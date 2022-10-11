Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем’єр Японії Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що застосування Росією ядерної зброї "найвище непередбачуване".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Кісіда сказав, що ситуація "в принципі не дозволяє робити будь-які прогнози" і вимагає "пильної уваги".

Прем'єр-міністр зазначив, що "протягом останніх 77 років світові вдавалося запобігати застосуванню ядерної зброї", і що таку ситуацію слід зберігати і надалі.

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