УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3988 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 299 55

На Львівщині обстрілами пошкоджено 4 електропідстанції, на ремонт підуть місяці, - Садовий

львівщина

Мер Львова Андрій Садовий повідомив на брифінгу 11 жовтня, що обстріли російських агресорів вивели з ладу чотири підстанції в області, дві з них було знищено повністю. Ремонт, за його оцінками, триватиме не дні, а місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Сьогоднішня атака призвела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції у межах Львівської області виведені з ладу, і щоб упорядкувати їх, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає. Складно сьогодні пророкувати завтрашній день", - розповів мер.

Садовий зазначив, що буде зроблено все можливе, щоби працювали медзаклади і можна було купити всі необхідні речі. Також він наголосив, що область має буквально один-два тижні на те, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, з огляду на нові реалії.

"Ворог показав свої плани. Він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми чудово розуміємо, що ефект буде зворотним… Щодо ліквідації сьогоднішньої ситуації більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години", - сказав мер.

Тим часом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури додав, що дві з чотирьох станцій Укренерго були обстріляні і вчора.

Також читайте: Внаслідок ракетного удару по Львову травмовано одну особу, - Садовий

"Щиро кажучи, від них нічого не залишилося. На вчорашній день 1040 населених пунктів були без електроенергії та водопостачання. Величезні перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. На сьогоднішній ранок понад 95% області знову було підключено до електроенергії, але це абсолютно не означає, що у нас все гаразд", - розповів Козицький.

За його даними, ці чотири підстанції відігравали величезну роль не лише у постачанні електроенергії на Львівщину, а й у експорті електрики за кордон.

"Підстанцій як таких не лишилося. Це все, прямі з’єднання та ремонт, відбуваються у дуже напруженому режимі. Тому прохання та звернення до всіх: за можливості заощаджуйте електроенергію. На даний момент внаслідок повторного удару електричні зв’язки, які були зроблені, розірвані. 30% Львова без світла", - повідомив очільник ОВА.

Козицький висловив сподівання, що постачання знову вдасться відновити без роботи підстанцій, користуючись обхідними шляхами.

Також читайте: Прогриміло три вибухи на двох об’єктах енергетики на Львівщині

"Якщо говорити про роботу мобільних операторів, то вчора була дуже напружена ситуація, бо їх вежі без електропостачання працювати не можуть, працювали лише базові станції з дизельними генераторами. На сьогодні 75% роботи всіх підстанцій та вишок мобільного зв’язку відновлено. Але також можуть бути перебої у роботі мобільних операторів", - попередив чиновник.

Автор: 

Львів (3066) обстріл (28196) Садовий Андрій (535) електроенергія (6176) Львівська область (2417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1579772482168705025 3 ч

Уже все прочли Суровикина про "империю нигеров, евреев и гомосексуалистов", которая "ополчилась на святую Русь"?

