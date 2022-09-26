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Путін не прийме жодної поразки в Україні, - президент Фінляндії Нііністе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе попередив про небезпечний момент у війні в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін вклав забагато ресурсів у вторгнення, що обернулося проти нього.

Про це фінський президент заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", – пояснив фінський президент.

За словами Нііністе, президент Росії розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року.

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"Це розчарування наростало. Він вирішив вирішити це зараз, так чи інакше", – заявив Нііністе.

За його словами, вторгнення в Україну  зменшило активність РФ поблизу Фінляндії.

"Ми не бачили жодних ознак посилення російської активності поблизу Фінляндії. Тепер у Путіна, схоже, додалося головного болю в Україні. Біля наших кордонів зараз спокійніше, ніж було протягом тривалого часу", – сказав Нііністе.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+42
Але він завжди може прийняти отруту і застрелитися, як алоізич
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26.09.2022 10:16
+26
який він борець коли все життя ховається від людей в бункері за охороною? такий же борець як і корейський коротишка кім....а те що він сприйме чи не сприйме - його проблеми
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26.09.2022 10:19
+20
пуйло є трус
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26.09.2022 10:17
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Але він завжди може прийняти отруту і застрелитися, як алоізич
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26.09.2022 10:16 Відповісти
пуйло є трус
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26.09.2022 10:17 Відповісти
Так це воно є грут?
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26.09.2022 11:44 Відповісти
Прийняти отруту у нього сміливости не вистачить. Він може лише прийняти за щьоку
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26.09.2022 10:42 Відповісти
він може прийняти отруту, не знаючи навіть про це. ))
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26.09.2022 14:32 Відповісти
Будущему трупу уже пох каким ху.ло уже и является.
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26.09.2022 10:17 Відповісти
огрійте його вже каменюкою, хай не мучиться й інші не страждатимуть
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26.09.2022 10:17 Відповісти
Нехай застрелиться.
Але ж гебнявий Окурок і на це не здатен.
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26.09.2022 10:18 Відповісти
Ні, я вважаю що краще б було щоб його повісили на камеру, як хусейна.
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26.09.2022 10:24 Відповісти
Може й краще, але я трохи про інше. Про ницість і боягузтво самого пуйла.
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26.09.2022 10:39 Відповісти
кого це цікавить?
пуйло вже є опущєнєц і отсос
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26.09.2022 10:18 Відповісти
Він не прийме так. Ми приймем його поразку.
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26.09.2022 10:18 Відповісти
який він борець коли все життя ховається від людей в бункері за охороною? такий же борець як і корейський коротишка кім....а те що він сприйме чи не сприйме - його проблеми
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26.09.2022 10:19 Відповісти
хоч комусь від цієї війни є зиск..., в нас смерті та руйнування, а в когось - спокійні та тихі дні... нашим коштом...
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26.09.2022 10:19 Відповісти
Еще один капитан-очевидность на сцену вылез. Оружие или деньги давай, а твоя болтавня уровня троешника-третеклассника никому не интересна.
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26.09.2022 10:20 Відповісти
Ты давал оружие или деньги финнам, или твои дедушки сами вторглись к ним на территорию в 1939-м?
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Нет, мои дедушки к ним точно не вторгались, более того, они за пределы Украины даже не выезжали. А вот дедушки мокшан, которые вторгались к финнам, дали потомство и сейчас оно вторгается в Украину. А чтобы они (внуки дедушек-мокшан) не начали петь по всем каналам "1939 можем повторить" надо дать оружие и деньги тем, кто их уничтожает, тем самым обеспечивая безопасность финнов.
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26.09.2022 10:43 Відповісти
путин жив??
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26.09.2022 10:20 Відповісти
массонская жопа начала сдавать назад
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26.09.2022 10:22 Відповісти
є вихід- знищити цю гидоту недоросля ....- кацапи вперед...
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26.09.2022 10:22 Відповісти
Украина будет воевать до уничстожения России и Путина!!!
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26.09.2022 10:23 Відповісти
До деокупації всієї України та ізоляції ********** за порєбріком. В ізоляції кацапи чудово з цим завданням справляться без нас.
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26.09.2022 10:34 Відповісти
Через те ви пускаете кацапів до себе
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26.09.2022 10:24 Відповісти
взгляд постороннего. У финна есть сопереживание к соплеменниками в России, они с венграми одного происхождения.
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26.09.2022 10:25 Відповісти
ето как бьі ніжє пояса вваліл)
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26.09.2022 11:48 Відповісти
ЗСУ по)(¥й що там ***** схиблене прийме що ні.
Українці теж НЕ ПРИЙМУТЬ ПОРАЗКУ/ПАСЄРІДІНЄ ДОМОВИТИСЬ з *****м!!!
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26.09.2022 10:26 Відповісти
***..ла сюди ніхто не кликав, тому хай іде нах..й зі своїми психологічними проблемами - хай застрелиться якщо уж нєвмоготу.
А ви, менше звертайте уваги, істеричка завжди влаштовує свої "концерти" для тих хто на них звертає увагу. Якщо менше заглядали ху..лу у сраку - було б набагато краще.
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26.09.2022 10:27 Відповісти
"ОНА УТОНУЛА" - в этой формуле - весь путин.
По его дворцам, бункерам, километровым столам видно, какой это борец.
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26.09.2022 10:28 Відповісти
так в нього тут поразка за поразкою, це його проблема, як він їх сприймає, крім того, він любить життя судячи з його палаців, тому там більше "світа" робить короля, він йде за тими. хто радить йому розібратися з хохлами, що веде взагалі до поразки та розвалу росії, виходячи з цього, незважаючи на певні успіхи у внутрі рф, путін все ж таки тупий
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26.09.2022 10:28 Відповісти
прімєт разом із кулею в його набиту лайном голову
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Ну пускай застрелится. Или пускай ему помогут если он такой ссыкун
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Путин не борец, а трусливое мстительное *****.
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26.09.2022 10:29 Відповісти
путин понимает, если он сейчас проиграет - он лишится власти.

Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!

Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Гітлер також не бажав поразки і вірив в те чого немає також і путін вірить в утопічні ідеї бажане сприймає за дійсне.
Якщо путін зазнає поразки який у нього буде вихід ? Як у гітлера застрелитися в бункері ? Ця мерзота боїться померти і тому шантажує ядерною зброєю але не використовує бо знає про наслідки
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26.09.2022 10:30 Відповісти
тем хуже для путина
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26.09.2022 10:35 Відповісти
хйло не варте навіть таких незрозумілих? напівкомпліментів..
воно просто не може достойно програвати, як балувані дівчата з низькою соціальною відповідальністю..
трупін - не борець, а закомплексоване сцикло, яке живиться смертями інших.. і за своє нікчемне життя буде триматися до свого останнього тупорилого холопа-кацапа
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26.09.2022 10:35 Відповісти
"Путін не прийме жодної поразки в Україні, Ми не бачили жодних ознак посилення російської активності поблизу Фінляндії. Тепер у Путіна, схоже, додалося головного болю в Україні. Біля наших кордонів зараз спокійніше, ніж було протягом тривалого часу", - президент Фінляндії Нііністе.

Так Європа раз за разом поступалася Гітлеру перед другою світовою війною... Потім був апофеоз - Мюнхен, 1938 і відоме «Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения» - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации.

Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения вторжение Гитлера в Польшу стало началом Второй мировой войны.
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26.09.2022 10:37 Відповісти
Ну і що тут нового?
Що він хотів цим сказати чи що змінюється?
Замість п"здєжа - зброї дайте побільше.
Віримо та допомагаємо ЗСУ і не слухаємо всяку фігню!
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26.09.2022 10:37 Відповісти
"Він вклав усе. Він борець" - він куйло і сцикливий маніпулятор....... якийсь наляканий фін попався....
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26.09.2022 10:38 Відповісти
Почалось- він борець, не прийме жодної поразки. Згадайте ще - не треба його принижувати, дайте йому зберегти лице ((
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26.09.2022 10:38 Відповісти
царі на рашці завжди погано кінчали
***** вийняток?
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26.09.2022 10:39 Відповісти
Кажете, що на кордонах Фінляндії тихо, та тихо по всьому світі, ніяких терактів, ніяких несуть іділ, хазбулу, ще там всяких терористичних угруповань, бо вони всі в Україні перемелюються.
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26.09.2022 10:42 Відповісти
Якщо не хоче то заставимо, в противному випадку йому прийдеться на концерт до Кобзона відправлятись.
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26.09.2022 10:42 Відповісти
у преза финляндии позиция мыши амбарной. мы что должны думать о проблемах путина? борец *****. за что борец? за свободу сексуальных меньшин? старый гомык от нехватки гармонов *****(медленно превратился в ***,***ло) Так нам что,обращать внимание на то чего хочет ***? Та пошел ты на *** вместе с путиным.
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26.09.2022 10:43 Відповісти
Саули Ниинистё зачем героизировать это тупое чмо? лучше молчи в тряпочку... путин - трус и убийца... а не боец...
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26.09.2022 10:43 Відповісти
путіна теж можуть прийняти ,або його колеги,або зразу до пекла,і там не буде великої різниці борець він чи ні
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26.09.2022 10:44 Відповісти
Прийме, не прийме, то вже його проблеми, хай курва застрелиться
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26.09.2022 10:45 Відповісти
Снова из-за печки вылез Нитонисё. Называть конченую мразь борцом, значит ему поддакивать. Борцы не убивают людей в затылок, не травят чужими руками оппозиционеров, не устраивают геноцида! Давить его всеми возможными способами, чтобы не воняло уже на планете этим дерьмом.
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26.09.2022 10:45 Відповісти
Это его проблема. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 10:46 Відповісти
що приймає чи не приймає *****, або чого боїться Ніісте, не має ніякого значення,
крім боротьби зі Злом, яке проголосило "скасування" українців, у нас немає іншого вибору, боротьба забезпечує виживання, будь-яка теоретична капітуляція (якої ніколи не буде) означає знишення Мордором українського народу і перетворення України на географічне поняття
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26.09.2022 10:46 Відповісти
Так что теперь, мировому сообществу путем сдачи Украины надо сохранить фуйлу лицо, бо иначе он никак поражение не примет? Про это пытается донести мысль президент Финляндия?
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26.09.2022 10:47 Відповісти
Та нікуди він не дінеться , - прийме .. Ну , а якщо не прийме , то йому залишається один єдиний вихід - повіситись , прямо зараз . .
Як зробив у свій час Гітлер , не прийняв поразку і зробив собі - амінь .
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26.09.2022 10:48 Відповісти
***** не перший і не останній, що здохне не власною смертю.
вже дуже і дуже багато людей бажає йому мук пекельних
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26.09.2022 11:11 Відповісти
І от таке в нато приймають, а нас ні...
Я сумніваюся, що на заході геї, такі ж сидори, як і у кацапії
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26.09.2022 10:49 Відповісти
Он знает что у него есть один единственный выход. Думаю он скоро всех обрадует. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 10:53 Відповісти
Хай не приймає - баба Поразка сама до нього завітає!
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26.09.2022 10:56 Відповісти
"Це розчарування наростало. Він вирішив вирішити це зараз, так чи інакше", - заявив Нііністе.

