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Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО

байден

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Про це йдеться у заяві Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включно з передовими системами протиповітряної оборони" - йдеться в заяві.

Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії із союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Також читайте: Зеленський і Байден обговорили постачання ППО для України

Автор: 

Байден Джо (2883) ППО (3142)


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Топ коментарі
+48


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11.10.2022 07:35
+41
він країну під ніж пустив, а вони його бісером вишивають

(маруся Звіробій)
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11.10.2022 08:10
+34
краще пару радників типа Байдена замість дермаків нашому зе - супер ленд ліз
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11.10.2022 07:23
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гадаю зальотний красний діда, з тих хто на вишці стояв, бдів.
навіть не переймайтеся - проїхали ...
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11.10.2022 09:35 Відповісти
такой бред нести живя в США может только поклонник зеленых.
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11.10.2022 09:54 Відповісти
перелогінутая шутка року...
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11.10.2022 10:02 Відповісти
В Москве надо освежить дизайн: на месте кремля - озеро с белыми лебедями. Никаких стен, могил, мавзолеев.
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11.10.2022 08:59 Відповісти
краще болото з жабами, це буде історична справедливість
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11.10.2022 09:42 Відповісти
это уже дело
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11.10.2022 09:13 Відповісти
поквапся діду
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11.10.2022 09:36 Відповісти
Дед, про системы ПВО тебе говорили еще в феврале. Давай F16 и танки. Самое главное ракеты на 300км.
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11.10.2022 09:45 Відповісти
Давай? Да не вопрос, дед будет сыпать обещания до усёру, он через пол часа уже не помнит что говорил.
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11.10.2022 10:23 Відповісти
от ти дебільне...
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11.10.2022 16:14 Відповісти
На чому базовані ваші висновки?
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11.10.2022 16:53 Відповісти
пойди возьми у поседевшего зиленскага. или шашель уже не лезет в рот?
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11.10.2022 17:02 Відповісти
Деточка , Стесняюсь спросить , вы за какое время свой кнопочный телефон освоили , Потому что до смартфона , вам еще пол года учится надо . Вы , почему Украинцев считаете тупыми Освоить Патриот , как бы это страшно не звучало , не сложнее современного ноутбука , ну если человек ,уже сталкивался с подобным . И мой вам совет , не покупайте современную машину , вам ее не освоить . только самокат . И не благодарите
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11.10.2022 10:00 Відповісти
казав пан кожух дам і слово його тепле.
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11.10.2022 10:16 Відповісти
Джо - дай ATACMS.
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11.10.2022 10:44 Відповісти
готувалися до шашликів,а на армію забили.
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11.10.2022 11:57 Відповісти
Байден ППО це оборона і не 100відсоткова. Де ленд ліз, чим нам відповідати адекватно, де виконання гарнтій США з Будапешту ?
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11.10.2022 12:24 Відповісти
Які гарантії давали Україні США?
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11.10.2022 13:05 Відповісти
в тебя уже ядерка влетела дурик?) похоже что она в тебе и живёт
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11.10.2022 17:03 Відповісти
*****? ну будуть зі 100 сбивати 80 ракет, але хйловці все рівно будуть стріляти. Поки у відповідь не будуть розносити заводити і ТЕЦ в рашці ***** не зміниться, треба переносити війну на территорію ворога
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11.10.2022 12:29 Відповісти
Это автоматически закроет помощь большинства стран Украине, поскольку мы перестанем отличаться от мордора цивилизационно. А без помощи мы проиграем.
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11.10.2022 14:27 Відповісти
230 доба війни. Путін методично намагається зрівняти міста і села України з землею - МЕЛІТОПОЛить Україну, намагається ЗАМОРОЗИТИ Україну.

В Женеві Байден по суті дав Путіну "добро", на Путіна "Київ за три дні", промовчав - "молчание - знак согласия"?, евакуація посольства самої могутньої держави світу, "запевнення" України, що закривати небо не будуть, що США і НАТО ... залишаться стурбованими і т.п.

НАТО і всі там шредидирезовані і меркелізовані в Європі... ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна. Коли вже стало незручно голова в пісок, а корма вгорі, на вітру, стали аптекарями - дозували і дозують, щоб жертва, яка давно мала згинути, але проявляє волю до життя, довше помучилася. В моїй уяві вже є сторінка новітньої історія...

А Байден пообіцяв надати... ПООБІЦЯВ ! Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле. - Тарас Шевченко, "Назар Стодоля". Чому не "США поставлять Україні передові системи ППО. В Ізраїлі успішно "Залізний купол"... Але з агресором розводять церемонії, чим ЗАОХОЧУЮТЬ Путіна - той використовує еластичніть і боягузливість умовного Заходу.
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11.10.2022 13:32 Відповісти
а вопросов к презику своему как не было так и нет? Попрошайки-инфантилы, как и он сам
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11.10.2022 17:05 Відповісти
Якщо б не позиція Байдена, умовного Заходу, імпотенції ООН, НАТО... корумпованості політиків... то Путін би не зважився... Вдалося з Грузією, з Кримом, потім ЛуганДоном, - доречі Крим і ЛуганДон, Мінськ 1 і Мінськ 2 не при цьому президенті, - і зважився на війну. В Женеві "поставіл в ізвестность", перед Женевою кінул прєд'яву... Чи не добрий знак для Путіна втеча з Києва наймогутнішої держави світу... ? Щодо режиму Зеленського, то це інша історія... Але не з позиції передвиборних гонок... Звинувачують що попереджали... Два чи три місяці батальйони армії РФ нависали на границі. Вір в напад, не вір в напад - що можна зробити... Оголосити мобілізацію? ... Тепер все прояснилося. США і Захід ще не активізувався... Вже не штовхають Київ до переговорів, як в той час як Путін демонстративно гнав армію і техніку до границі...
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11.10.2022 17:28 Відповісти
убери агентов фсб из опы
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11.10.2022 17:36 Відповісти
Де Ленд ліз. Сьогодні уже 11 жовтня. Кидали західні, безяйцеві.
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11.10.2022 13:38 Відповісти
Невже в українців відкрились очі? Досі я чула у відповідь "ботяра рашківська"
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11.10.2022 16:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2KtnhPAxDQ8
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11.10.2022 15:03 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXfxVjlLN4DxWA9TY1-cDVFhWHWz1f-H0YppSxAfurOE3k05fwP8m6kv3eYjZV9pDrTAluvEbgkxhyHMFlF253H7K8z84yw_A2D-2_YUpBN4h9Wgo_aHzcKfAiO0RMPcJzJR40XgW9WI1WHIIwKIhm4&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXfxVjlLN4DxWA9TY1-cDVFhWHWz1f-H0YppSxAfurOE3k05fwP8m6kv3eYjZV9pDrTAluvEbgkxhyHMFlF253H7K8z84yw_A2D-2_YUpBN4h9Wgo_aHzcKfAiO0RMPcJzJR40XgW9WI1WHIIwKIhm4&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал современные системы ПВО.

Учитывая, что обещает он их не первый раз, это начинает напоминать старый еврейский анекдот «Дети, пока я жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!».
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11.10.2022 16:43 Відповісти
"Я вам ничего не должен". Прямая речь зиленскава после выборов
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11.10.2022 17:09 Відповісти
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