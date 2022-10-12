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Новости Война
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Путин - рациональный, значительно просчитавшийся игрок, - Байден

байден

Американский президент считает цели Путина в Украине бессмысленными.

Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина рациональным игроком, плохо оценившим свою способность вторгнуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", – сказал Байден.

Он охарактеризовал цели Путина в Украине, о которых тот заявил в начале полномасштабного вторжения как бессмысленные.

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"Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее - он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", - сказал он. Байден.

По его мнению, российский диктатор считал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, однако они оказывали упорное сопротивление.

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матери-России в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто абсолютно просчитался", – сказал Байден.

Байден (2785) путин (31211)


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Топ комментарии
+32
Путін на сам перед організм з психічними розладами, параноя і маразми. Ніяких раціональних діянь за ним не прослідуються. Шлях оркостана це дороги смерті для багатьох людей
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12.10.2022 01:56
+25
Я думаю что пуйло не игрок, а обыкновенный шулер с краплёнными картами который с устрашающим видом повышает ставки в игре. Просто за шулерство ещё никто не давал ему по морде , все думали что он настоящий стратег и игрок , но благодаря героической Украинской армии увидели что он просто маньяк- неудачник с большой вавкой в дурной голове .
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12.10.2022 05:18
+22
Сумашедший хутин рушит все в Украине и гонит тонны российского мяса на войну. Если его НАТО не остановит - он начнет рушить европецские страны - ОН ЖЕ СУМАШЕДШИЙ.
Примите Украину в НАТО и дайте самолеты

