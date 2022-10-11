Президент Фінляндії Нііністе не бачить сенсу говорити з Путіним

Президент Фінляндії Саулі Нііністе сказав, що поки не бачить сенсу говорити з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що важливо, аби європейці мали можливість говорити з Росією "у правильний час", але зараз це не та ситуація і особисто він не планує розмов з Путіним.

"Я готовий, якщо у перспективі (з цього) може бути щось добре. Зараз для цього немає можливості", - зазначив Нііністе.

Він сказав, що і Фінляндія, і Норвегія у нинішніх обставинах змушені були переосмислити відносини з Росією.

Лідер Фінляндії також зазначив, що поки дуже важко передбачити, як може закінчитися війна РФ проти України.

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