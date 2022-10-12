Україна в ОБСЄ: Лукашенко остаточно продає Росії білоруський суверенітет

Режим Лукашенка вирішує остаточно продати Росії суверенітет Білорусі, але він ще має час "врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок у столиці Австрії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Водночас, на тлі російських втрат Олександр Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет Білорусі своєму російському патрону", - сказав він.

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За словами Цимбалюка, звинувачуючи Україну в нібито "плануванні нападу на Білорусь", Лукашенко насправді "потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву".

"При цьому, буквально вчора він заявив про розгортання в Білорусі спільного угруповання військ, у тому числі шляхом розміщення в країні додаткового російського контингенту. Що ж, мінську варто задати собі питання, наскільки спроможна та заслуговує довіри Росія? Які справжні наміри кремля? Вони дійсно думають про нову атаку з півночі на Україну чи просто хочуть завершити окупацію Білорусі, ввівши туди додаткові війська?", - заявив український посол.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що білоруський режим "не уникне своєї частки відповідальності за злочин агресії". Він ще має час "захистити свій навіть скомпрометований суверенітет і врятувати країну від ганьби повноцінної участі у геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".