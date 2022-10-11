Рашисты били по Львовщине ракетами Х-101, "Калибрами" и "Искандерами", - Козицкий

На Львовщине российская армия нанесла комбинированные удары по критической инфраструктуре области.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По предварительным данным, удар был комбинирован как с самолетов ракетами Х-101, так и ракетами "Калибр" из Черного моря. Также предположительно были удары и с "Искандеров". В настоящее время происходит обследование поврежденных объектов и обломков ракет, которыми наносились удары", - сказал Козицкий.

Глава области отметил, что накануне, 10 октября, по Львовской области было выпущено 15 ракет, из них семь сбили ПВО, сегодня произошло три попадания в ТЭЦ, одну ракету сбили над Львовщиной военные Северного командования "Захід".

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