в Сирии хутин тоже работал мясником и за это не ответил . Потому он думает, что Украину ему тоже простят
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12.10.2022 02:01
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Правила форума Совет форумчан
Путін на сам перед організм з психічними розладами, параноя і маразми. Ніяких раціональних діянь за ним не прослідуються. Шлях оркостана це дороги смерті для багатьох людей
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12.10.2022 01:56 Ответить
Я думаю что пуйло не игрок, а обыкновенный шулер с краплёнными картами который с устрашающим видом повышает ставки в игре. Просто за шулерство ещё никто не давал ему по морде , все думали что он настоящий стратег и игрок , но благодаря героической Украинской армии увидели что он просто маньяк- неудачник с большой вавкой в дурной голове .
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12.10.2022 05:18 Ответить
а якщо абстрагуватися від "переможних реляцій", то на початку повномасштабної війни були захоплені Крим, якийсь огризок Луганської області і частина Донецької...
на разі маємо захоплену майше повністю Луганську, майше половина Донецької, майже вся Запорізька і Херсонські області + Крим! тож хто програє насправді?
Про програш можна було б казати, як би те що було на початку повномасштабної війни зменьшувалося, а так щось я не бачу програшу! є невдачі на багатьох напрямках, але порівняно з тим що було на початку ***** в плюсах
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12.10.2022 06:31 Ответить
Цікаві роздуми, тобто гітлер був у плюсах до 1944, майже уся Європа захоплена, частина Африки, та та велика частина радянського союза. Так були "невдачі" на деяких напрямках, але порівняно з 1939 землі стало більше. А потім раптом 1945 рік.
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12.10.2022 07:02 Ответить
щось не пригадаю, щоб хтось в 44-ому триндів про те що гітлер програЄ
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12.10.2022 07:09 Ответить
Ну по-перше гітлеру, деякі казали нівіть у Німечені, що війна програна, а по-друге факт залишається фактом гітлер програв, тому що проти нього була більшість цівілізованого світу. У х..ла так ж ситуація, може нагадаєте хто із розвинутих країн допомагає рашці? Тому, якщо ви вважаєте себе розвинутою людиною і вмієте прораховувати трохи наперед, то кінцевий результат зрозумілий. Хоча до остаточної перемоги ще далеко і ці потвори принесуть багато горя Украінї, але це вже нічого не змінить.
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12.10.2022 07:33 Ответить
якщо ви вважаєте себе розвинутою людиною, то здатні усвідомити, що у гітлера не було ядерної зброї! перебіг історичних подій міг бути трошечкі інакшим
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12.10.2022 07:50 Ответить
Цікавий ви співразмовник, починали з того що не бачите перемоги тому що х..ло захопило багато територій, а закінчили спогадами про ядерну зброю. Може не треба допомагати ЗСУ? У рашці ця зброя не з`явилась зненацька, а була з початку нашого протистояння. То не треба чинити опір, треба було скоритись? Для мене не так страшні ракети та ядерка, як окупація. Яскраві приклади того що стає з украінцями при русотваринах: Буча, Ізюм та багато інших нашіх сіл та міст.
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12.10.2022 08:20 Ответить
навіщо мені ці ваші цитати? я сам з Гостомеля і живу на межі з Бучею!
те що росіяни - тварини - це зрозуміло! і про допомогу ЗСУ не потрібно ваших фантазій...
Я кажу про ситуацію, яку маємо - з нашого боку, зогляду на успішний контрнаступ все виглядає як успіх, але про програш говорити зарано!
бо з боку путірастов все виглядає, як раз, їхньою перемогою - бо вони захопили в 4 рази більше, ніж мали на початку війни
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12.10.2022 08:27 Ответить
Ну по-перше я ще жодного разу не використав цитати, а була суперечка. По-друге ви себе ведете як всепропальщик, а з цього і випливають "фантазіі" про допомогу ЗСУ. Якщо ви особисто не бачите майбутньої нашої перемоги, то тримайте ці думки при собі. А ми віримо, і будемо робитимо все що це прискорити. Слава Украінї, та слава нашим ЗСУ!
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12.10.2022 08:50 Ответить
"всьопропальщик"? я стверджую, що коли ми мали 5% окупованної территорії, а на разі маємо 20% - то для адекватної людини називати це "програшом *****" - це дебілізм!
треба вчитися називати речі своїми іменами а не сипати тупорилими лозунгами
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12.10.2022 13:12 Ответить
Добре ще декілька запитань. Скільки % окупованної территорії мали Франція, Польша, Норвегія та наша Украіна у роки 2-ої світової? Там далеко не 20 %, і що? Програли? А тепер до нашого часу, чому ви порівнюєте % з 23 лютого по теперішній час? А може порівняєте березень, квітень або навіть червень із липнем (коли була реальна загроза Славянську та Краматорьску) з теперішнім?
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12.10.2022 23:10 Ответить
це буде остання моя вам відповідь, ви вже напружте всі свої небагаточисельні нейрони, щоб зрозуміти, якщо вам відгризли ногу, а ви встигли вихопити шкарпетку, то це не означає перемогу!
гудбай
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12.10.2022 23:53 Ответить
ще раз, для тих хто в танку! "програш" - це коли те, що вони захопили в 14 почне зменьшуватися - оце програш! а до того моменту - в них виключно надбання чужих территорій в не треба себе заспокоювати казковими перемогами
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12.10.2022 08:28 Ответить
, може вже досить транслювати свюди свій пристаркуватий писимізм. Звісно, що нам важко, і далі буде теж нелегко, але якщо ми здамося чи стане нам легше?!
Тому прошу не вкорінювати тут думку що те що Пуйло встиг захопити "на хапок" є його перемогою, а сам він переможцем. То просто була перевага його першого кроку, раптового нападу - от і все!
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12.10.2022 09:45 Ответить
"пристаркуватий пессімізм"? зніміть рожеві окуляри, може побачите що 20% захопленної территорії це ще далеко не "програш"
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12.10.2022 13:09 Ответить
Ви як і ***** міряєте успіх гектарами? )))
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12.10.2022 11:51 Ответить
20% країни в окупаціі - УРА, ***** програло!!
коли буде 50 - що це буде, "афуєнно програло" чи "програло остаточно"?
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12.10.2022 13:10 Ответить
У вашій голові вже війна скінчилася?
Ви не зрозуміли про «гектари» зовсім?
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12.10.2022 13:26 Ответить
війна не скінчилася - тому казати про "програш", що найменьше - дебілізм
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12.10.2022 23:52 Ответить
Борменталь в_барі?
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12.10.2022 23:55 Ответить
Ты просто длбб или все таки ботва рашистская?
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12.10.2022 09:13 Ответить
зайшов з образ - то пішов ***** осел недорозвинений
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12.10.2022 23:55 Ответить
На початку війни до наших пацієнтів на консультації був німецький психиатр,старий німець. Підійшов до мене і просто сказав,що путін страшно психічно хвора особа яка не знає кордонів добра і зла. Тільки зло його ліки.
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12.10.2022 09:51 Ответить
Сумашедший хутин рушит все в Украине и гонит тонны российского мяса на войну. Если его НАТО не остановит - он начнет рушить европецские страны - ОН ЖЕ СУМАШЕДШИЙ.
Примите Украину в НАТО и дайте самолеты

