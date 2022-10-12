Путин - рациональный, значительно просчитавшийся игрок, - Байден

Американский президент считает цели Путина в Украине бессмысленными.

Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина рациональным игроком, плохо оценившим свою способность вторгнуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", – сказал Байден.

Он охарактеризовал цели Путина в Украине, о которых тот заявил в начале полномасштабного вторжения как бессмысленные.

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"Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее - он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", - сказал он. Байден.

По его мнению, российский диктатор считал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, однако они оказывали упорное сопротивление.

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матери-России в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто абсолютно просчитался", – сказал Байден.