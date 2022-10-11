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Новости Война
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На Львовщине обстрелами повреждены 4 электроподстанции, на ремонт уйдут месяцы, – Садовый

львівщина

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил на брифинге 11 октября, что обстрелы российских агрессоров вывели из строя четыре подстанции в области, две из них были уничтожены полностью. Ремонт, по его оценкам, продлится не дни, а месяцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Сегодняшняя атака привела к очень серьезным последствиям. Фактически четыре подстанции в пределах Львовской области выведены из строя, и чтобы упорядочить их, нужны не дни, а месяцы. Это очень сложное оборудование, это трансформаторы, которых нет. Сложно сегодня предсказывать завтрашний день", – рассказал мэр.

Садовый отметил, что будет сделано все возможное, чтобы работали медучреждения и можно было купить все необходимые вещи. Также он отметил, что область имеет буквально одну-две недели на то, чтобы подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону, учитывая новые реалии.

"Враг показал свои планы. Он будет атаковать города и будет бить по всем объектам критической инфраструктуры, ему важно запугать людей. Но мы прекрасно понимаем, что эффект будет обратным... Что касается ликвидации сегодняшней ситуации, точную информацию можно будет предоставить через 2-3 часа" , – сказал мэр.

Тем временем начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий по поводу повреждений энергетической инфраструктуры добавил, что две из четырех станций Укрэнерго были обстреляны и вчера.

Читайте: Без электричества осталась 1/3 Львова, - Садовый

"Честно говоря, от них ничего не осталось. На вчерашний день 1040 населенных пунктов были без электроэнергии и водоснабжения. Огромные перебои с интернетом и мобильной связью. На сегодняшнее утро более 95% области снова было подключено к электроэнергии, но это совершенно не означает" , что у нас все хорошо", – рассказал Козицкий.

По его данным, эти четыре подстанции играли огромную роль не только в поставке электроэнергии на Львовщину, но и в экспорте электричества за границу.

"Подстанций как таковых не осталось. Это все, прямые соединения и ремонт происходят в очень напряженном режиме. Поэтому просьба и обращение ко всем: по возможности экономьте электроэнергию. В настоящее время в результате повторного удара электрические связи, которые были сделаны, разорваны. 30% Львова без света", – сообщил глава ОВА.

Козицкий выразил надежду, что поставки снова удастся возобновить без работы подстанций, пользуясь обходными путями.

Также читайте: Рашисты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть сбила ПВО, - ОВА

"Если говорить о работе мобильных операторов, то вчера была очень напряженная ситуация, потому что их башни без электроснабжения работать не могут, работали только базовые станции с дизельными генераторами. На сегодняшний день 75% работы всех подстанций и вышек мобильной связи возобновлены. Но также могут быть перебои в работе мобильных операторов", – сказал чиновник.

Львов (4580) обстрел (26891) Садовый Андрей (651) Тарифы на электроэнергию (2163) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+13
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1579772482168705025 3 ч

Уже все прочли Суровикина про "империю нигеров, евреев и гомосексуалистов", которая "ополчилась на святую Русь"?