в Сирии хутин тоже работал мясником и за это не ответил . Потому он думает, что Украину ему тоже простят
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12.10.2022 02:01 Ответить
Этот марьяк -убийца который убивал во многих странах всё время оставался безнаказанным , вот и возомнил что он всем ж-пам Ср-ка . ( Так моя бабушка говорила про тех кто берегов не видит.)
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12.10.2022 05:21 Ответить
Толи текст ему подсунули тупой толи перевод корявый....гравец рацiональний ,цiлi не рациональнi .."Кто на ком стоял?Потрудитесь ваши мысли излагать более чётко"(с)Профессор Преображенский.
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12.10.2022 02:05 Ответить
З English на російську це перекладається - "мьі ***** медведЯ".
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12.10.2022 02:27 Ответить
"I think he is a rational actor who has miscalculated significantly," Biden told Jake Tapper ''

https://www.cnn.com/2022/10/11/politics/joe-biden-interview-cnntv/index.html

Переклад абсоютно точний.
Ви не нервуйте, Св. Джо періодично несе повні відра х*йні, хоча конкретно в цьому випадку біль схоже що він уважно читав телепромптер. Слова не важливі, дивіться на справи.
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12.10.2022 03:27 Ответить
у шизоїдів існує своя логіка "систематизований брєд" називається. Це коли думки і дії пацієнта логічні і послідовні , а саме цілепологання породжене хворою уявою і викривленим світосприйняттям.
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12.10.2022 09:53 Ответить
"Я думаю, він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це будинок матері-Росії в Києві, і це місце, де його зустрінуть. І я думаю, що він просто абсолютно прорахувався", - сказав Байден.
Це 10-ка, бінго!
Сподіваюсь хтось зможе якісно перекласти на English різницю між "будинком", "домівкою" та "домовиною". Тому, що саме мова є тією зброєю, яка сильніша за ядерну зброю.

P.S. Бажано ще на Nippon перекласти (японську).
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12.10.2022 02:16 Ответить
Часть 1
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. По официальной информации у Путина юбилей 70 лет, но официальная версия биографии Путина ложь, как минимум та часть, которая содержит скудные сведения до той поры когда Володе исполнилось 7 (9) лет. Те родители, которые официально считаются его отцом и матерью на самом деле не являются его генетическими родителями, а лишь имеют не прямую родственную связь с Владимиром Путиным. Настоящую историю происхождения и детства действующего президента России знают семья, родственники, несколько людей из ближнего круга и друзья детства. Родная мать Владимира Путина родила его от женатого мужчины, который не торопился признать сына и женщине пришлось искать нового мужа и отца для своего ребёнка. Путин вспоминает несколько мужчин, которые были у его родной матери, пока он был маленьким, и в итоге хорошо помнит жизнь в Грузии, когда у матери появился постоянный мужчина, который заставлял Владимира называть его папой. Жили они втроем в одной комнате и новый «папа» часто и сильно избивал малолетнего Путина и наконец вынудил мать Владимира избавиться от сына. Путин, по его словам, не очень хорошо помнит, да видимо и точно не знает, как родственники, которые его усыновили приняли решение забрать его к себе, но он рассказывает, что после Грузии жил недолго у каких-то людей, вроде тоже его родственников. После усыновления теми людьми, которые по официальной информации являются родителями Владимира Путина, обнаружилось, что он не только отстает в физическом развитии от одногодок, но и уровень его знаний и навыков не соответствует уровню сверстников, тогда было принято решение «уменьшить» в документах на усыновление его возраст на два года. Новая семья приняла Владимира не самым радушным образом. Вспоминая детство, уже в семье Путиных, он прямым текстом говорит, что приемных мать и отца не любил, хоть и отзывается о них не плохо. Приемную мать вспоминает с благодарностью, а о приемном отце рассказывает в основном как о изверге, который регулярно избивал его и иногда приемную мать. Очевидно, постоянное психическое и физическое воздействие «чужих» мужчин в детстве сказалось на формировании его личности. В новой семье он рос тихим, затравленным ребёнком, которого часто избивали и над которым издевались старшие ребята. Спорт стал для Путина отдушиной и в некотором роде спасением. Посещения секции помогли Владимиру завести знакомых, которые стали его защищать и тогда он понял «если не можешь защитить себя сам, надо найти того, кто тебя защитит». Так появилась мечта сначала стать милиционером, а потом пришло осознание, что даже милиция боится КГБ. Именно работа в КГБ стала для Путина идеей фикс. Могущественная КГБ должна была его защитить от враждебного мира и сделать частью системы, на которую ни кто не посягнет. Но даже работа в КГБ не сняла с Путина постоянного психологического давления, он с нескрываемой ненавистью рассказывает о своих начальниках, которые его «унижали», посмеивались и издевались над ним, заставляя его чувствовать себя идиотом. По воспоминаниям его начальника по работе в Дрездене, которого, кстати, Путин, получив абсолютную власть, распорядился ликвидировать, а когда понял, что легко это сделать не получается, просто лишил его пенсии. Так вот, по воспоминаниям его бывшего начальника, Путин не мог даже доклад нормально написать и просил это сделать за него своих коллег, расплачиваясь бутылкой спиртного, а когда приходил с докладом к начальству, то смущался так, что не мог ответить на простые вопросы. Впрочем мало кто знает, но Путина несколько раз чуть было не выгнали из КГБ. Так, бывшая девушка, с которой Путин имел отношения и собирался женится, после разрыва отношений написала в КГБ на него заявление, в котором указала, что якобы была свидетелем гомосексуальной связи Владимира. После разбирательства в КГБ решили, что это месть покинутой женщины, которая оболгала бывшего.
Часть 2
Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.
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12.10.2022 02:18 Ответить
На росии будут традиционно ждать пока тело обоссьітся и обосрется в свои штаньі вместо чемодана и только потом будут думать, что делать дальше. А потом на похоронах снова в толпе задавят насмерть сотку-две желудков.
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12.10.2022 02:37 Ответить
так это тело уже неоднократно ссалось под себя. энурез у него. Дорогие подписчики и гости канала! Как сказал современник, которого уже по праву можно считать классиком: "Иногда они возвращаются".

