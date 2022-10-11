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Новости Война
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Четыре работника Госспецсвязи погибли вследствие российской ракетной атаки 10 октября

свеча,потери

Вследствие ракетных обстрелов 10 октября погибли четверо работников Госспецсвязи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

"С большой грустью сообщаем, что вследствие ракетных обстрелов 10 октября, к сожалению, Госспецсвязи потеряла нескольких сотрудников. Они попали под обстрел во время выполнения своих рабочих обязанностей", - говорится в сообщении.

В частности, трое погибших работали в Днепропетровской области, один - в Луганской области.

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Напомним, 10 октября РФ совершила массированную ракетную атаку против Украины. В общей сложности захватчики выпустили 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата. ВСУ уничтожило 56 целей.

Автор: 

обстрел (26891) Госспецсвязь (175) Днепропетровская область (3853)


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Най земля вам буде м'якою ковдрою, а янгол-охоронець береже ваші родини.
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11.10.2022 23:16 Ответить
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11.10.2022 23:21 Ответить
Царство небесне цим мужнім людям!
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12.10.2022 06:28 Ответить
 
 