Украина в ОБСЕ: Лукашенко окончательно продает России белорусский суверенитет

Режим Лукашенко решает окончательно продать России суверенитет Беларуси, но у него еще есть время "спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то же время на фоне российских потерь Александр Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону", - сказал он.

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По словам Цымбалюка, обвиняя Украину в якобы "планировании нападения на Беларусь", Лукашенко на самом деле "нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву".

"При этом буквально вчера он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, минскую стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения Кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или хотят завершить оккупацию Беларуси, введя туда дополнительные войска?", - заявил украинский посол.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что белорусский режим "не избежит своей доли ответственности за преступление агрессии". У него еще есть время "защитить свой даже скомпрометированный суверенитет и спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".