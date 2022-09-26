Путін не прийме жодної поразки в Україні, - президент Фінляндії Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе попередив про небезпечний момент у війні в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін вклав забагато ресурсів у вторгнення, що обернулося проти нього.

Про це фінський президент заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", – пояснив фінський президент.

За словами Нііністе, президент Росії розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року.

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"Це розчарування наростало. Він вирішив вирішити це зараз, так чи інакше", – заявив Нііністе.

За його словами, вторгнення в Україну зменшило активність РФ поблизу Фінляндії.

"Ми не бачили жодних ознак посилення російської активності поблизу Фінляндії. Тепер у Путіна, схоже, додалося головного болю в Україні. Біля наших кордонів зараз спокійніше, ніж було протягом тривалого часу", – сказав Нііністе.

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