Во-первых вернулся из США сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья. Вернувшись Илья увидел страну в изоляции и под бременем санкций, грустных людей на улицах спешащих на работу и обуреваемых мечтой заработать на автомобиль "Москвич" новой модели. Увидел Илья и своего отца бывшего президента России, а ныне унылого клоуна в пьяном угаре, из которого Дмитрий Медведев выходит лишь изредка. Ещё Илья увидел свою мать, бывшую первую леди страны, которая под горизонт своей зрелости пустилась во все тяжкие, меняя любовников быстрее чем перчатки, оплачивая иных весьма щедро. Увидев всё это Илья Медведев решил соответствовать обстановке и измазался дерьмом, вернее вступил в "Единую Россию". Зачем возвращали, спрашивается?

Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", стало быть так.
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12.10.2022 10:24 Ответить
Шобонздох....
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12.10.2022 17:09 Ответить
Мое мнение, реальньій вован, уже давно коньки откинул, сейчас уже идет дорабатьівание его двойников и они тоже уже копьіта склеивают.
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12.10.2022 02:47 Ответить
То его настоящая фамилия не путин? а какая?
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12.10.2022 02:49 Ответить
Х#й его знает товарищ майор.
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12.10.2022 03:00 Ответить
***** его настоящая фамилия. И по сути путя настоящее *****, а не человек. Это тот случай, когда народ правильно дал прзвище. Как гриться ,,не в бровь, а в глаз"
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12.10.2022 06:33 Ответить
шоломов владимир спиридонович
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12.10.2022 06:36 Ответить
Путин это ***** и точка!
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12.10.2022 02:20 Ответить
Скорее ********.
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12.10.2022 02:23 Ответить
Мелки в наш век пошли людишки -
****** уж нет, одни ********.
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12.10.2022 07:03 Ответить
Байден це і сказав хоч і іншими словами.
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12.10.2022 08:50 Ответить
"Хуúло и точка" ™
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12.10.2022 10:57 Ответить
шкода, що дідьо Джо ще віддає належне дипломатії та не каже прямо, що ***** - це міжнародний злочинець і терорист рівня гітлера та бенладена. І що касапія - це держава-терорист.
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12.10.2022 02:22 Ответить
Вполне возможно что и до этого дойдёт , Конгресс, который признал россию страной -спонсором терроризма похоже додавит Байдена подписать это решение.
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12.10.2022 05:24 Ответить
Він казав подібне по змісту, інколи це потім навіть «пояснювалось» як особиста думка президента
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12.10.2022 11:58 Ответить
Словник української мови.

