовляти. Але мовою пісдюлєй. Іншої вони не розуміють, і це не їх вина, просто так склалося...
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11.10.2022 16:16 Ответить
Умница!
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11.10.2022 16:36 Ответить
Фінляндія та Швеція можуть і практично підтримати перемовини у новому форматі - серія мінометних "танків" системи AMOS - чудо зброя підтримки піхоти на нульовій лінії.
Україні хоч би роту такої техніки ... а то як не НАТО Фінляндія та Швеція.

Та із мобілізацією можуть "допогти" на росії - транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові.
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11.10.2022 16:45 Ответить
Зеля так не думає !
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11.10.2022 17:42 Ответить
 
 