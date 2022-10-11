Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні передові системи ППО.

Про це йдеться у заяві Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що Байден під час розмови висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті цих безглуздих атак.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту, включно з передовими системами протиповітряної оборони" - йдеться в заяві.

Президент США також наголосив на своїй постійній взаємодії із союзниками та партнерами з метою продовження накладання санкцій на Росію, притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також надання Україні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Також читайте: Зеленський і Байден обговорили постачання ППО для України