***** - раціональний гравець, який значно прорахувався.
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12.10.2022 02:52 Ответить
Як корито назвеш, так воно і попливе.
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12.10.2022 07:36 Ответить
Треба казати правду Джо.... ********** схиблений нелюдь котрого виростив світ своєю слабкістю.... спочатку пробачили Геноцид у Чечні *****, потім пробачили Грузію, Сирію- вбивства дітей, цивільних без розбору.... потім пробачили анексію Криму.... й ***** вирішило що йому усе дозволено та "зїхало з катушок" . Українці його обламали й воно зараз просто у сказі.... але Світ продовжує "небачити" реалії або з якоїсь мети робить вигляд що "не помічає" хто є ***** насправді.
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12.10.2022 03:04 Ответить
Підрив спецслужбами кримського мосту явно доказує, що кацапська влада почала підготовку свого населення для відказу від Криму. Зараз путлеровська банда почне інформаційну політику, щодо безпеки переїзду по мосту та й по Криму. Другого виходу у них немає.Захід та США явно дали зрозуміти, що перемовини які потрібні кацапії не можуть бути, поки кацапія не поверне всі окуповані землі.Налякати світ у кацапії не вийшло, а вижити без світу у кацапії не вийде.Так, що або програти війну на полі бою, або піти на перемовини, щоб якось спасти кацапію від розвалу.
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12.10.2022 03:10 Ответить
Серйозно? Для чого тоді ракетні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури? росія не збирається нічого просто так здавати, треба налаштуватися на довгу війну.
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12.10.2022 09:42 Ответить
Те, що сказав Байден, це не про пуйла. Раціо і пуйло-речі протилежні.
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12.10.2022 03:32 Ответить
Путін це набір рефлексів. Ускладнених дитячим йододефіцитом ім. Великого Сталіна.
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12.10.2022 03:36 Ответить
П'єльцин поставив х@йло на чолі роzсіі, за надані його сім'ї гарантії недоторканості статків.
https://lenta.ru/news/1999/12/31/garant/
Але х@йло виявилося ще й закомплексованим послєдишем члєніна-сраліна і їхнього сссыра.
сссыр це не іменник, це дієслово. У себе все сссыралі і по всьму світу сссыралі. Творці всякої комуністичної швалі - Китаю, В'єтнаму, Куби, північної Кореї, Зімбабве (разом з Китаєм знищили Родезію) і т.д. Перераховувати можна довго де вони ще сссыралі...
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12.10.2022 04:15 Ответить
- Ja, ja. Natürlich. Как ето будет по рюzькє?
- РацыАнальный.
- Ja, ja. раціАнальный
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12.10.2022 03:38 Ответить
Тут уже у каждого своя игра. Жизни наши никому не интересны
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12.10.2022 04:00 Ответить
Ну Байден не может позволить себе выражение "он *******".
Потому он говорит: "рациональный игрок..."
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12.10.2022 04:38 Ответить
Його зустрінуть с квітами,щоб поховати.Істота яка має бути знищена.Як і вся росія.
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12.10.2022 04:56 Ответить
Назвать путина "рациональным", это значит вообще ничего не понимать про это существо.
Рациональный - это умный, расчетливый, думающий. Принимающий прошлое таким, каким оно было на самом деле и строящим будущее исходя из ошибок прошлого.
Если бы путин по своей сути был именно таким, плюс к этому внешние условия нового тысячелетия, плюс 20 лет мирной, спокойной жизни, плюс сверхцены на углеводороды, плюс искренний почет и уважение от всего мира, то сегодня россия стала бы по степени влияния равной США/Китаю, а по уровню жизни"швейцарией".
Но она ею не стала.
А стала, как и обычно всегда бывает в ее истории, неким жутким гибридом лагерной зоны, вооруженной банды и сумасшедшего дома.
Потому что путин вовсе не рациональный. А как раз совсем наоборот, он по своей природе иррациональный
Он Игрок и полагался не на ум и расчет, а на Удачу.
И некоторое время ему действительно везло. А сейчас, все, стоп, удача от него отвернулась.
Именно этого Байден и не понимает - путин сегодня это не рациональный политик, а в пух и прах проигравшийся Игрок без Фарта. И тем и опасен, потому что игрок, от которого отвернулась удача, превращается в неврастеника, истерящего психа, обвиняющего в своих неудачах весь мир и стремящегося этому миру отомстить
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12.10.2022 05:13 Ответить
Все вiрно написано!
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12.10.2022 06:07 Ответить
Хутин - пуйло. И этим все сказано.
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12.10.2022 06:12 Ответить
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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12.10.2022 06:19 Ответить
Деструктивна політика Путіна веде Росію в пекло, як політика поліції України, щодо переслідування громадян та примушування до носіння хабарів своїм знайомим з прикриттям суддів таких як Логвіна Таїсія
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12.10.2022 06:36 Ответить
***** - гопник из подворотни. И только на расеи такое ***-ще могло стать главой этого недогосударства
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12.10.2022 06:42 Ответить
"Я думаю, що він раціональний гравець, який значно прорахувався", - сказав Байден. Джерело:
В перекладі з дипломатичної на звичайну мову - прої.ав .. . А його вислів - раціональний гравець , схожий на - троллінг , і очевидно має перекладатись як - лох .
Тобто якби Байден був звичайним коментатором на ЦН , це його вустами звучало б як - лох який все прої.ав .. .
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12.10.2022 06:43 Ответить
Все просто - "мати Русь" - це Україна і московія тут, взагалі, ніяким боком.