*****, с какими же ******** приходиться воевать Украине и как важна для всего мира её победа.
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11.10.2022 16:14
+9
Утриманець фрідмана Садовий досі будує сміттєпереробний завод... Женіть на хрєн цього корумпованого "поражєнца" і все почне "раптом" лагодитись і налаштовуватись швидко...
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11.10.2022 16:17
+9
Хм, в рукожопого Садового чомусь на ремонт піде місяці а в Харківській,Дніпропетровській,Київській,Сумській області де обстріли тривають кожен день електропостачання відновлюють за кілька годин. В Бучі,Ірпені електрику взагалі дуже швидко відновили. Може Садовому треба краще кіз пасти а не займати керівні посади?
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11.10.2022 16:35
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Правила форума Совет форумчан
А ви восємь мєсяцев дамбілі бамбас.
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11.10.2022 16:10 Ответить
що тоді прийде вна рассєю навіть страшно уявити...
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11.10.2022 16:53 Ответить
Правильно написано. А інші пишуть: "за 24 години все відновили", наче ще ракет просять, нерозумні.
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11.10.2022 16:14 Ответить
Тут правда написана, к сожалению. У кацапов ракет именно для этих ударов хватит в такой интенсивности как вчера на несколько недель. Так, что зима будет очень сложной. Но вот прикол в том, что на военных наших это никак негативно не повлияет, а даже наоборот добавит злости
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11.10.2022 16:18 Ответить
Злость это хорошо. Но где брать трансформаторы для подстанций.
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11.10.2022 16:26 Ответить
Я имею ввиду, что на ВСУ это никак не влияет. А зима тяжелой будет, это и так понятно было. Вот Садовой пишет, что месяцы пойдут на восстановление
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11.10.2022 16:28 Ответить
На жаль впливає. Основна тяга на залізниці електровози. Доведеться використовувати тепловози, їх мало. Крім того допомогти не зможуть - не та ширина колії. Це ускладнить логістику.
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11.10.2022 16:31 Ответить
Бот масковский ваши радужные мечты по разрушению логистики не на чем не основаны....Запад нам помощь по 500 тон в день чтоли конвейером везёт? Да они на по пипетке выделяют военку там и пары тепловозов хватит.Да и к тому же Украина большая и вариантов логистики предостаточно.
Ты думаеш снаряды основную массу в Украине держат? В Польше лежат на складах,шоб не самовзрывались как при Порошенко и малыми грузами выделяют....
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11.10.2022 16:58 Ответить
Навішування ярликів замість наведення аргументів - це чисто нарасейська забава. При тому у вас протиріччя самому собі - основні стратегічні вантажі за кордоном. Вони мають якось телепортуватися на передову? А уявляєте обсяги превезення збіжжя, нафтопродуктів, пасажиропотоки. Я розумію, що пропаганда під час війни це важливо - але треба користуватися мозком і прораховувати можливі варіанти розвитку ситуації. Наприклад підготуватися до зими без опалення та світла. Запасти свічки, термобілизну, балонний газ і т.д. А не сидіти і скиглити - "памагите"
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11.10.2022 17:26 Ответить
Ага , і тут тобі Порох в калєсони насрав, злидню зелений!
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11.10.2022 17:41 Ответить
Если будут восстанавливать такими темпами как у нас в Ирпене подключают в новостройках электричество, то на это уйдут не просто месяцы, а долгие годы. Например, мой дом уже 6(шесть) лет на коммерческом тарифе 5.5 грн за киловатт на сегодня. Но это кому то выгодно, понятно.
