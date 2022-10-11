Президент Фінляндії Нііністе не бачить сенсу говорити з Путіним
Президент Фінляндії Саулі Нііністе сказав, що поки не бачить сенсу говорити з російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він зазначив, що важливо, аби європейці мали можливість говорити з Росією "у правильний час", але зараз це не та ситуація і особисто він не планує розмов з Путіним.
"Я готовий, якщо у перспективі (з цього) може бути щось добре. Зараз для цього немає можливості", - зазначив Нііністе.
Він сказав, що і Фінляндія, і Норвегія у нинішніх обставинах змушені були переосмислити відносини з Росією.
Лідер Фінляндії також зазначив, що поки дуже важко передбачити, як може закінчитися війна РФ проти України.
Топ коментарі
+8 Марина Кравець
показати весь коментар11.10.2022 15:30
+7 Kare Resa
показати весь коментар11.10.2022 15:41
+6 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар11.10.2022 15:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нових гундосиків назнімає
Україні хоч би роту такої техніки ... а то як не НАТО Фінляндія та Швеція.
Та із мобілізацією можуть "допогти" на росії - транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові.