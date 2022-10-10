Зеленский и Байден обсудили поставки ПВО для Украины
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор на фоне массированного ракетного удара по территории нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины.
"Продуктивный разговор с Президентом Соединенных Штатов. ПВО сейчас – приоритет № 1 в нашем оборонном сотрудничестве. Также нуждаемся в лидерстве для жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции ГА ООН", - написал Зеленский.
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+16 Kucher
показать весь комментарий10.10.2022 22:36
+15 Ірландія
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+14 Mykola Trofimenko #538463
показать весь комментарий10.10.2022 22:40
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Поставки асфальту в штати під час розмови запропоновано не було?
Зебіли таке питання сприймають як персональну образу.
Ще одна стара kurwa на це сказала що хоч Зе і не святий, але ж Порошенко "крав так що оооййй!" Якби не була родичкою друзів, послав би її нахрін, ледь стримався.
Ну що на це можна сказати...
Зате піар маємо завжди: ще ж місяць назад казали, що в нас вже є насамс (якого досі немає).
"Ці атаки лише ще більше посилюють нашу прихильність стояти з народом України стільки часу, скільки потрібно", - написав Байден у своїй заяві в понеділок. " Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо нав'язувати Росії ціну її агресії, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи".
Захищають, бо капіталістична західна економіка = чим більше людей працює, тим більше інші заробляють, що в них вклались (не вкрались, не плутайте)
Но это не точно.
А за оставшиеся пол-тыщи дней еще три ордена надо получить (переговоры ведутся). И тогда вотвамхер, а не ответственность.
Щодо IRIS-T, рано дякуєте, ще не дали, а тільки пообіцяли. А як ви знаєте, обіцяти не означає женитись.
Депутат Ар'єв озвучив цифри
https://twitter.com/i/status/1579219703557689344