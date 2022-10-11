Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты, включая передовые системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

Президент США также отметил свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами с целью продолжения наложения санкций на Россию, привлечения России к ответственности за ее военные преступления и зверства, а также предоставления Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

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