*****, с какими же ******** приходиться воевать Украине и как важна для всего мира её победа.
показати весь коментар
11.10.2022 16:14
+9
Утриманець фрідмана Садовий досі будує сміттєпереробний завод... Женіть на хрєн цього корумпованого "поражєнца" і все почне "раптом" лагодитись і налаштовуватись швидко...
показати весь коментар
11.10.2022 16:17
+9
Хм, в рукожопого Садового чомусь на ремонт піде місяці а в Харківській,Дніпропетровській,Київській,Сумській області де обстріли тривають кожен день електропостачання відновлюють за кілька годин. В Бучі,Ірпені електрику взагалі дуже швидко відновили. Може Садовому треба краще кіз пасти а не займати керівні посади?
показати весь коментар
11.10.2022 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви восємь мєсяцев дамбілі бамбас.
показати весь коментар
11.10.2022 16:10 Відповісти
що тоді прийде вна рассєю навіть страшно уявити...
показати весь коментар
11.10.2022 16:53 Відповісти
Правильно написано. А інші пишуть: "за 24 години все відновили", наче ще ракет просять, нерозумні.
показати весь коментар
11.10.2022 16:14 Відповісти
Тут правда написана, к сожалению. У кацапов ракет именно для этих ударов хватит в такой интенсивности как вчера на несколько недель. Так, что зима будет очень сложной. Но вот прикол в том, что на военных наших это никак негативно не повлияет, а даже наоборот добавит злости
показати весь коментар
11.10.2022 16:18 Відповісти
Злость это хорошо. Но где брать трансформаторы для подстанций.
показати весь коментар
11.10.2022 16:26 Відповісти
Я имею ввиду, что на ВСУ это никак не влияет. А зима тяжелой будет, это и так понятно было. Вот Садовой пишет, что месяцы пойдут на восстановление
показати весь коментар
11.10.2022 16:28 Відповісти
На жаль впливає. Основна тяга на залізниці електровози. Доведеться використовувати тепловози, їх мало. Крім того допомогти не зможуть - не та ширина колії. Це ускладнить логістику.
показати весь коментар
11.10.2022 16:31 Відповісти
Бот масковский ваши радужные мечты по разрушению логистики не на чем не основаны....Запад нам помощь по 500 тон в день чтоли конвейером везёт? Да они на по пипетке выделяют военку там и пары тепловозов хватит.Да и к тому же Украина большая и вариантов логистики предостаточно.
Ты думаеш снаряды основную массу в Украине держат? В Польше лежат на складах,шоб не самовзрывались как при Порошенко и малыми грузами выделяют....
показати весь коментар
11.10.2022 16:58 Відповісти
Навішування ярликів замість наведення аргументів - це чисто нарасейська забава. При тому у вас протиріччя самому собі - основні стратегічні вантажі за кордоном. Вони мають якось телепортуватися на передову? А уявляєте обсяги превезення збіжжя, нафтопродуктів, пасажиропотоки. Я розумію, що пропаганда під час війни це важливо - але треба користуватися мозком і прораховувати можливі варіанти розвитку ситуації. Наприклад підготуватися до зими без опалення та світла. Запасти свічки, термобілизну, балонний газ і т.д. А не сидіти і скиглити - "памагите"
показати весь коментар
11.10.2022 17:26 Відповісти
Ага , і тут тобі Порох в калєсони насрав, злидню зелений!
показати весь коментар
11.10.2022 17:41 Відповісти
Если будут восстанавливать такими темпами как у нас в Ирпене подключают в новостройках электричество, то на это уйдут не просто месяцы, а долгие годы. Например, мой дом уже 6(шесть) лет на коммерческом тарифе 5.5 грн за киловатт на сегодня. Но это кому то выгодно, понятно.
показати весь коментар
11.10.2022 16:35 Відповісти
так эти вопросы к застройщику , я так понимаю застройщик вас прокинул так "чуть-чуть" и не сдал дом в эксплуатацию , та и вы лоханулись не проверив застройщика перед тем как бабосики ему занесли -наверное "жирное" было предложение ? результат жадности налицо...
показати весь коментар
11.10.2022 16:42 Відповісти
А если деньги на котловане были уплачены, то какая сдача в эксплуатацию. И почему что бы сдать в эту пресловутую эксплуатацию по предмету электричество нужно тратить годы на бумажки? Может следует признать, что что то не так в нашем королевстве, в частности в законодательной части гражданского строительства.
показати весь коментар
11.10.2022 16:53 Відповісти
так вы к этому выводу через 6 лет пришли ?
показати весь коментар
11.10.2022 17:06 Відповісти
Я к этому пришел в 91. Но к этому не пришла другая часть населения и выбирала вместо прозападных политиков то коммунистических недобитков то воров и прочих клованов.
показати весь коментар
11.10.2022 17:48 Відповісти
Деньги на "котловане" всегда риск, можно не только получить не сданный дом, можно вообще ничего.
Так что...
показати весь коментар
11.10.2022 19:06 Відповісти
Та ні, то хтось повівся на обіцянки від забудовника, що справа на мазі - ось-ось "занесуть", та зроблять пару телефонних дзвінків кому треба, та все буде "тіп-топ".
показати весь коментар
11.10.2022 19:10 Відповісти
Враження що в Україні купляють квартири виключно після здачі будівлі і прибудинкової території. Шановні, подивіться статистику. Наприклад в тому ж Ірпіні, тіх 6 -8 років тому квартир після завершення будівництва вже не було в вільному продажу. Вони всі продавалися на стадії. І після ви могли купити тільки в перекупа. Якось так. Тому не треба звинувачувати людей в недбалісті в виборі забудовника чи в жадібністі. Якщо б було інше законодавство то це можна б було закрити раз і назавжди. Чи ви думаєте що у світі не продають квартири ще на стадії малюнку на папері? Продають. Наприклад в Малазії. Але там нікому в голову не налазить що буде недобудова. Бо буде тюрма. Чи яма із скорпіонами.
показати весь коментар
11.10.2022 19:50 Відповісти
та це не означає шо місяці світла не буде - резерв підключать і гайда .
показати весь коментар
11.10.2022 16:36 Відповісти
Хай у Терехова спитає , де той вісім місяців брав.
показати весь коментар
11.10.2022 16:32 Відповісти
надо просить у союзников не только вооружение, но и трансформаторы и все остальное оборудование
показати весь коментар
11.10.2022 16:34 Відповісти
а ещё шоб воевали за нас и отстроили нам всё ...
как в том анекдоте : "Хочу шоб ви мене ще й возили.."
показати весь коментар
11.10.2022 16:45 Відповісти
Украина жизнями людей расплачивается в этой войне, между прочим. А это война не только против Украины. Так что помощь от Запада - это вопрос выживания не только Украины, а всего цивилизованного мира.
показати весь коментар
11.10.2022 18:07 Відповісти
Під Києвом в березні маленькі діти спали одітими,під трьома одіялами.
В будинку було +6 С...головне,щоб залишитись
живими.Треба нам це пережить.
показати весь коментар
11.10.2022 17:02 Відповісти
Ніде нема. Це смерть. І грошенят ще попросити... Де ви, чоловіки((((

