Зеленський і Байден обговорили постачання ППО для України

Президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову на тлі масованого ракетного удару РФ по території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента України.

"Продуктивна розмова з Президентом Сполучених Штатів. ППО нині – пріоритет № 1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН", - написав Зеленський.

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