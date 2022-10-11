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Рашисти били по Львівщині ракетами Х-101, "Калібрами" та "Іскандерами", - Козицький

ракета

На Львівщині російська армія завдала комбінованих ударів по критичній інфраструктурі області.

Про це сьогодні під час пресбрифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За попередніми даними, удар був комбінований як з літаків ракетами Х-101, так і ракетами "Калібр" з Чорного моря. Також ймовірно були удари й з "Іскандерів". На цей час відбувається обстеження пошкоджених об'єктів і уламків ракет, якими завдавалися удари", - сказав Козицький.

Очільник області наголосив, що напередодні, 10 жовтня, по Львівській області було випущено 15 ракет, з них сім збили ППО, сьогодні відбулося три влучання в ТЕЦ, одну ракету збили над Львівщиною військові Північного командування "Захід".

Також читайте: На Львівщині обстрілами пошкоджено 4 електропідстанції, на ремонт підуть місяці, – Садовий

Автор: 

крилаті ракети (1070) Львів (3066) обстріл (28196) ракети (4000) Козицький Максим (126) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+10
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579802966911221761 1 ч

«Командующий Суровикин в речи перед мобиками сообщил: "империя нигеров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь. Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы, Москва станет Конго и Россия перестанет существовать»
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11.10.2022 16:40
+6
паРашники обосрались по всем фронтам , и ни чего умнее не придумали что бы пулять ракетами , .................что ни делает дурак , все он делает не так .
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11.10.2022 16:37
+3
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11.10.2022 16:46
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паРашники обосрались по всем фронтам , и ни чего умнее не придумали что бы пулять ракетами , .................что ни делает дурак , все он делает не так .
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11.10.2022 16:37 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1579802966911221761 1 ч

«Командующий Суровикин в речи перед мобиками сообщил: "империя нигеров, евреев и гомосексуалистов ополчилась на святую Русь. Если мы проиграем, наши сыновья будут кастрированы, Москва станет Конго и Россия перестанет существовать»
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11.10.2022 16:40 Відповісти
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11.10.2022 16:46 Відповісти
Сатана - батько брехні!
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11.10.2022 16:55 Відповісти
...І ти, придурок, бігом відзвітував публічно своєму клованові, що пох на то- МИ відновили електропостачання Львова за курва лічені години??? .. Ти ***,кончене...ти ще більше ракет на місто й область хочеш????
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11.10.2022 16:48 Відповісти
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11.10.2022 17:03 Відповісти
казкар
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11.10.2022 18:03 Відповісти
Кого не возьми 🤢🤬 все "слуги"тупохитросделанные , Кулеба не дурак , но лёг под д'Ерьмака ‼️Хоть на время войны , пригласили к себе умных патриотов , например Арсения Яценюка ,Виталия Портникова , бывших дипломатов , а не предателя тарана
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11.10.2022 18:11 Відповісти
А Х-101 це х@йло стопєрвоє? х@йло кал і бр...
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11.10.2022 20:26 Відповісти
 
 