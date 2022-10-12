Путін - раціональний гравець, який значно прорахувався, - Байден

Американський президент вважає цілі Путіна в Україні безглуздими.

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна раціональним гравцем, який погано оцінив свою здатність вторгнутися в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що він раціональний гравець, який значно прорахувався", - сказав Байден.

Він охарактеризував цілі Путіна в Україні, про які той заявив на початку повномасштабного вторгнення, як безглузді.

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"Якщо ви послухаєте промову, яку він виголосив після того, як приймалося це рішення, то він говорив про всю ідею - він потребував того, щоб бути лідером Росії, що об'єднує всіх російськомовних. Я думаю, що це ірраціонально", - сказав Байден.

На його думку, російський диктатор вважав, що українці підкоряться російському вторгненню, проте вони чинили запеклий опір.

"Я думаю, що його цілі не були раціональними. Я думаю, він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це будинок матері-Росії в Києві, і це місце, де його зустрінуть. І я думаю, що він просто абсолютно прорахувався", - сказав Байден.