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Новости Война
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Рашисты били по Львовщине ракетами Х-101, "Калибрами" и "Искандерами", - Козицкий

ракета

На Львовщине российская армия нанесла комбинированные удары по критической инфраструктуре области.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По предварительным данным, удар был комбинирован как с самолетов ракетами Х-101, так и ракетами "Калибр" из Черного моря. Также предположительно были удары и с "Искандеров". В настоящее время происходит обследование поврежденных объектов и обломков ракет, которыми наносились удары", - сказал Козицкий.

Глава области отметил, что накануне, 10 октября, по Львовской области было выпущено 15 ракет, из них семь сбили ПВО, сегодня произошло три попадания в ТЭЦ, одну ракету сбили над Львовщиной военные Северного командования "Захід".

Читайте: На Львовщине обстрелами повреждены 4 электроподстанции, на ремонт уйдут месяцы, – Садовый

крылатые ракеты (878) Львов (4580) обстрел (26891) ракеты (3549) Козицкий Максим (98) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+10
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579802966911221761 1 ч

«Командующий Суровикин в речи перед мобиками сообщил: "империя нигеров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь. Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы, Москва станет Конго и Россия перестанет существовать»
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11.10.2022 16:40
+6
паРашники обосрались по всем фронтам , и ни чего умнее не придумали что бы пулять ракетами , .................что ни делает дурак , все он делает не так .
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11.10.2022 16:37
+3
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11.10.2022 16:46
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паРашники обосрались по всем фронтам , и ни чего умнее не придумали что бы пулять ракетами , .................что ни делает дурак , все он делает не так .
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11.10.2022 16:37 Ответить
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579802966911221761 1 ч

«Командующий Суровикин в речи перед мобиками сообщил: "империя нигеров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь. Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы, Москва станет Конго и Россия перестанет существовать»
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11.10.2022 16:40 Ответить
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11.10.2022 16:46 Ответить
Сатана - батько брехні!
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11.10.2022 16:55 Ответить
...І ти, придурок, бігом відзвітував публічно своєму клованові, що пох на то- МИ відновили електропостачання Львова за курва лічені години??? .. Ти ***,кончене...ти ще більше ракет на місто й область хочеш????
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11.10.2022 16:48 Ответить
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11.10.2022 17:03 Ответить
казкар
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11.10.2022 18:03 Ответить
Кого не возьми 🤢🤬 все "слуги"тупохитросделанные , Кулеба не дурак , но лёг под д'Ерьмака ‼️Хоть на время войны , пригласили к себе умных патриотов , например Арсения Яценюка ,Виталия Портникова , бывших дипломатов , а не предателя тарана
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11.10.2022 18:11 Ответить
А Х-101 це х@йло стопєрвоє? х@йло кал і бр...
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11.10.2022 20:26 Ответить
 
 