Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО
Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.
Про це йдеться у заяві Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включно з передовими системами протиповітряної оборони" - йдеться в заяві.
Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії із союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.
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В Женеві Байден по суті дав Путіну "добро", на Путіна "Київ за три дні", промовчав - "молчание - знак согласия"?, евакуація посольства самої могутньої держави світу, "запевнення" України, що закривати небо не будуть, що США і НАТО ... залишаться стурбованими і т.п.
НАТО і всі там шредидирезовані і меркелізовані в Європі... ЗАОХОЧУВАЛИ Путіна. Коли вже стало незручно голова в пісок, а корма вгорі, на вітру, стали аптекарями - дозували і дозують, щоб жертва, яка давно мала згинути, але проявляє волю до життя, довше помучилася. В моїй уяві вже є сторінка новітньої історія...
А Байден пообіцяв надати... ПООБІЦЯВ ! Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле. - Тарас Шевченко, "Назар Стодоля". Чому не "США поставлять Україні передові системи ППО. В Ізраїлі успішно "Залізний купол"... Але з агресором розводять церемонії, чим ЗАОХОЧУЮТЬ Путіна - той використовує еластичніть і боягузливість умовного Заходу.
Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал современные системы ПВО.
Учитывая, что обещает он их не первый раз, это начинает напоминать старый еврейский анекдот «Дети, пока я жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!».