Цікавий дядьку, при всій повазі. Перемогти ***** не взмозі, тому "так чи інакше" може стосуватися лише методу *****забаранювання. То, в чому критичність ситуації?
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26.09.2022 10:58 Відповісти
..."Він борець..."🤦 Досить пи#діти,Ніістіте.
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Зачем повторять очевидные вещи? Это понятно абсолютно всем, путлер пошел в ва-банк.
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26.09.2022 11:03 Відповісти
с ******** картами
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26.09.2022 11:13 Відповісти
Україні союзникам потрібно повернути ядерну зброю хоча б тактичну! Тільки так ми вбезпечимо нас від ядерних погроз маньяка. Це вже всім зрозуміло і безальтернативно.
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26.09.2022 11:17 Відповісти
Поправка: х-ло не борець. Х-ло створює іллюзію, що він борець, мачо, ведмежий наїзник.
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Капсула с цианидом и контрольный в котелок!
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26.09.2022 11:36 Відповісти
и яке видношення воно до финов...то бишь фини то кто...кацапчики???
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26.09.2022 12:00 Відповісти
Спасибо, Капитан Очевидность, а то мы не знали!

Поражение путлера это его конец, потому он сделает всё, включая ядерный удар, чтобы победить, а победа для него - успешная аннексия части Украины, потому добровольно он ничего не отдаст, какие бы санкции вы ни придумали, и кацапы его тоже не свергнут, потому что они - его рабы. Чем раньше в НАТО это поймут - тем раньше решат, готовы ли они к третьей мировой войне, или он аннексирует юго-восточные территории Украины и всё заморозится.

Чтобы путлер проиграл, НАТО придётся перестать так ссаться ядерной войны и провести красную линию - если путлер взорвёт в Украине атомную станцию или ядерную боеголовку, то НАТО передаёт Украине сотни ракет дальностью от 1000 км без ограничений по применению, а также свои истребители. Пока НАТО петляет от его угроз и не заявляет, что "если готов спалить миллионы наших граждан в ядерном пепле - мы спалим миллионы твоих" - путлер делает всё, что захочет, и может докатиться до угрозы применения ядерного оружия в Украине по большому скоплению гражданских, если Украина продолжит воевать. Плешивая гнида остановится только там, где его остановят ядерные страны и скажут - мы готовы на многомиллионные жертвы, но ты, nugap, всё равно не победишь.
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26.09.2022 12:01 Відповісти
Навіщо підзадорівать терориста та робити комплімент? Воно нічтожне та опущене всим світом чмо,тому дуже зле.
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26.09.2022 12:04 Відповісти
Який із путлєра борець - це мразь і кривавий вбивця , терорист
І шантажист , якого потрібно знищити фізично !
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26.09.2022 12:09 Відповісти
Не сци Саулі Нііністе. Хто те чмо буде питати приймо воно поразку чи ні. Трибунал. Шибениця.
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26.09.2022 12:17 Відповісти
Саул Вениаминович Нинис тоже любит переговоры.
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26.09.2022 12:51 Відповісти
Путин не боец а ссыкивый жулик из бункера. Ещё один знайка нашелся.
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26.09.2022 12:50 Відповісти
"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", - пояснив фінський президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3369560
Який він борець? Весь світ давно знає, що він *****.
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26.09.2022 13:57 Відповісти
 
 