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Новини Війна
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Україна в ОБСЄ: Лукашенко остаточно продає Росії білоруський суверенітет

лукашенко

Режим Лукашенка вирішує остаточно продати Росії суверенітет Білорусі, але він ще має час "врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Водночас, на тлі російських втрат Олександр Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет Білорусі своєму російському патрону", - сказав він.

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За словами Цимбалюка, звинувачуючи Україну в нібито "плануванні нападу на Білорусь", Лукашенко насправді "потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву".

"При цьому, буквально вчора він заявив про розгортання в Білорусі спільного угруповання військ, у тому числі шляхом розміщення в країні додаткового російського контингенту. Що ж, мінську варто задати собі питання, наскільки спроможна та заслуговує довіри Росія? Які справжні наміри кремля? Вони дійсно думають про нову атаку з півночі на Україну чи просто хочуть завершити окупацію Білорусі, ввівши туди додаткові війська?", - заявив український посол.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що білоруський режим "не уникне своєї частки відповідальності за злочин агресії". Він ще має час "захистити свій навіть скомпрометований суверенітет і врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) ОБСЄ (3498) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+5
Лука ВЖЕ стоїть перед дилеммою: Або він влазить у війну сам, або йому "відкрутять голову" і, посадивши відкрито в Мінську російського "гауляйтера", фактично анексують БРСР Хто це буде - якийсь білоруський "Зейсс-Інкварт", чи присланий з Москви емісар - неважливо!
А потім пошлють білорусів у перших рядах під наші снаряди і ракети Це буде той самий "аншлюс", про який Лукашенку казали вже давно!
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12.10.2022 05:40
+5
Ну, для белорашковцев это уже не важно. Белоруси, как суверенного государства, уже нет. Есть белорашки-будущие чмобики-пока что ходячие трупы
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12.10.2022 06:41
+2
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12.10.2022 06:51
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Торгує незалежністю Білорусі на пол шишечки.
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12.10.2022 02:05 Відповісти
По фи гу на чык-чырыков
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12.10.2022 04:02 Відповісти
Лука ВЖЕ стоїть перед дилеммою: Або він влазить у війну сам, або йому "відкрутять голову" і, посадивши відкрито в Мінську російського "гауляйтера", фактично анексують БРСР Хто це буде - якийсь білоруський "Зейсс-Інкварт", чи присланий з Москви емісар - неважливо!
А потім пошлють білорусів у перших рядах під наші снаряди і ракети Це буде той самий "аншлюс", про який Лукашенку казали вже давно!
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12.10.2022 05:40 Відповісти
Ну, для белорашковцев это уже не важно. Белоруси, как суверенного государства, уже нет. Есть белорашки-будущие чмобики-пока что ходячие трупы
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12.10.2022 06:41 Відповісти
"вчасно зрадити "суверена", це не зрадити, а передбачити" (с) - то ж хай вусатий вуж шукаэ першоі-ліпшоі нагоди всадити ніж в "псину"
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12.10.2022 12:58 Відповісти
Пізно! "Півню" ноги сплутали, крила заламали і несуть до "дриветні" А там уже сокира стирчить!
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12.10.2022 13:39 Відповісти
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12.10.2022 06:51 Відповісти
Кремлівська воша остаточно затисла картопляну підстилку в куток. Скільки не думав бульбофюрер що він самий хитрозадий, але тепер має розірвану дупу.
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12.10.2022 07:27 Відповісти
.идораст ?!
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12.10.2022 08:48 Відповісти
да давно уже бульбаши стали частью рашки!не языка свего нет,ничего!
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12.10.2022 17:32 Відповісти
 
 