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11.10.2022 16:35 Ответить
так эти вопросы к застройщику , я так понимаю застройщик вас прокинул так "чуть-чуть" и не сдал дом в эксплуатацию , та и вы лоханулись не проверив застройщика перед тем как бабосики ему занесли -наверное "жирное" было предложение ? результат жадности налицо...
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11.10.2022 16:42 Ответить
А если деньги на котловане были уплачены, то какая сдача в эксплуатацию. И почему что бы сдать в эту пресловутую эксплуатацию по предмету электричество нужно тратить годы на бумажки? Может следует признать, что что то не так в нашем королевстве, в частности в законодательной части гражданского строительства.
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11.10.2022 16:53 Ответить
так вы к этому выводу через 6 лет пришли ?
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11.10.2022 17:06 Ответить
Я к этому пришел в 91. Но к этому не пришла другая часть населения и выбирала вместо прозападных политиков то коммунистических недобитков то воров и прочих клованов.
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11.10.2022 17:48 Ответить
Деньги на "котловане" всегда риск, можно не только получить не сданный дом, можно вообще ничего.
Так что...
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11.10.2022 19:06 Ответить
Та ні, то хтось повівся на обіцянки від забудовника, що справа на мазі - ось-ось "занесуть", та зроблять пару телефонних дзвінків кому треба, та все буде "тіп-топ".
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11.10.2022 19:10 Ответить
Враження що в Україні купляють квартири виключно після здачі будівлі і прибудинкової території. Шановні, подивіться статистику. Наприклад в тому ж Ірпіні, тіх 6 -8 років тому квартир після завершення будівництва вже не було в вільному продажу. Вони всі продавалися на стадії. І після ви могли купити тільки в перекупа. Якось так. Тому не треба звинувачувати людей в недбалісті в виборі забудовника чи в жадібністі. Якщо б було інше законодавство то це можна б було закрити раз і назавжди. Чи ви думаєте що у світі не продають квартири ще на стадії малюнку на папері? Продають. Наприклад в Малазії. Але там нікому в голову не налазить що буде недобудова. Бо буде тюрма. Чи яма із скорпіонами.
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11.10.2022 19:50 Ответить
та це не означає шо місяці світла не буде - резерв підключать і гайда .
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11.10.2022 16:36 Ответить
Хай у Терехова спитає , де той вісім місяців брав.
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11.10.2022 16:32 Ответить
надо просить у союзников не только вооружение, но и трансформаторы и все остальное оборудование
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11.10.2022 16:34 Ответить
а ещё шоб воевали за нас и отстроили нам всё ...
как в том анекдоте : "Хочу шоб ви мене ще й возили.."
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11.10.2022 16:45 Ответить
Украина жизнями людей расплачивается в этой войне, между прочим. А это война не только против Украины. Так что помощь от Запада - это вопрос выживания не только Украины, а всего цивилизованного мира.
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11.10.2022 18:07 Ответить
Під Києвом в березні маленькі діти спали одітими,під трьома одіялами.
В будинку було +6 С...головне,щоб залишитись
живими.Треба нам це пережить.
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11.10.2022 17:02 Ответить
Ніде нема. Це смерть. І грошенят ще попросити... Де ви, чоловіки((((