показати весь коментар
11.10.2022 17:23 Відповісти
Можете підказати де розсилка по залишках ракет у рашки, а то я щось загубив той телеграм канал?
показати весь коментар
11.10.2022 16:35 Відповісти
Западные разведки сливают данные нашему ГУР, а они озвучивают. Ваше право верить или нет. Сегодня озвучили, что у кацапов их осталось 1400 шт всех видов
показати весь коментар
11.10.2022 16:40 Відповісти
То це ще на 14 тижнів по понеділках лупить зможуть.
показати весь коментар
11.10.2022 17:05 Відповісти
Правда на війні не завжди потрібна
показати весь коментар
11.10.2022 16:39 Відповісти
це походу правильна публічна заява в різночас різно шанованого мною Пана Мера. Краще заявити, що "*******, ми тут догори лапками і на спині", а ніж крайня бравурна реляція і клацання підборами коЗЕицького.
показати весь коментар
11.10.2022 16:39 Відповісти
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1579772482168705025 3 ч

Уже все прочли Суровикина про "империю нигеров, евреев и гомосексуалистов", которая "ополчилась на святую Русь"?

*****, с какими же ******** приходиться воевать Украине и как важна для всего мира её победа.
показати весь коментар
11.10.2022 16:14 Відповісти
Про империи нигеров, евреев и гомосексуалистов то всё херня. Они и сами в это не верят. Но не могут же они прямо сказать, что они просто нас ненавидят - поэтому и хотят уничтожить. Они на почве этой ненависти просто *****лись. Вот просто до такой степени ненавидят. Как бывший ревнивый муж алкаш, который годами п***дил жену, а она не выдержала и ушла от него. Это то же самое.
показати весь коментар
11.10.2022 17:28 Відповісти
Ось що рашисти вміють то це вбивати наше мирне населення , руйнувати наші міста ,села і інфраструктуру це справжні терористи, куди там бен ладену.
показати весь коментар
11.10.2022 16:17 Відповісти
Утриманець фрідмана Садовий досі будує сміттєпереробний завод... Женіть на хрєн цього корумпованого "поражєнца" і все почне "раптом" лагодитись і налаштовуватись швидко...
показати весь коментар
11.10.2022 16:17 Відповісти
Він вже фуйла пересидів чи ні?
показати весь коментар
11.10.2022 16:27 Відповісти
плюс-мінус однаково
показати весь коментар
11.10.2022 16:41 Відповісти
Ні. Він з 2006 року мером. Це вже в нього "четвертий прєзідєнт". Треба щось принципово міняти в міському управлінні бо корупція зростає прямо пропорційно срокам перебування при владі - "на одному місці і камінь обростає".
показати весь коментар
11.10.2022 18:52 Відповісти
такому майже не можливо запобігти.. але передбачити цю проблему від підступних тварюк... треба було (і тепер маємо вчитися долати...і всім іншим областям також... не сподіватися тільки на чудо)
показати весь коментар
11.10.2022 16:18 Відповісти
Садовий і тут буде мати свій зиск(
показати весь коментар
11.10.2022 16:20 Відповісти
знову срач ?
показати весь коментар
11.10.2022 16:29 Відповісти
Який може бути срач по відношенню до людей, що тільки і займаються відмиванням грошей?

