Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО
Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что Байден во время разговора выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате этих бессмысленных атак.
"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты, включая передовые системы противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.
Президент США также отметил свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами с целью продолжения наложения санкций на Россию, привлечения России к ответственности за ее военные преступления и зверства, а также предоставления Украине безопасности, экономической и гуманитарной помощи.
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В Женеві Байден по суті дав Путіну "добро", на Путіна "Київ за три дні", промовчав - "молчание - знак согласия"?, евакуація посольства самої могутньої держави світу, "запевнення" України, що закривати небо не будуть, що США і НАТО ... залишаться стурбованими і т.п.
НАТО і всі там шредидирезовані і меркелізовані в Європі... ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна. Коли вже стало незручно голова в пісок, а корма вгорі, на вітру, стали аптекарями - дозували і дозують, щоб жертва, яка давно мала згинути, але проявляє волю до життя, довше помучилася. В моїй уяві вже є сторінка новітньої історія...
А Байден пообіцяв надати... ПООБІЦЯВ ! Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле. - Тарас Шевченко, "Назар Стодоля". Чому не "США поставлять Україні передові системи ППО. В Ізраїлі успішно "Залізний купол"... Але з агресором розводять церемонії, чим ЗАОХОЧУЮТЬ Путіна - той використовує еластичніть і боягузливість умовного Заходу.
Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал современные системы ПВО.
Учитывая, что обещает он их не первый раз, это начинает напоминать старый еврейский анекдот «Дети, пока я жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!».