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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: Лукашенко окончательно продает России белорусский суверенитет

лукашенко

Режим Лукашенко решает окончательно продать России суверенитет Беларуси, но у него еще есть время "спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то же время на фоне российских потерь Александр Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону", - сказал он.

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По словам Цымбалюка, обвиняя Украину в якобы "планировании нападения на Беларусь", Лукашенко на самом деле "нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву".

"При этом буквально вчера он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, минскую стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения Кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или хотят завершить оккупацию Беларуси, введя туда дополнительные войска?", - заявил украинский посол.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что белорусский режим "не избежит своей доли ответственности за преступление агрессии". У него еще есть время "защитить свой даже скомпрометированный суверенитет и спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Беларусь (7887) Лукашенко (3611) ОБСЕ (4871) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+5
Лука ВЖЕ стоїть перед дилеммою: Або він влазить у війну сам, або йому "відкрутять голову" і, посадивши відкрито в Мінську російського "гауляйтера", фактично анексують БРСР Хто це буде - якийсь білоруський "Зейсс-Інкварт", чи присланий з Москви емісар - неважливо!
А потім пошлють білорусів у перших рядах під наші снаряди і ракети Це буде той самий "аншлюс", про який Лукашенку казали вже давно!
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12.10.2022 05:40
+5
Ну, для белорашковцев это уже не важно. Белоруси, как суверенного государства, уже нет. Есть белорашки-будущие чмобики-пока что ходячие трупы
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12.10.2022 06:41
+2
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12.10.2022 06:51
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Торгує незалежністю Білорусі на пол шишечки.
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12.10.2022 02:05 Ответить
По фи гу на чык-чырыков
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12.10.2022 04:02 Ответить
Лука ВЖЕ стоїть перед дилеммою: Або він влазить у війну сам, або йому "відкрутять голову" і, посадивши відкрито в Мінську російського "гауляйтера", фактично анексують БРСР Хто це буде - якийсь білоруський "Зейсс-Інкварт", чи присланий з Москви емісар - неважливо!
А потім пошлють білорусів у перших рядах під наші снаряди і ракети Це буде той самий "аншлюс", про який Лукашенку казали вже давно!
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12.10.2022 05:40 Ответить
Ну, для белорашковцев это уже не важно. Белоруси, как суверенного государства, уже нет. Есть белорашки-будущие чмобики-пока что ходячие трупы
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12.10.2022 06:41 Ответить
"вчасно зрадити "суверена", це не зрадити, а передбачити" (с) - то ж хай вусатий вуж шукаэ першоі-ліпшоі нагоди всадити ніж в "псину"
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12.10.2022 12:58 Ответить
Пізно! "Півню" ноги сплутали, крила заламали і несуть до "дриветні" А там уже сокира стирчить!
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12.10.2022 13:39 Ответить
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12.10.2022 06:51 Ответить
Кремлівська воша остаточно затисла картопляну підстилку в куток. Скільки не думав бульбофюрер що він самий хитрозадий, але тепер має розірвану дупу.
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12.10.2022 07:27 Ответить
.идораст ?!
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12.10.2022 08:48 Ответить
да давно уже бульбаши стали частью рашки!не языка свего нет,ничего!
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12.10.2022 17:32 Ответить
 
 