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Новости Война
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Применение ядерного оружия Россией невозможно спрогнозировать, – премьер Японии Кисида

ядерна

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что применение Россией ядерного оружия "в высшей степени непредсказуемо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Кисида сказал, что ситуация "в принципе не позволяет делать какие-либо прогнозы" и требует "пристального внимания".

Премьер-министр отметил, что "в течение последних 77 лет миру удавалось предотвращать применение ядерного оружия", и что такую ситуацию нужно сохранять и далее.

Читайте также: Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)

Автор: 

россия (95361) ядерное оружие (1326) Япония (1307) Кисида (41)


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Топ комментарии
+16
А що можна передбачити в діях маразматика неадекватного і його сотні мільйонів зомбованих посіпак?
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11.10.2022 18:28
+11
Скажену собаку пристелюють, а не прораховують на кого вона далі кинеться.
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11.10.2022 18:31
+9
мені одній здається, що "найвище непередбачуване" вимагає превентивних заходів?
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11.10.2022 18:31
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А що можна передбачити в діях маразматика неадекватного і його сотні мільйонів зомбованих посіпак?
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11.10.2022 18:28 Ответить
хто хто а Японія зна про що каже...
(тільки б не забували ще й про брехливість і непердбачуваність дикої русні)
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11.10.2022 18:30 Ответить
Скажену собаку пристелюють, а не прораховують на кого вона далі кинеться.
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11.10.2022 18:31 Ответить
мені одній здається, що "найвище непередбачуване" вимагає превентивних заходів?
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11.10.2022 18:31 Ответить
Превентивні заходи вже застосовуються. Багато розуму не треба, щоб розпочати ядерну війну, складніше її уникнути, забезпечивши при тому нам перемогу
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11.10.2022 18:51 Ответить
ЦЕ ПРОСТО ВІДКРИТТЯ СТОЛІТТЯ!👈
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11.10.2022 18:31 Ответить
Всего одна пуля в ботоксную баранью голову и весь мир продолжает спокойно жить.
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11.10.2022 18:32 Ответить
Всего по одной пули в русские бараньи головы и весь мир продолжает спокойно жить.
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11.10.2022 18:50 Ответить
Сейчас все слишком запущено ,садист -педофил ***** пустил свои злобные метастазы , зазомбировав 80% руссофашистов , *****масс жаждет крови
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11.10.2022 18:53 Ответить
Це мавпа з гранатою.
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11.10.2022 18:32 Ответить
Не хватає у цих дядів розуміння що один раз піддавшись на шантаж

