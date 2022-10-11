Четыре работника Госспецсвязи погибли вследствие российской ракетной атаки 10 октября
Вследствие ракетных обстрелов 10 октября погибли четверо работников Госспецсвязи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ведомства.
"С большой грустью сообщаем, что вследствие ракетных обстрелов 10 октября, к сожалению, Госспецсвязи потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел во время выполнения своих рабочих обязанностей", - говорится в сообщении.
В частности, трое погибших работали в Днепропетровской области, один - в Луганской области.
Напомним, 10 октября РФ совершила массированную ракетную атаку против Украины. В общей сложности захватчики выпустили 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата. ВСУ уничтожило 56 целей.
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Evgeny N
показать весь комментарий11.10.2022 23:16 Ответить Мне нравится 18
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий11.10.2022 23:21 Ответить Мне нравится 11
ольга гусева #394320
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