Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем’єр Японії Кісіда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що застосування Росією ядерної зброї "найвище непередбачуване".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Кісіда сказав, що ситуація "в принципі не дозволяє робити будь-які прогнози" і вимагає "пильної уваги".
Прем'єр-міністр зазначив, що "протягом останніх 77 років світові вдавалося запобігати застосуванню ядерної зброї", і що таку ситуацію слід зберігати і надалі.
Топ коментарі
+16 Коди Смарт
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(тільки б не забували ще й про брехливість і непердбачуваність дикої русні)
ЯЗ відкриєте такий ящик Пандори.
І тоді, рано чи пізно, кацапи вам проведуть "референдум" на Хоккайдо...
Виродки, які вважають допустим застосувати ЯЗ для віджиму територій неядерних держав треба стерилізувати. Або відібравши ЯЗ або фізично знищивши.
Звісно якщо людство планує існувати далі...
але я не авантюрист. Складність у тому полягає, що ми повинні перемогти, унеможлививши при цьому застосування ЯЗ, будь якою стороною.
Це зброя стримування, на шантаж ніхто не ведеться, але заклики до превентивних ударів недоречні, і навіть не розумію на кого ці закликирозраховані.
Чергове НАТАвиновата…
І пілот також не буде знати що він несе ядерний заряд .
Просто всі думають що це буде пуск із шах -звісно там простежити можна .Але удар там де ніхто не очікує.
Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем'єр Японії Кісіда
Але, це не заважає безстрашним самураям реалізовувати проект Сахалін-2, правда? Чим більше росія вязне у війні на Заході, тим вона мягкіша с голим задом на Сході.