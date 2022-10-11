Росіяни викрали понад 700 мешканців окупованого Мелітополя, - мер Федоров
В тимчасово окупованому Мелітополі окупанти викрали більш як 700 мешканців.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують викрадення і катування людей. Жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому останнім тільки й лишається від безсилої люті викрадати й катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь "взаємодії", - написав він.
За словами мера, понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень.
Він зауважив, що окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців.
"Забирають "на підвал" і домагаються "співпраці" будь-якими способами", - додав Федоров.
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