Зеленский и Байден обсудили поставки ПВО для Украины

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор на фоне массированного ракетного удара по территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины.

"Продуктивный разговор с Президентом Соединенных Штатов. ПВО сейчас – приоритет № 1 в нашем оборонном сотрудничестве. Также нуждаемся в лидерстве для жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции ГА ООН", - написал Зеленский.

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