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Новини Війна
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Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем’єр Японії Кісіда

ядерна

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що застосування Росією ядерної зброї "найвище непередбачуване".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Кісіда сказав, що ситуація "в принципі не дозволяє робити будь-які прогнози" і вимагає "пильної уваги".

Прем'єр-міністр зазначив, що "протягом останніх 77 років світові вдавалося запобігати застосуванню ядерної зброї", і що таку ситуацію слід зберігати і надалі.

Читайте: Путін підпише передсмертну записку, якщо вирішить застосувати ядерну зброю, - Болтон

Автор: 

росія (64911) ядерна зброя (1145) Японія (1197) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+16
А що можна передбачити в діях маразматика неадекватного і його сотні мільйонів зомбованих посіпак?
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11.10.2022 18:28
+11
Скажену собаку пристелюють, а не прораховують на кого вона далі кинеться.
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11.10.2022 18:31
+9
мені одній здається, що "найвище непередбачуване" вимагає превентивних заходів?
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11.10.2022 18:31
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А що можна передбачити в діях маразматика неадекватного і його сотні мільйонів зомбованих посіпак?
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11.10.2022 18:28 Відповісти
хто хто а Японія зна про що каже...
(тільки б не забували ще й про брехливість і непердбачуваність дикої русні)
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11.10.2022 18:30 Відповісти
Скажену собаку пристелюють, а не прораховують на кого вона далі кинеться.
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11.10.2022 18:31 Відповісти
мені одній здається, що "найвище непередбачуване" вимагає превентивних заходів?
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11.10.2022 18:31 Відповісти
Превентивні заходи вже застосовуються. Багато розуму не треба, щоб розпочати ядерну війну, складніше її уникнути, забезпечивши при тому нам перемогу
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11.10.2022 18:51 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО ВІДКРИТТЯ СТОЛІТТЯ!👈
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11.10.2022 18:31 Відповісти
Всего одна пуля в ботоксную баранью голову и весь мир продолжает спокойно жить.
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11.10.2022 18:32 Відповісти
Всего по одной пули в русские бараньи головы и весь мир продолжает спокойно жить.
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11.10.2022 18:50 Відповісти
Сейчас все слишком запущено ,садист -педофил ***** пустил свои злобные метастазы , зазомбировав 80% руссофашистов , *****масс жаждет крови
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11.10.2022 18:53 Відповісти
Це мавпа з гранатою.
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11.10.2022 18:32 Відповісти
Не хватає у цих дядів розуміння що один раз піддавшись на шантаж

