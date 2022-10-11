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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО

байден

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты, включая передовые системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

Президент США также отметил свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами с целью продолжения наложения санкций на Россию, привлечения России к ответственности за ее военные преступления и зверства, а также предоставления Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.

Также читайте: Зеленский и Байден обсудили поставки ПВО для Украины

Автор: 

Байден Джо (2785) ПВО (2707)


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Топ комментарии
+48


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11.10.2022 07:35
+41
він країну під ніж пустив, а вони його бісером вишивають

(маруся Звіробій)
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11.10.2022 08:10
+34
краще пару радників типа Байдена замість дермаків нашому зе - супер ленд ліз
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11.10.2022 07:23
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гадаю зальотний красний діда, з тих хто на вишці стояв, бдів.
навіть не переймайтеся - проїхали ...
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11.10.2022 09:35 Ответить
такой бред нести живя в США может только поклонник зеленых.
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11.10.2022 09:54 Ответить
перелогінутая шутка року...
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11.10.2022 10:02 Ответить
В Москве надо освежить дизайн: на месте кремля - озеро с белыми лебедями. Никаких стен, могил, мавзолеев.
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11.10.2022 08:59 Ответить
краще болото з жабами, це буде історична справедливість
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11.10.2022 09:42 Ответить
это уже дело
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11.10.2022 09:13 Ответить
поквапся діду
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11.10.2022 09:36 Ответить
Дед, про системы ПВО тебе говорили еще в феврале. Давай F16 и танки. Самое главное ракеты на 300км.
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11.10.2022 09:45 Ответить
Давай? Да не вопрос, дед будет сыпать обещания до усёру, он через пол часа уже не помнит что говорил.
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11.10.2022 10:23 Ответить
от ти дебільне...
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11.10.2022 16:14 Ответить
На чому базовані ваші висновки?
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11.10.2022 16:53 Ответить
пойди возьми у поседевшего зиленскага. или шашель уже не лезет в рот?
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11.10.2022 17:02 Ответить
Деточка , Стесняюсь спросить , вы за какое время свой кнопочный телефон освоили , Потому что до смартфона , вам еще пол года учится надо . Вы , почему Украинцев считаете тупыми Освоить Патриот , как бы это страшно не звучало , не сложнее современного ноутбука , ну если человек ,уже сталкивался с подобным . И мой вам совет , не покупайте современную машину , вам ее не освоить . только самокат . И не благодарите
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11.10.2022 10:00 Ответить
казав пан кожух дам і слово його тепле.
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11.10.2022 10:16 Ответить
Джо - дай ATACMS.
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11.10.2022 10:44 Ответить
готувалися до шашликів,а на армію забили.
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11.10.2022 11:57 Ответить
Байден ППО це оборона і не 100відсоткова. Де ленд ліз, чим нам відповідати адекватно, де виконання гарнтій США з Будапешту ?
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11.10.2022 12:24 Ответить
Які гарантії давали Україні США?
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11.10.2022 13:05 Ответить
в тебя уже ядерка влетела дурик?) похоже что она в тебе и живёт
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11.10.2022 17:03 Ответить
*****? ну будуть зі 100 сбивати 80 ракет, але хйловці все рівно будуть стріляти. Поки у відповідь не будуть розносити заводити і ТЕЦ в рашці ***** не зміниться, треба переносити війну на территорію ворога
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11.10.2022 12:29 Ответить
Это автоматически закроет помощь большинства стран Украине, поскольку мы перестанем отличаться от мордора цивилизационно. А без помощи мы проиграем.
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11.10.2022 14:27 Ответить
230 доба війни. Путін методично намагається зрівняти міста і села України з землею - МЕЛІТОПОЛить Україну, намагається ЗАМОРОЗИТИ Україну.

В Женеві Байден по суті дав Путіну "добро", на Путіна "Київ за три дні", промовчав - "молчание - знак согласия"?, евакуація посольства самої могутньої держави світу, "запевнення" України, що закривати небо не будуть, що США і НАТО ... залишаться стурбованими і т.п.

НАТО і всі там шредидирезовані і меркелізовані в Європі... ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна. Коли вже стало незручно голова в пісок, а корма вгорі, на вітру, стали аптекарями - дозували і дозують, щоб жертва, яка давно мала згинути, але проявляє волю до життя, довше помучилася. В моїй уяві вже є сторінка новітньої історія...

А Байден пообіцяв надати... ПООБІЦЯВ ! Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле. - Тарас Шевченко, "Назар Стодоля". Чому не "США поставлять Україні передові системи ППО. В Ізраїлі успішно "Залізний купол"... Але з агресором розводять церемонії, чим ЗАОХОЧУЮТЬ Путіна - той використовує еластичніть і боягузливість умовного Заходу.
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11.10.2022 13:32 Ответить
а вопросов к презику своему как не было так и нет? Попрошайки-инфантилы, как и он сам
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11.10.2022 17:05 Ответить
Якщо б не позиція Байдена, умовного Заходу, імпотенції ООН, НАТО... корумпованості політиків... то Путін би не зважився... Вдалося з Грузією, з Кримом, потім ЛуганДоном, - доречі Крим і ЛуганДон, Мінськ 1 і Мінськ 2 не при цьому президенті, - і зважився на війну. В Женеві "поставіл в ізвестность", перед Женевою кінул прєд'яву... Чи не добрий знак для Путіна втеча з Києва наймогутнішої держави світу... ? Щодо режиму Зеленського, то це інша історія... Але не з позиції передвиборних гонок... Звинувачують що попереджали... Два чи три місяці батальйони армії РФ нависали на границі. Вір в напад, не вір в напад - що можна зробити... Оголосити мобілізацію? ... Тепер все прояснилося. США і Захід ще не активізувався... Вже не штовхають Київ до переговорів, як в той час як Путін демонстративно гнав армію і техніку до границі...
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11.10.2022 17:28 Ответить
убери агентов фсб из опы
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11.10.2022 17:36 Ответить
Де Ленд ліз. Сьогодні уже 11 жовтня. Кидали західні, безяйцеві.
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11.10.2022 13:38 Ответить
Невже в українців відкрились очі? Досі я чула у відповідь "ботяра рашківська"
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11.10.2022 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2KtnhPAxDQ8
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11.10.2022 15:03 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXfxVjlLN4DxWA9TY1-cDVFhWHWz1f-H0YppSxAfurOE3k05fwP8m6kv3eYjZV9pDrTAluvEbgkxhyHMFlF253H7K8z84yw_A2D-2_YUpBN4h9Wgo_aHzcKfAiO0RMPcJzJR40XgW9WI1WHIIwKIhm4&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXfxVjlLN4DxWA9TY1-cDVFhWHWz1f-H0YppSxAfurOE3k05fwP8m6kv3eYjZV9pDrTAluvEbgkxhyHMFlF253H7K8z84yw_A2D-2_YUpBN4h9Wgo_aHzcKfAiO0RMPcJzJR40XgW9WI1WHIIwKIhm4&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал современные системы ПВО.

Учитывая, что обещает он их не первый раз, это начинает напоминать старый еврейский анекдот «Дети, пока я жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!».
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11.10.2022 16:43 Ответить
"Я вам ничего не должен". Прямая речь зиленскава после выборов
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11.10.2022 17:09 Ответить
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