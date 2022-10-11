На Львівщині обстрілами пошкоджено 4 електропідстанції, на ремонт підуть місяці, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив на брифінгу 11 жовтня, що обстріли російських агресорів вивели з ладу чотири підстанції в області, дві з них було знищено повністю. Ремонт, за його оцінками, триватиме не дні, а місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Сьогоднішня атака призвела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції у межах Львівської області виведені з ладу, і щоб упорядкувати їх, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає. Складно сьогодні пророкувати завтрашній день", - розповів мер.

Садовий зазначив, що буде зроблено все можливе, щоби працювали медзаклади і можна було купити всі необхідні речі. Також він наголосив, що область має буквально один-два тижні на те, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, з огляду на нові реалії.

"Ворог показав свої плани. Він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми чудово розуміємо, що ефект буде зворотним… Щодо ліквідації сьогоднішньої ситуації більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години", - сказав мер.

Тим часом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури додав, що дві з чотирьох станцій Укренерго були обстріляні і вчора.

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"Щиро кажучи, від них нічого не залишилося. На вчорашній день 1040 населених пунктів були без електроенергії та водопостачання. Величезні перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. На сьогоднішній ранок понад 95% області знову було підключено до електроенергії, але це абсолютно не означає, що у нас все гаразд", - розповів Козицький.

За його даними, ці чотири підстанції відігравали величезну роль не лише у постачанні електроенергії на Львівщину, а й у експорті електрики за кордон.

"Підстанцій як таких не лишилося. Це все, прямі з’єднання та ремонт, відбуваються у дуже напруженому режимі. Тому прохання та звернення до всіх: за можливості заощаджуйте електроенергію. На даний момент внаслідок повторного удару електричні зв’язки, які були зроблені, розірвані. 30% Львова без світла", - повідомив очільник ОВА.

Козицький висловив сподівання, що постачання знову вдасться відновити без роботи підстанцій, користуючись обхідними шляхами.

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"Якщо говорити про роботу мобільних операторів, то вчора була дуже напружена ситуація, бо їх вежі без електропостачання працювати не можуть, працювали лише базові станції з дизельними генераторами. На сьогодні 75% роботи всіх підстанцій та вишок мобільного зв’язку відновлено. Але також можуть бути перебої у роботі мобільних операторів", - попередив чиновник.