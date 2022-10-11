На Львівщині обстрілами пошкоджено 4 електропідстанції, на ремонт підуть місяці, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий повідомив на брифінгу 11 жовтня, що обстріли російських агресорів вивели з ладу чотири підстанції в області, дві з них було знищено повністю. Ремонт, за його оцінками, триватиме не дні, а місяці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Сьогоднішня атака призвела до дуже серйозних наслідків. Фактично чотири підстанції у межах Львівської області виведені з ладу, і щоб упорядкувати їх, потрібні не дні, а місяці. Це дуже складне обладнання, це трансформатори, яких немає. Складно сьогодні пророкувати завтрашній день", - розповів мер.
Садовий зазначив, що буде зроблено все можливе, щоби працювали медзаклади і можна було купити всі необхідні речі. Також він наголосив, що область має буквально один-два тижні на те, щоб підготуватися до осінньо-зимового опалювального сезону, з огляду на нові реалії.
"Ворог показав свої плани. Він атакуватиме міста і битиме по всіх об’єктах критичної інфраструктури, йому важливо залякати людей. Але ми чудово розуміємо, що ефект буде зворотним… Щодо ліквідації сьогоднішньої ситуації більш точну інформацію можна буде подати за 2-3 години", - сказав мер.
Тим часом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури додав, що дві з чотирьох станцій Укренерго були обстріляні і вчора.
"Щиро кажучи, від них нічого не залишилося. На вчорашній день 1040 населених пунктів були без електроенергії та водопостачання. Величезні перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. На сьогоднішній ранок понад 95% області знову було підключено до електроенергії, але це абсолютно не означає, що у нас все гаразд", - розповів Козицький.
За його даними, ці чотири підстанції відігравали величезну роль не лише у постачанні електроенергії на Львівщину, а й у експорті електрики за кордон.
"Підстанцій як таких не лишилося. Це все, прямі з’єднання та ремонт, відбуваються у дуже напруженому режимі. Тому прохання та звернення до всіх: за можливості заощаджуйте електроенергію. На даний момент внаслідок повторного удару електричні зв’язки, які були зроблені, розірвані. 30% Львова без світла", - повідомив очільник ОВА.
Козицький висловив сподівання, що постачання знову вдасться відновити без роботи підстанцій, користуючись обхідними шляхами.
"Якщо говорити про роботу мобільних операторів, то вчора була дуже напружена ситуація, бо їх вежі без електропостачання працювати не можуть, працювали лише базові станції з дизельними генераторами. На сьогодні 75% роботи всіх підстанцій та вишок мобільного зв’язку відновлено. Але також можуть бути перебої у роботі мобільних операторів", - попередив чиновник.
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Ты думаеш снаряды основную массу в Украине держат? В Польше лежат на складах,шоб не самовзрывались как при Порошенко и малыми грузами выделяют....
Так что...
как в том анекдоте : "Хочу шоб ви мене ще й возили.."
В будинку було +6 С...головне,щоб залишитись
живими.Треба нам це пережить.
@1964Matov
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https://twitter.com/1964Matov/status/1579772482168705025 3 ч
Уже все прочли Суровикина про "империю нигеров, евреев и гомосексуалистов", которая "ополчилась на святую Русь"?
*****, с какими же ******** приходиться воевать Украине и как важна для всего мира её победа.
Питання риторичне, скільки разів і хто пропонував Львову побудувати заводи по переробці сміття і на яких!!! умовах?
Але вони можуть забезпечити тільки окремі важливі об"єкти ...
проте склалося стійке враження, що всі "незбиті" ракети від нашого ППО "втекли" саме по львівських підстанціях...
якщо ж урахувати, що й ППО як окремої спеціалізованої сили немає, то могло би бути й значно гірше
...зате вони постять відосики зі зєльонкіним на фейсбуці - кожному своє