ЯЗ відкриєте такий ящик Пандори.
І тоді, рано чи пізно, кацапи вам проведуть "референдум" на Хоккайдо...
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11.10.2022 18:37 Відповісти
Саме в цьому складність.., якби кацапи не були ядерною державою…
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11.10.2022 18:45 Відповісти
Закон Мерфі - те що може статися, обов'язково станеться. Тому потрібно зараз домовитись усім цивілізованим світом і зробити упереджувальний розброючий вдар по кацапії. Будь як, за будь яку ціну. Мінус 140 мільонів це фігня, бо під загрозою мільярди людей.
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11.10.2022 18:41 Відповісти
+
Виродки, які вважають допустим застосувати ЯЗ для віджиму територій неядерних держав треба стерилізувати. Або відібравши ЯЗ або фізично знищивши.
Звісно якщо людство планує існувати далі...
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11.10.2022 18:51 Відповісти
Впевнені, що в ядерній війні будуть переможці?
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11.10.2022 18:55 Відповісти
Он и говорит бить на упреждение , за ядерный шантаж !
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11.10.2022 19:10 Відповісти
Не фантазуйте, що вони не встигнуть відповісти.
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11.10.2022 19:12 Відповісти
С волками ( рашистами убийцами ) жить ,по-волчьи выть! ***** привыкло к бандитским методам , значит нужно опередить !
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11.10.2022 19:13 Відповісти
Впевнений що ви мешкаєте десь у Польщі чи у західних областях України, та сподіваєтеся що вас це лихо пройде мимо.
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11.10.2022 19:18 Відповісти
Я з тимчасово окупованої території після 24.02.2022р., мене мимо не пройшло…
але я не авантюрист. Складність у тому полягає, що ми повинні перемогти, унеможлививши при цьому застосування ЯЗ, будь якою стороною.
Це зброя стримування, на шантаж ніхто не ведеться, але заклики до превентивних ударів недоречні, і навіть не розумію на кого ці закликирозраховані.
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11.10.2022 19:25 Відповісти
Україна нікому нічого не винна. Це нам винні гарантії безпеки. Але я чомусь більше ніж пів року доначу на автівки, квадрики та рації - тобто не зброю. Ці речі будь-яка країна, яка сциться від ядерної зброї та бажає, щоб ядерна небезпека зникла, могла б постачати ешелонами кожного дня. Але щось не поспішають.
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11.10.2022 23:05 Відповісти
Після цього вашого повідомлення, не бачу ніякого сенсу продовжувати діалог.
Чергове НАТАвиновата…
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11.10.2022 23:41 Відповісти
А що тут обговорювати? Шо в НАТО є прямий союзник рашкі? А прихованих ще декілька?
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11.10.2022 23:43 Відповісти
Астанавитесь.
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11.10.2022 23:48 Відповісти
Не встиг навить написати, а вже новина є - "Глава МЗС Угорщини Сійярто підтвердив візит до Москви, вже другий з 24 лютого" Джерело:
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12.10.2022 00:44 Відповісти
Росія може вдарити ядерною зброєю звичайними ракетами калібрами начиненими ядерним зарядом -і для цього не треба червона кнопка.
І пілот також не буде знати що він несе ядерний заряд .
Просто всі думають що це буде пуск із шах -звісно там простежити можна .Але удар там де ніхто не очікує.
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11.10.2022 18:41 Відповісти
Не зовсім так, навіть артилерійські снаряди потрібно транспортувати з місць зберігання до позицій, і це практично не можливо зробити непомітно для усіх розвідок. Питання лише у тому, як на це будуть реагувати. І чи будуть спроби перешкодити цьому.
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12.10.2022 00:48 Відповісти
Ядерні удари будуть, це лише питання часу. Мені шкода, але в своїх прогнозах я ще не помилявся.
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11.10.2022 18:44 Відповісти
Какая разница, простите за исвестную аналогию, от какой бомбы умирать, от грязной или модной бадабум. Ядерных материалов полно в Украине, не так как в Японии в то время, поэтому секретные ядерные лаборатории, а не только биологические, есть), нашпиговав носители и отправив туда куда достанут, то можно много рабсеян превратить в светящихся zомбакоv. А там и Курская АЭС недалеко, учитывая проверенные на выход из стабильного режима реакторы чернобыльского типа, ну очень нежелательно бить ЯО по Украине как в начале ядерной эры. А тут ещё Запад, с которым воюет ********* за Украину, грозится накрыть ответным или превентивным ударом. Короче труба...
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11.10.2022 18:48 Відповісти
И ещё момент, уже сейчас рабсеянам бьют морды по всему миру, а при применении ЯО, количество жертв увеличится пропорционально и следовательно желающих Возмездия, поэтому спасайся кто может, все выродки верхушки **********, жируюшие на "проклятом" Западе, да и просто z адепты, попавшие под горячую руку будут вырезаны под ноль. И не потому, что мы ненавим людей, мы ненавидим рабскую тупую саранчу, которая лижет зад своему упырю и бежит под его диктовку грабить и убивать людей независимо от национальности.
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11.10.2022 19:01 Відповісти
Сміятись чи реготати... у випадку історії Японії на цій війні тільки так.

Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем'єр Японії Кісіда

Але, це не заважає безстрашним самураям реалізовувати проект Сахалін-2, правда? Чим більше росія вязне у війні на Заході, тим вона мягкіша с голим задом на Сході.
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11.10.2022 19:26 Відповісти
Кажуть, література впливає на світогляд. Вивляється і кухня теж. На Далекому Сході є цікава страва - поїдання тварини ще живою...це те що відбувається на Далекому Сході з росію.
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11.10.2022 19:47 Відповісти
"Красный лебедь"...настільки цинічний, що "хорошіе руССкіе" від нього шарахалися як чорт від ладена. Смачного) прем'єр Японії Кісіда та лідер Сі, кожному своє робити.
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11.10.2022 19:56 Відповісти
У Японії вже є досвід як бити москалів. Тримаймося разом.
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11.10.2022 21:29 Відповісти
 
 