Залісся ("золотое кольцо") - не вважалась частиною Русі, бо так в літописах і писали: "приїхали з Русі на Залісся"

Майже все населення Русі, на при кінці існування Русі, проживало в п'яти князівствах - Київському, Чернігівському, Переяслівському, Галицькому та Волинському.

Говорили в цих князівствах руською мовою, не на язику.

Язик з'явився тільки через 150 років на теренах Русі.
Язик - це староцерковний, він же був придуманий греками Кирилом і Мефодієм для Великої Моравії (чехів), яка після її зникнення перекочувала в Болгарію. Самоназва староцерковного була - словенська мова. Морави просили папу Римського про латиницю, але той відмовив, тому вони змушені були піти до Візантії. До речі, чехи та словаки, врешті, пишуть латинкою.
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12.10.2022 06:45 Ответить
Маленький Изя прибегает к маме:

- Мама, надо мной все смеются!

- Ой, ну шо за ребёнок? А ты шо, хочешь, штоб над тобой таки все плакали?!
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12.10.2022 06:47 Ответить
(уйло закомплексоване старе чмо з манією величчі та синдромом особистої меншовартості одночасно
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12.10.2022 07:05 Ответить
Параноя, профзахворювання всіх незмінних "великих і мудрих вождів".
50% манія величі + 50% манії переслідування + дрібні фенечки, що залежать від особистих рис і особливостей діагнозу аналізованого конкретного "пОцієнта".
У разі путіна це якась позамежна, нічим не зрозуміла люта ненависть до України
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12.10.2022 07:14 Ответить
Його ненависть зрозуміла: він же думав, що ми мілка здобич, починаючи з Яника, думав, буду контролювати, але ж не так воно вийшло. Ось ненависть і росла і росте пропорційно нашому спротиву
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12.10.2022 07:49 Ответить
Какой он рациональный игрок. Он просто жулик случайно оказавшийся у власти.
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12.10.2022 08:17 Ответить
Не случайно. У кацапни иван грозный, сталин, путин совсем не случайны. Какие они, такие у них и вожди.
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12.10.2022 10:09 Ответить
Найкраще визначили путіна Укранці, ***** Останній
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12.10.2022 08:53 Ответить
У кацапів раціональність закінчується після першої невдачі, далі йде ведмежа психологія.
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12.10.2022 08:55 Ответить
Путин не шулер за карточным столом. Шулер играет по правилам игры нечестными методами. Путин просто меняет, как хочет, правила игры, ты садишься играть в покер, а он бьет тебя бейсбольной битой. Такой вот рациональный игрок.
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12.10.2022 09:03 Ответить
Бодя,какой он нахер *********** игрок?Это просто конченная кремлевская **** которую трахнула в жопу его же собака!Анихрист и ********!
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12.10.2022 09:15 Ответить
Прорахувався, бо,як сказав колись Нємцов, він довбойоб, а не раціональний , бл, "гравець".
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12.10.2022 09:57 Ответить
Путін дійсно раціональний гравець, але він маньяк, як маньяками є всі 140 млн кацапні. Він думав, що все прорахував, але розуму не вистачило.
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12.10.2022 10:04 Ответить
Ого рациональный гравець, который требует с собой заключать новые договора, заявляя что он договора выполнять не будет. Хочет сделать какой то многополосный мир, из якобы однополюсного, в котором по его бреду ********* встал сколен, но не понятно тогда зачем ему менять этот однополюсный мир, неужели чтоб опять ********* стал на колени? И это в общем, не касаясь его вранья и бреда об истории. Тут шиза или как там правильно по медицине полная. И если кто то этого не понимает, то и сам не далеко ушел от него.
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12.10.2022 12:12 Ответить
 
 