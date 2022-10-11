На Львовщине обстрелами повреждены 4 электроподстанции, на ремонт уйдут месяцы, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил на брифинге 11 октября, что обстрелы российских агрессоров вывели из строя четыре подстанции в области, две из них были уничтожены полностью. Ремонт, по его оценкам, продлится не дни, а месяцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Сегодняшняя атака привела к очень серьезным последствиям. Фактически четыре подстанции в пределах Львовской области выведены из строя, и чтобы упорядочить их, нужны не дни, а месяцы. Это очень сложное оборудование, это трансформаторы, которых нет. Сложно сегодня предсказывать завтрашний день", – рассказал мэр.

Садовый отметил, что будет сделано все возможное, чтобы работали медучреждения и можно было купить все необходимые вещи. Также он отметил, что область имеет буквально одну-две недели на то, чтобы подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону, учитывая новые реалии.

"Враг показал свои планы. Он будет атаковать города и будет бить по всем объектам критической инфраструктуры, ему важно запугать людей. Но мы прекрасно понимаем, что эффект будет обратным... Что касается ликвидации сегодняшней ситуации, точную информацию можно будет предоставить через 2-3 часа" , – сказал мэр.

Тем временем начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий по поводу повреждений энергетической инфраструктуры добавил, что две из четырех станций Укрэнерго были обстреляны и вчера.

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"Честно говоря, от них ничего не осталось. На вчерашний день 1040 населенных пунктов были без электроэнергии и водоснабжения. Огромные перебои с интернетом и мобильной связью. На сегодняшнее утро более 95% области снова было подключено к электроэнергии, но это совершенно не означает" , что у нас все хорошо", – рассказал Козицкий.

По его данным, эти четыре подстанции играли огромную роль не только в поставке электроэнергии на Львовщину, но и в экспорте электричества за границу.

"Подстанций как таковых не осталось. Это все, прямые соединения и ремонт происходят в очень напряженном режиме. Поэтому просьба и обращение ко всем: по возможности экономьте электроэнергию. В настоящее время в результате повторного удара электрические связи, которые были сделаны, разорваны. 30% Львова без света", – сообщил глава ОВА.

Козицкий выразил надежду, что поставки снова удастся возобновить без работы подстанций, пользуясь обходными путями.

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"Если говорить о работе мобильных операторов, то вчера была очень напряженная ситуация, потому что их башни без электроснабжения работать не могут, работали только базовые станции с дизельными генераторами. На сегодняшний день 75% работы всех подстанций и вышек мобильной связи возобновлены. Но также могут быть перебои в работе мобильных операторов", – сказал чиновник.