Чотири працівники Держспецзв’язку загинули внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня

Унаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня загинули четверо працівників Держспецзв’язку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал відомства.

"Із великим сумом повідомляємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня, на жаль, Держспецзв'язку втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх робочих обовʼязків", - йдеться у дописі.

Зокрема, троє загиблих працювали на Дніпропетровщині, один - у Луганській області.

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Нагадуємо, 10 жовтня РФ здійснила масовану ракетну атаку проти України. Загалом загарбники випустили 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати. ЗСУ знищила 56 цілей.