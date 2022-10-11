Применение ядерного оружия Россией невозможно спрогнозировать, – премьер Японии Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что применение Россией ядерного оружия "в высшей степени непредсказуемо".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Кисида сказал, что ситуация "в принципе не позволяет делать какие-либо прогнозы" и требует "пристального внимания".
Премьер-министр отметил, что "в течение последних 77 лет миру удавалось предотвращать применение ядерного оружия", и что такую ситуацию нужно сохранять и далее.
Топ комментарии
+16 Коди Смарт
показать весь комментарий11.10.2022 18:28
+11 Andry Moon
показать весь комментарий11.10.2022 18:31
+9 Тетяна Тать
показать весь комментарий11.10.2022 18:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(тільки б не забували ще й про брехливість і непердбачуваність дикої русні)
ЯЗ відкриєте такий ящик Пандори.
І тоді, рано чи пізно, кацапи вам проведуть "референдум" на Хоккайдо...
Виродки, які вважають допустим застосувати ЯЗ для віджиму територій неядерних держав треба стерилізувати. Або відібравши ЯЗ або фізично знищивши.
Звісно якщо людство планує існувати далі...
але я не авантюрист. Складність у тому полягає, що ми повинні перемогти, унеможлививши при цьому застосування ЯЗ, будь якою стороною.
Це зброя стримування, на шантаж ніхто не ведеться, але заклики до превентивних ударів недоречні, і навіть не розумію на кого ці закликирозраховані.
Чергове НАТАвиновата…
І пілот також не буде знати що він несе ядерний заряд .
Просто всі думають що це буде пуск із шах -звісно там простежити можна .Але удар там де ніхто не очікує.
Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем'єр Японії Кісіда
Але, це не заважає безстрашним самураям реалізовувати проект Сахалін-2, правда? Чим більше росія вязне у війні на Заході, тим вона мягкіша с голим задом на Сході.