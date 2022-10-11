Чотири працівники Держспецзв’язку загинули внаслідок російської ракетної атаки 10 жовтня
Унаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня загинули четверо працівників Держспецзв’язку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал відомства.
"Із великим сумом повідомляємо, що внаслідок ракетних обстрілів 10 жовтня, на жаль, Держспецзв'язку втратила кількох співробітників. Вони потрапили під обстріл під час виконання своїх робочих обовʼязків", - йдеться у дописі.
Зокрема, троє загиблих працювали на Дніпропетровщині, один - у Луганській області.
Нагадуємо, 10 жовтня РФ здійснила масовану ракетну атаку проти України. Загалом загарбники випустили 84 крилаті ракети, 24 безпілотні літальні апарати. ЗСУ знищила 56 цілей.
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Evgeny N
показати весь коментар11.10.2022 23:16 Відповісти Мені подобається 18
Вася Шевченко #371210
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ольга гусева #394320
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