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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський і Байден обговорили постачання ППО для України

зеленський

Президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонну розмову на тлі масованого ракетного удару РФ по території нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента України.

"Продуктивна розмова з Президентом Сполучених Штатів. ППО нині – пріоритет № 1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН", - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: кількість загиблих зросла до 14, - Монастирський

Автор: 

Байден (2883) Зеленський (23653) обстріл (28171) ППО (3138)


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Топ коментарі
+16
Дяка США за підтримку.

Поставки асфальту в штати під час розмови запропоновано не було?
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10.10.2022 22:36
+15
Лох ППО наше де ?
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10.10.2022 22:37
+14
Закатана у тисячі кілометрів доріг... Але "хоч паржалі"
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10.10.2022 22:40
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Дяка США за підтримку.

Поставки асфальту в штати під час розмови запропоновано не було?
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10.10.2022 22:36 Відповісти
Юзик обещал танкер с гравием подогнать
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10.10.2022 22:43 Відповісти
нє, зеленим самим асфальт потрібен!
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10.10.2022 22:45 Відповісти
США асфальт по потрійній ціні не потрібен.
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10.10.2022 23:41 Відповісти
Лох ППО наше де ?
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10.10.2022 22:37 Відповісти
Під асфальтом.
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10.10.2022 22:38 Відповісти
ппо в Україні не виробляли ні до 19 року, ні після.
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10.10.2022 23:17 Відповісти
від 14 до 19 року ппо була відновнена.. коли клістрони свинарчуків були повернені на місця дислокації відновленої ппо, в якому році?
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10.10.2022 23:46 Відповісти
Закатана у тисячі кілометрів доріг... Але "хоч паржалі"
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10.10.2022 22:40 Відповісти
І тепер сльози у тих, хто "паржалі"...Єдине питання - чи нарешті дійшло "їм" чи ще ні?
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10.10.2022 22:46 Відповісти
Ні, не дійшло і не дійде. Нажаль, Zе для багатьох так і залишився куміром і перзидентом. Кажуть, що Порох би здав Україну за три дні і дорогі то наше фсьо.
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10.10.2022 22:51 Відповісти
ні. Я розмовляв з багатьма хто голосував за Зе, вони ним і зараз пишаються. І одночасно збирають гроші на ЗСУ. Я кажу - якщо Зе такий класний, то нахіба ми за свої купу речей для війська купуємо?
Зебіли таке питання сприймають як персональну образу.
Ще одна стара kurwa на це сказала що хоч Зе і не святий, але ж Порошенко "крав так що оооййй!" Якби не була родичкою друзів, послав би її нахрін, ледь стримався.
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10.10.2022 23:45 Відповісти
На жаль це так. А на питання про гроші у асфальт замість армії один знайомий зебіл каже - зате по цим дорогам зараз довозять західну допомогу, тобто будували їх недаремно.
Ну що на це можна сказати...
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11.10.2022 00:29 Відповісти
Причому, пошматованих ракетами, снарядами, гусеницями доріг.
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10.10.2022 23:44 Відповісти
Не маємо ні нашої, ні закордонної насамс чи iris t.

Зате піар маємо завжди: ще ж місяць назад казали, що в нас вже є насамс (якого досі немає).
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10.10.2022 23:43 Відповісти
Президент США Джо Байден заявив, що російські ракетні удари по Києву та інших українських містах у понеділок "ще раз демонструють повну жорстокість незаконної війни Путіна з українським народом".