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11.10.2022 17:23 Ответить
Можете підказати де розсилка по залишках ракет у рашки, а то я щось загубив той телеграм канал?
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11.10.2022 16:35 Ответить
Западные разведки сливают данные нашему ГУР, а они озвучивают. Ваше право верить или нет. Сегодня озвучили, что у кацапов их осталось 1400 шт всех видов
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11.10.2022 16:40 Ответить
То це ще на 14 тижнів по понеділках лупить зможуть.
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11.10.2022 17:05 Ответить
Правда на війні не завжди потрібна
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11.10.2022 16:39 Ответить
це походу правильна публічна заява в різночас різно шанованого мною Пана Мера. Краще заявити, що "*******, ми тут догори лапками і на спині", а ніж крайня бравурна реляція і клацання підборами коЗЕицького.
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11.10.2022 16:39 Ответить
Владимир Матов

@1964Matov

·

https://twitter.com/1964Matov/status/1579772482168705025 3 ч

Уже все прочли Суровикина про "империю нигеров, евреев и гомосексуалистов", которая "ополчилась на святую Русь"?

*****, с какими же ******** приходиться воевать Украине и как важна для всего мира её победа.
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11.10.2022 16:14 Ответить
Про империи нигеров, евреев и гомосексуалистов то всё херня. Они и сами в это не верят. Но не могут же они прямо сказать, что они просто нас ненавидят - поэтому и хотят уничтожить. Они на почве этой ненависти просто *****лись. Вот просто до такой степени ненавидят. Как бывший ревнивый муж алкаш, который годами п***дил жену, а она не выдержала и ушла от него. Это то же самое.
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11.10.2022 17:28 Ответить
Ось що рашисти вміють то це вбивати наше мирне населення , руйнувати наші міста ,села і інфраструктуру це справжні терористи, куди там бен ладену.
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11.10.2022 16:17 Ответить
Утриманець фрідмана Садовий досі будує сміттєпереробний завод... Женіть на хрєн цього корумпованого "поражєнца" і все почне "раптом" лагодитись і налаштовуватись швидко...
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11.10.2022 16:17 Ответить
Він вже фуйла пересидів чи ні?
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11.10.2022 16:27 Ответить
плюс-мінус однаково
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11.10.2022 16:41 Ответить
Ні. Він з 2006 року мером. Це вже в нього "четвертий прєзідєнт". Треба щось принципово міняти в міському управлінні бо корупція зростає прямо пропорційно срокам перебування при владі - "на одному місці і камінь обростає".
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11.10.2022 18:52 Ответить
такому майже не можливо запобігти.. але передбачити цю проблему від підступних тварюк... треба було (і тепер маємо вчитися долати...і всім іншим областям також... не сподіватися тільки на чудо)
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11.10.2022 16:18 Ответить
Садовий і тут буде мати свій зиск(
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11.10.2022 16:20 Ответить
знову срач ?
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11.10.2022 16:29 Ответить
Який може бути срач по відношенню до людей, що тільки і займаються відмиванням грошей?

Питання риторичне, скільки разів і хто пропонував Львову побудувати заводи по переробці сміття і на яких!!! умовах?
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11.10.2022 16:38 Ответить
Агент Садочок доклад закінчив.
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11.10.2022 16:27 Ответить
Вы считаете, что можно быстро это все починить?
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11.10.2022 16:29 Ответить
Поки відновлювати ут ці об'єкти, можна генераторів дизельних завезти, бо щось таке.
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11.10.2022 16:28 Ответить
Генератори працюють !
Але вони можуть забезпечити тільки окремі важливі об"єкти ...
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11.10.2022 16:31 Ответить
Коли де небудь з'являється беззмінний керівник то йому не тільки не можна довіряти, а шкідливо це робити.
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11.10.2022 16:30 Ответить
Що *уйло і добивається-вивести з ладу нашу інфраструктуру. А щоб знищити їхні вогневі "точки" (принаймі ті до яких можна дотягнутися) щось мова не ведеться. У нас восьмий місяць війна з кацапстаном, а лупити по території окупанта "ні-ні", ми ж не агресори. Так! Ми не агресори-ми терпіли!!! Бо з таким розкладом війна може роками тягнутися, в *уйла заводи працюють є де ракети виготовляти.
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11.10.2022 16:31 Ответить
Лупим мы по ихней территории, но дальше чем несколько десятков км вглубь нечем нам стрелять, а союзники до сих пор не разрешают своим вооржужением. Завтра Рамштайн, может что-то и поменяется
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11.10.2022 16:37 Ответить
Хм, в рукожопого Садового чомусь на ремонт піде місяці а в Харківській,Дніпропетровській,Київській,Сумській області де обстріли тривають кожен день електропостачання відновлюють за кілька годин. В Бучі,Ірпені електрику взагалі дуже швидко відновили. Може Садовому треба краще кіз пасти а не займати керівні посади?
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11.10.2022 16:35 Ответить
Или же там не было таких разрушений как во Львове
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11.10.2022 16:38 Ответить
Садовий, звісно, ще той "господарник" і фахівець із "електропідстанцій", як і Козицький, авжеж

проте склалося стійке враження, що всі "незбиті" ракети від нашого ППО "втекли" саме по львівських підстанціях...

якщо ж урахувати, що й ППО як окремої спеціалізованої сили немає, то могло би бути й значно гірше

...зате вони постять відосики зі зєльонкіним на фейсбуці - кожному своє
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11.10.2022 17:20 Ответить
воно 2 км дороги ремонтує 2 роки. Звичайно ясно тепер чого таке пи...здить
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11.10.2022 16:43 Ответить
Садовий, які місяці нафіг??? Дні, максимум неділі, у нас війна і попереду холодний сезон.
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11.10.2022 18:10 Ответить
 
 