ЯЗ відкриєте такий ящик Пандори.
І тоді, рано чи пізно, кацапи вам проведуть "референдум" на Хоккайдо...
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11.10.2022 18:37 Ответить
Саме в цьому складність.., якби кацапи не були ядерною державою…
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11.10.2022 18:45 Ответить
Закон Мерфі - те що може статися, обов'язково станеться. Тому потрібно зараз домовитись усім цивілізованим світом і зробити упереджувальний розброючий вдар по кацапії. Будь як, за будь яку ціну. Мінус 140 мільонів це фігня, бо під загрозою мільярди людей.
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11.10.2022 18:41 Ответить
+
Виродки, які вважають допустим застосувати ЯЗ для віджиму територій неядерних держав треба стерилізувати. Або відібравши ЯЗ або фізично знищивши.
Звісно якщо людство планує існувати далі...
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11.10.2022 18:51 Ответить
Впевнені, що в ядерній війні будуть переможці?
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11.10.2022 18:55 Ответить
Он и говорит бить на упреждение , за ядерный шантаж !
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11.10.2022 19:10 Ответить
Не фантазуйте, що вони не встигнуть відповісти.
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11.10.2022 19:12 Ответить
С волками ( рашистами убийцами ) жить ,по-волчьи выть! ***** привыкло к бандитским методам , значит нужно опередить !
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11.10.2022 19:13 Ответить
Впевнений що ви мешкаєте десь у Польщі чи у західних областях України, та сподіваєтеся що вас це лихо пройде мимо.
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11.10.2022 19:18 Ответить
Я з тимчасово окупованої території після 24.02.2022р., мене мимо не пройшло…
але я не авантюрист. Складність у тому полягає, що ми повинні перемогти, унеможлививши при цьому застосування ЯЗ, будь якою стороною.
Це зброя стримування, на шантаж ніхто не ведеться, але заклики до превентивних ударів недоречні, і навіть не розумію на кого ці закликирозраховані.
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11.10.2022 19:25 Ответить
Україна нікому нічого не винна. Це нам винні гарантії безпеки. Але я чомусь більше ніж пів року доначу на автівки, квадрики та рації - тобто не зброю. Ці речі будь-яка країна, яка сциться від ядерної зброї та бажає, щоб ядерна небезпека зникла, могла б постачати ешелонами кожного дня. Але щось не поспішають.
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11.10.2022 23:05 Ответить
Після цього вашого повідомлення, не бачу ніякого сенсу продовжувати діалог.
Чергове НАТАвиновата…
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11.10.2022 23:41 Ответить
А що тут обговорювати? Шо в НАТО є прямий союзник рашкі? А прихованих ще декілька?
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11.10.2022 23:43 Ответить
Астанавитесь.
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11.10.2022 23:48 Ответить
Не встиг навить написати, а вже новина є - "Глава МЗС Угорщини Сійярто підтвердив візит до Москви, вже другий з 24 лютого" Джерело:
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12.10.2022 00:44 Ответить
Росія може вдарити ядерною зброєю звичайними ракетами калібрами начиненими ядерним зарядом -і для цього не треба червона кнопка.
І пілот також не буде знати що він несе ядерний заряд .
Просто всі думають що це буде пуск із шах -звісно там простежити можна .Але удар там де ніхто не очікує.
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11.10.2022 18:41 Ответить
Не зовсім так, навіть артилерійські снаряди потрібно транспортувати з місць зберігання до позицій, і це практично не можливо зробити непомітно для усіх розвідок. Питання лише у тому, як на це будуть реагувати. І чи будуть спроби перешкодити цьому.
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12.10.2022 00:48 Ответить
Ядерні удари будуть, це лише питання часу. Мені шкода, але в своїх прогнозах я ще не помилявся.
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11.10.2022 18:44 Ответить
Какая разница, простите за исвестную аналогию, от какой бомбы умирать, от грязной или модной бадабум. Ядерных материалов полно в Украине, не так как в Японии в то время, поэтому секретные ядерные лаборатории, а не только биологические, есть), нашпиговав носители и отправив туда куда достанут, то можно много рабсеян превратить в светящихся zомбакоv. А там и Курская АЭС недалеко, учитывая проверенные на выход из стабильного режима реакторы чернобыльского типа, ну очень нежелательно бить ЯО по Украине как в начале ядерной эры. А тут ещё Запад, с которым воюет ********* за Украину, грозится накрыть ответным или превентивным ударом. Короче труба...
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11.10.2022 18:48 Ответить
И ещё момент, уже сейчас рабсеянам бьют морды по всему миру, а при применении ЯО, количество жертв увеличится пропорционально и следовательно желающих Возмездия, поэтому спасайся кто может, все выродки верхушки **********, жируюшие на "проклятом" Западе, да и просто z адепты, попавшие под горячую руку будут вырезаны под ноль. И не потому, что мы ненавим людей, мы ненавидим рабскую тупую саранчу, которая лижет зад своему упырю и бежит под его диктовку грабить и убивать людей независимо от национальности.
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11.10.2022 19:01 Ответить
Сміятись чи реготати... у випадку історії Японії на цій війні тільки так.

Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем'єр Японії Кісіда

Але, це не заважає безстрашним самураям реалізовувати проект Сахалін-2, правда? Чим більше росія вязне у війні на Заході, тим вона мягкіша с голим задом на Сході.
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11.10.2022 19:26 Ответить
Кажуть, література впливає на світогляд. Вивляється і кухня теж. На Далекому Сході є цікава страва - поїдання тварини ще живою...це те що відбувається на Далекому Сході з росію.
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11.10.2022 19:47 Ответить
"Красный лебедь"...настільки цинічний, що "хорошіе руССкіе" від нього шарахалися як чорт від ладена. Смачного) прем'єр Японії Кісіда та лідер Сі, кожному своє робити.
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11.10.2022 19:56 Ответить
У Японії вже є досвід як бити москалів. Тримаймося разом.
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11.10.2022 21:29 Ответить
 
 