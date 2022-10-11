Россияне похитили более 700 жителей оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты похитили более 700 жителей.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают похищать и подвергать пыткам людей. Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с оккупантами. Поэтому последним только и остается от бессильной ярости похищать и пытать людей, чтобы добиться хоть какого-то "взаимодействия", - написал он.

По словам мэра, более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений.

Он отметил, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию жителей.

"Забирают "на подвал" и добиваются "сотрудничества" любыми способами", - добавил Федоров.

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