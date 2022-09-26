Путин не примет поражения в Украине, - президент Финляндии Ниинистё
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил об опасном моменте в войне в Украине, поскольку президент России Владимир Путин вложил много ресурсов во вторжение, которое обернулось против него.
Об этом финский президент заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Он вложил все. Он борец, поэтому очень сложно представить, как он принимает поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", – объяснил финский президент.
По словам Ниинистё, президент России разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года.
"Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", – заявил Ниинистё .
По его словам, вторжение в Украину уменьшило активность РФ вблизи Финляндии.
"Мы не видели никаких признаков усиления российской активности вблизи Финляндии. Теперь у Путина, похоже, добавилось головной боли в Украине. Около наших границ сейчас спокойнее, чем было долгое время", – сказал Ниинистё .
Пожалуйста, подождите...
Але ж гебнявий Окурок і на це не здатен.
пуйло вже є опущєнєц і отсос
Українці теж НЕ ПРИЙМУТЬ ПОРАЗКУ/ПАСЄРІДІНЄ ДОМОВИТИСЬ з *****м!!!
А ви, менше звертайте уваги, істеричка завжди влаштовує свої "концерти" для тих хто на них звертає увагу. Якщо менше заглядали ху..лу у сраку - було б набагато краще.
По его дворцам, бункерам, километровым столам видно, какой это борец.
Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!
Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?
Якщо путін зазнає поразки який у нього буде вихід ? Як у гітлера застрелитися в бункері ? Ця мерзота боїться померти і тому шантажує ядерною зброєю але не використовує бо знає про наслідки
воно просто не може достойно програвати, як балувані дівчата з низькою соціальною відповідальністю..
трупін - не борець, а закомплексоване сцикло, яке живиться смертями інших.. і за своє нікчемне життя буде триматися до свого останнього тупорилого холопа-кацапа
Так Європа раз за разом поступалася Гітлеру перед другою світовою війною... Потім був апофеоз - Мюнхен, 1938 і відоме «Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения» - заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом 30 сентября 1938 года в Лондоне о Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларации.
Эта фраза была повторением слов Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения вторжение Гитлера в Польшу стало началом Второй мировой войны.
Що він хотів цим сказати чи що змінюється?
Замість п"здєжа - зброї дайте побільше.
Віримо та допомагаємо ЗСУ і не слухаємо всяку фігню!
***** вийняток?
крім боротьби зі Злом, яке проголосило "скасування" українців, у нас немає іншого вибору, боротьба забезпечує виживання, будь-яка теоретична капітуляція (якої ніколи не буде) означає знишення Мордором українського народу і перетворення України на географічне поняття
Як зробив у свій час Гітлер , не прийняв поразку і зробив собі - амінь .
вже дуже і дуже багато людей бажає йому мук пекельних
Я сумніваюся, що на заході геї, такі ж сидори, як і у кацапії
Цікавий дядьку, при всій повазі. Перемогти ***** не взмозі, тому "так чи інакше" може стосуватися лише методу *****забаранювання. То, в чому критичність ситуації?
Поражение путлера это его конец, потому он сделает всё, включая ядерный удар, чтобы победить, а победа для него - успешная аннексия части Украины, потому добровольно он ничего не отдаст, какие бы санкции вы ни придумали, и кацапы его тоже не свергнут, потому что они - его рабы. Чем раньше в НАТО это поймут - тем раньше решат, готовы ли они к третьей мировой войне, или он аннексирует юго-восточные территории Украины и всё заморозится.
Чтобы путлер проиграл, НАТО придётся перестать так ссаться ядерной войны и провести красную линию - если путлер взорвёт в Украине атомную станцию или ядерную боеголовку, то НАТО передаёт Украине сотни ракет дальностью от 1000 км без ограничений по применению, а также свои истребители. Пока НАТО петляет от его угроз и не заявляет, что "если готов спалить миллионы наших граждан в ядерном пепле - мы спалим миллионы твоих" - путлер делает всё, что захочет, и может докатиться до угрозы применения ядерного оружия в Украине по большому скоплению гражданских, если Украина продолжит воевать. Плешивая гнида остановится только там, где его остановят ядерные страны и скажут - мы готовы на многомиллионные жертвы, но ты, nugap, всё равно не победишь.
І шантажист , якого потрібно знищити фізично !
Який він борець? Весь світ давно знає, що він *****.