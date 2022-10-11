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Новини Війна
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Чотири працівники Держспецзв’язку загинули внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня

свеча,потери

Унаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня загинули четверо працівників Держспецзв’язку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал відомства.

"Із великим сумом повідомляємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня, на жаль, Держспецзв'язку втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх робочих обовʼязків", - йдеться у дописі.

Зокрема, троє загиблих працювали на Дніпропетровщині, один - у Луганській області.

Також читайте: Кількість загиблих під час ракетних ударів 10 жовтня зросла до 20 осіб, - ДСНС

Нагадуємо, 10 жовтня РФ здійснила масовану ракетну атаку проти України. Загалом загарбники випустили 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати. ЗСУ знищила 56 цілей.

Автор: 

обстріл (28196) Держспецзв’язок (349) Дніпропетровська область (3628)


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Най земля вам буде м'якою ковдрою, а янгол-охоронець береже ваші родини.
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11.10.2022 23:16 Відповісти
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11.10.2022 23:21 Відповісти
Царство небесне цим мужнім людям!
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12.10.2022 06:28 Відповісти
 
 