"Ці атаки лише ще більше посилюють нашу прихильність стояти з народом України стільки часу, скільки потрібно", - написав Байден у своїй заяві в понеділок. " Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо нав'язувати Росії ціну її агресії, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи".
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10.10.2022 22:40 Відповісти
God bless USA
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10.10.2022 22:48 Відповісти
Нічого нового. Ці слова ми чули і в березні, і в квітні... кожен місяць. Але все одно дякуємо.
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10.10.2022 22:51 Відповісти
а ти взагалі подумай, чого вони мають за нас воювати? бо ми їх захищаємо від нападу срашки на сході США в західній півкулі?..
Захищають, бо капіталістична західна економіка = чим більше людей працює, тим більше інші заробляють, що в них вклались (не вкрались, не плутайте)
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10.10.2022 23:31 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
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10.10.2022 22:41 Відповісти
Коростылёв был не нужен два года, а теперь уже поздно пить "Боржоми"...
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10.10.2022 22:43 Відповісти
Вот кто принимал кадровые и финансовые решения, по этому руководителю, должны ответить не только своими должностями но и своим имуществом.
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10.10.2022 22:45 Відповісти
это через 565 дней.
Но это не точно.
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10.10.2022 22:50 Відповісти
лучше поздно чем никогда.
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10.10.2022 22:51 Відповісти
это да, может получиться и через 2390 дней, и это действительно еще для многих может оказаться поздно. И я бы даже сказал бы - уже и не нужно.
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10.10.2022 23:05 Відповісти
Ну давайте уже ПВО, господа американцы, давайте. Идет 8-й месяц войны, а оно требовалось еще на 2-м.
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10.10.2022 22:43 Відповісти
Может твоя страна уже что то даст наконец???
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11.10.2022 08:20 Відповісти
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10.10.2022 22:44 Відповісти
І це він їхав з задоволеною пикою на шахту де загинули шахтарі.
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10.10.2022 22:51 Відповісти
для улучшения мобильности будущих комплексов ппо, решено построить новые дороги и реконструировать сеть старых, - положить асфальт, оборудовать места размещения пусковых установок, построить казармы для расчётов, столовые, .....
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10.10.2022 22:45 Відповісти
цей допис мав завершитись словами «положить асфальт». Можна додати ще «а на нього - новий асфальт».
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10.10.2022 22:48 Відповісти
ППО ти не фінінсував заморозивши ракетну програму. Тому що ця програма була не твоя, а ненависного тобі Пороха.
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10.10.2022 22:47 Відповісти
Ракетна програма Пороха-це не ППО
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10.10.2022 23:20 Відповісти
Смотреть на это самодовольное "лицо" нет сил. С утра до вечера - на арене герой нации, потому что не сбежал. Укатал, *****, страну в асфальт, тотальное воровство, нескончаемые отпуска, посиделки, шашлыки - ****, дайте ему премию мира!
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10.10.2022 22:49 Відповісти
Дадут конечно. С Нобелевским комитетом работают.
А за оставшиеся пол-тыщи дней еще три ордена надо получить (переговоры ведутся). И тогда вотвамхер, а не ответственность.
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10.10.2022 23:01 Відповісти
А вы знаете как без асфальта и логистики войну вести? Поподробнее с этого места.Особенно как возить по бездорожью раненых в реанимацию.
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11.10.2022 01:23 Відповісти
В Україні кожного дня вже півроку 11 вересня. ЩОДНЯ! Американці, ви будете по-справжньому проти терористів допомогати?
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10.10.2022 22:50 Відповісти
https://kyiv.media/news/konsulstvo-nimechchyny-u-kyyevi-postrazhdalo-vid-rankovyh-obstriliv Консульство Німеччини у Києві постраждало від ранкових обстрілів . Консульство, а це територія Німеччини. Побачимо, що відповість Шольц, чи проковтне.
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10.10.2022 23:03 Відповісти
Ой та помилуйте. Штукатурка осипалася трохи на території Німеччини. Через це Леопарди не дадуть. Але за IRIS-T спасибі
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10.10.2022 23:49 Відповісти
Питання не в штукатурці, а в самому факті нападу. Але я не сумніваюсь, що відповідь буде приблизно така, як ви написали.
Щодо IRIS-T, рано дякуєте, ще не дали, а тільки пообіцяли. А як ви знаєте, обіцяти не означає женитись.
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11.10.2022 00:00 Відповісти
Нам вже скоро навіть малі діти з заходу будуть казати,що за майже 8 місяців війни можна було б почати випускати ну хоч щось з озброєння. Подивіться на нас в дзеркало - нас ********,а ми асфальтуємо. Не інакше як ідіоти. Але ні! За ідіотів нас тримає влада.
Депутат Ар'єв озвучив цифри
https://twitter.com/i/status/1579219703557689344
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10.10.2022 23:33 Відповісти
​Украине нужны ракеты для уничтожения флота России с калибрами! Смысл сбивать ракеты, если надо потопить корабли откуда их запускают.
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10.10.2022 23:46 Відповісти
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11.10.2022 06:50 Відповісти
 
 