Питання риторичне, скільки разів і хто пропонував Львову побудувати заводи по переробці сміття і на яких!!! умовах?
показати весь коментар
11.10.2022 16:38 Відповісти
Агент Садочок доклад закінчив.
показати весь коментар
11.10.2022 16:27 Відповісти
Вы считаете, что можно быстро это все починить?
показати весь коментар
11.10.2022 16:29 Відповісти
Поки відновлювати ут ці об'єкти, можна генераторів дизельних завезти, бо щось таке.
показати весь коментар
11.10.2022 16:28 Відповісти
Генератори працюють !
Але вони можуть забезпечити тільки окремі важливі об"єкти ...
показати весь коментар
11.10.2022 16:31 Відповісти
Коли де небудь з'являється беззмінний керівник то йому не тільки не можна довіряти, а шкідливо це робити.
показати весь коментар
11.10.2022 16:30 Відповісти
Що *уйло і добивається-вивести з ладу нашу інфраструктуру. А щоб знищити їхні вогневі "точки" (принаймі ті до яких можна дотягнутися) щось мова не ведеться. У нас восьмий місяць війна з кацапстаном, а лупити по території окупанта "ні-ні", ми ж не агресори. Так! Ми не агресори-ми терпіли!!! Бо з таким розкладом війна може роками тягнутися, в *уйла заводи працюють є де ракети виготовляти.
показати весь коментар
11.10.2022 16:31 Відповісти
Лупим мы по ихней территории, но дальше чем несколько десятков км вглубь нечем нам стрелять, а союзники до сих пор не разрешают своим вооржужением. Завтра Рамштайн, может что-то и поменяется
показати весь коментар
11.10.2022 16:37 Відповісти
Хм, в рукожопого Садового чомусь на ремонт піде місяці а в Харківській,Дніпропетровській,Київській,Сумській області де обстріли тривають кожен день електропостачання відновлюють за кілька годин. В Бучі,Ірпені електрику взагалі дуже швидко відновили. Може Садовому треба краще кіз пасти а не займати керівні посади?
показати весь коментар
11.10.2022 16:35 Відповісти
Или же там не было таких разрушений как во Львове
показати весь коментар
11.10.2022 16:38 Відповісти
Садовий, звісно, ще той "господарник" і фахівець із "електропідстанцій", як і Козицький, авжеж

проте склалося стійке враження, що всі "незбиті" ракети від нашого ППО "втекли" саме по львівських підстанціях...

якщо ж урахувати, що й ППО як окремої спеціалізованої сили немає, то могло би бути й значно гірше

...зате вони постять відосики зі зєльонкіним на фейсбуці - кожному своє
показати весь коментар
11.10.2022 17:20 Відповісти
воно 2 км дороги ремонтує 2 роки. Звичайно ясно тепер чого таке пи...здить
показати весь коментар
11.10.2022 16:43 Відповісти
Садовий, які місяці нафіг??? Дні, максимум неділі, у нас війна і попереду холодний сезон.
показати весь коментар
11.10.2022 18:10 Відповісти
 
 