Четыре работника Госспецсвязи погибли вследствие российской ракетной атаки 10 октября

Вследствие ракетных обстрелов 10 октября погибли четверо работников Госспецсвязи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

"С большой грустью сообщаем, что вследствие ракетных обстрелов 10 октября, к сожалению, Госспецсвязи потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел во время выполнения своих рабочих обязанностей", - говорится в сообщении.

В частности, трое погибших работали в Днепропетровской области, один - в Луганской области.

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Напомним, 10 октября РФ совершила массированную ракетную атаку против Украины. В общей сложности захватчики выпустили 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата. ВСУ уничтожило 56 целей.