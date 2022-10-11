УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3988 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 526 17

Президент Фінляндії Нііністе не бачить сенсу говорити з Путіним

путин,путін

Президент Фінляндії Саулі Нііністе сказав, що поки не бачить сенсу говорити з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що важливо, аби європейці мали можливість говорити з Росією "у правильний час", але зараз це не та ситуація і особисто він не планує розмов з Путіним.

"Я готовий, якщо у перспективі (з цього) може бути щось добре. Зараз для цього немає можливості", - зазначив Нііністе.

Він сказав, що і Фінляндія, і Норвегія у нинішніх обставинах змушені були переосмислити відносини з Росією.

Лідер Фінляндії також зазначив, що поки дуже важко передбачити, як може закінчитися війна РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не прийме жодної поразки в Україні, - президент Фінляндії Нііністе

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Фінляндія (1296) Нііністе (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
наш відпочине від трудов праведних

нових гундосиків назнімає
показати весь коментар
11.10.2022 15:30
+7
Мало того то нет здравого смысла говорить с Путиным, так еще очень гадко, противно, омерзительно иметь с ним какие-то дела. И каких необходимо придерживаться ценностей цивилизованному человеку, для которого каждая человеческая жизнь дорога в переговорах с людоедом, нубийцем десятков тысяч человек, с мерзавцем.
показати весь коментар
11.10.2022 15:41
+6
Якщо так то чого їхати ?Зеленський та Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Про це заявила міністр закордонних справ Індонезії.
показати весь коментар
11.10.2022 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо так то чого їхати ?Зеленський та Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі. Про це заявила міністр закордонних справ Індонезії.
показати весь коментар
11.10.2022 15:28 Відповісти
наш відпочине від трудов праведних

нових гундосиків назнімає
показати весь коментар
11.10.2022 15:30 Відповісти
А може вас, сєпарів, переловить
показати весь коментар
11.10.2022 16:22 Відповісти
рашисти завжди підживлювалися енергією українців,як вампіри...тому бісяться,бо жертва не підкорюється,а чинить спротив.
показати весь коментар
11.10.2022 15:31 Відповісти
Мало того то нет здравого смысла говорить с Путиным, так еще очень гадко, противно, омерзительно иметь с ним какие-то дела. И каких необходимо придерживаться ценностей цивилизованному человеку, для которого каждая человеческая жизнь дорога в переговорах с людоедом, нубийцем десятков тысяч человек, с мерзавцем.
показати весь коментар
11.10.2022 15:41 Відповісти
Так то ж Суомі каже, а не ці...уксуси
показати весь коментар
11.10.2022 15:41 Відповісти
ось, адекватна людина, а не якйись там ердоган, чи простигосподі ілонмазг
показати весь коментар
11.10.2022 15:51 Відповісти
А що з ним балакать - сказав «путін - ху#ло», проспівав «лала-лала-лала-лала» - ось і вся розмова!
показати весь коментар
11.10.2022 15:51 Відповісти
У всьому світі перемовин з терористами не ведуть.А пом,ятаєте 11 вересня 2001 року в США,хтось пропонував перемовини?Знайшли ,витягли як погану тварину з нори та ростріляли .рашка вбила вже в Україні набагато більше людей ,як сто таких терактів як у США скоїв Бен Ладен , хто там ще хоче домовлятися з цією мерзотою?
показати весь коментар
11.10.2022 15:55 Відповісти
З кремлівцями потрібно розмовляти. Але мовою пісдюлєй. Іншої вони не розуміють, і це не їх вина, просто так склалося...
показати весь коментар
11.10.2022 16:16 Відповісти
Умница!
показати весь коментар
11.10.2022 16:36 Відповісти
Фінляндія та Швеція можуть і практично підтримати перемовини у новому форматі - серія мінометних "танків" системи AMOS - чудо зброя підтримки піхоти на нульовій лінії.
Україні хоч би роту такої техніки ... а то як не НАТО Фінляндія та Швеція.

Та із мобілізацією можуть "допогти" на росії - транзит на Захід біженцям від мобілізації путіна, особливо висококлавіфікованим. Тримати їх в Східній Європі чи Прибалтиці небезпечно - невідомо, що в голові.
показати весь коментар
11.10.2022 16:45 Відповісти
Зеля так не думає !
показати весь коментар
11.10.2022 17:42 Відповісти
 
 