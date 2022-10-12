Путін - раціональний гравець, який значно прорахувався, - Байден
Американський президент вважає цілі Путіна в Україні безглуздими.
Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна раціональним гравцем, який погано оцінив свою здатність вторгнутися в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що він раціональний гравець, який значно прорахувався", - сказав Байден.
Він охарактеризував цілі Путіна в Україні, про які той заявив на початку повномасштабного вторгнення, як безглузді.
"Якщо ви послухаєте промову, яку він виголосив після того, як приймалося це рішення, то він говорив про всю ідею - він потребував того, щоб бути лідером Росії, що об'єднує всіх російськомовних. Я думаю, що це ірраціонально", - сказав Байден.
На його думку, російський диктатор вважав, що українці підкоряться російському вторгненню, проте вони чинили запеклий опір.
"Я думаю, що його цілі не були раціональними. Я думаю, він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що це будинок матері-Росії в Києві, і це місце, де його зустрінуть. І я думаю, що він просто абсолютно прорахувався", - сказав Байден.
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на разі маємо захоплену майше повністю Луганську, майше половина Донецької, майже вся Запорізька і Херсонські області + Крим! тож хто програє насправді?
Про програш можна було б казати, як би те що було на початку повномасштабної війни зменьшувалося, а так щось я не бачу програшу! є невдачі на багатьох напрямках, але порівняно з тим що було на початку ***** в плюсах
те що росіяни - тварини - це зрозуміло! і про допомогу ЗСУ не потрібно ваших фантазій...
Я кажу про ситуацію, яку маємо - з нашого боку, зогляду на успішний контрнаступ все виглядає як успіх, але про програш говорити зарано!
бо з боку путірастов все виглядає, як раз, їхньою перемогою - бо вони захопили в 4 рази більше, ніж мали на початку війни
треба вчитися називати речі своїми іменами а не сипати тупорилими лозунгами
гудбай
Тому прошу не вкорінювати тут думку що те що Пуйло встиг захопити "на хапок" є його перемогою, а сам він переможцем. То просто була перевага його першого кроку, раптового нападу - от і все!
коли буде 50 - що це буде, "афуєнно програло" чи "програло остаточно"?
Ви не зрозуміли про «гектари» зовсім?
Примите Украину в НАТО и дайте самолеты
в Сирии хутин тоже работал мясником и за это не ответил . Потому он думает, что Украину ему тоже простят
https://www.cnn.com/2022/10/11/politics/joe-biden-interview-cnntv/index.html
Переклад абсоютно точний.
Ви не нервуйте, Св. Джо періодично несе повні відра х*йні, хоча конкретно в цьому випадку біль схоже що він уважно читав телепромптер. Слова не важливі, дивіться на справи.
Це 10-ка, бінго!
Сподіваюсь хтось зможе якісно перекласти на English різницю між "будинком", "домівкою" та "домовиною". Тому, що саме мова є тією зброєю, яка сильніша за ядерну зброю.
P.S. Бажано ще на Nippon перекласти (японську).
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. По официальной информации у Путина юбилей 70 лет, но официальная версия биографии Путина ложь, как минимум та часть, которая содержит скудные сведения до той поры когда Володе исполнилось 7 (9) лет. Те родители, которые официально считаются его отцом и матерью на самом деле не являются его генетическими родителями, а лишь имеют не прямую родственную связь с Владимиром Путиным. Настоящую историю происхождения и детства действующего президента России знают семья, родственники, несколько людей из ближнего круга и друзья детства. Родная мать Владимира Путина родила его от женатого мужчины, который не торопился признать сына и женщине пришлось искать нового мужа и отца для своего ребёнка. Путин вспоминает несколько мужчин, которые были у его родной матери, пока он был маленьким, и в итоге хорошо помнит жизнь в Грузии, когда у матери появился постоянный мужчина, который заставлял Владимира называть его папой. Жили они втроем в одной комнате и новый «папа» часто и сильно избивал малолетнего Путина и наконец вынудил мать Владимира избавиться от сына. Путин, по его словам, не очень хорошо помнит, да видимо и точно не знает, как родственники, которые его усыновили приняли решение забрать его к себе, но он рассказывает, что после Грузии жил недолго у каких-то людей, вроде тоже его родственников. После усыновления теми людьми, которые по официальной информации являются родителями Владимира Путина, обнаружилось, что он не только отстает в физическом развитии от одногодок, но и уровень его знаний и навыков не соответствует уровню сверстников, тогда было принято решение «уменьшить» в документах на усыновление его возраст на два года. Новая семья приняла Владимира не самым радушным образом. Вспоминая детство, уже в семье Путиных, он прямым текстом говорит, что приемных мать и отца не любил, хоть и отзывается о них не плохо. Приемную мать вспоминает с благодарностью, а о приемном отце рассказывает в основном как о изверге, который регулярно избивал его и иногда приемную мать. Очевидно, постоянное психическое и физическое воздействие «чужих» мужчин в детстве сказалось на формировании его личности. В новой семье он рос тихим, затравленным ребёнком, которого часто избивали и над которым издевались старшие ребята. Спорт стал для Путина отдушиной и в некотором роде спасением. Посещения секции помогли Владимиру завести знакомых, которые стали его защищать и тогда он понял «если не можешь защитить себя сам, надо найти того, кто тебя защитит». Так появилась мечта сначала стать милиционером, а потом пришло осознание, что даже милиция боится КГБ. Именно работа в КГБ стала для Путина идеей фикс. Могущественная КГБ должна была его защитить от враждебного мира и сделать частью системы, на которую ни кто не посягнет. Но даже работа в КГБ не сняла с Путина постоянного психологического давления, он с нескрываемой ненавистью рассказывает о своих начальниках, которые его «унижали», посмеивались и издевались над ним, заставляя его чувствовать себя идиотом. По воспоминаниям его начальника по работе в Дрездене, которого, кстати, Путин, получив абсолютную власть, распорядился ликвидировать, а когда понял, что легко это сделать не получается, просто лишил его пенсии. Так вот, по воспоминаниям его бывшего начальника, Путин не мог даже доклад нормально написать и просил это сделать за него своих коллег, расплачиваясь бутылкой спиртного, а когда приходил с докладом к начальству, то смущался так, что не мог ответить на простые вопросы. Впрочем мало кто знает, но Путина несколько раз чуть было не выгнали из КГБ. Так, бывшая девушка, с которой Путин имел отношения и собирался женится, после разрыва отношений написала в КГБ на него заявление, в котором указала, что якобы была свидетелем гомосексуальной связи Владимира. После разбирательства в КГБ решили, что это месть покинутой женщины, которая оболгала бывшего.
Часть 2
Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.
Во-первых вернулся из США сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья. Вернувшись Илья увидел страну в изоляции и под бременем санкций, грустных людей на улицах спешащих на работу и обуреваемых мечтой заработать на автомобиль "Москвич" новой модели. Увидел Илья и своего отца бывшего президента России, а ныне унылого клоуна в пьяном угаре, из которого Дмитрий Медведев выходит лишь изредка. Ещё Илья увидел свою мать, бывшую первую леди страны, которая под горизонт своей зрелости пустилась во все тяжкие, меняя любовников быстрее чем перчатки, оплачивая иных весьма щедро. Увидев всё это Илья Медведев решил соответствовать обстановке и измазался дерьмом, вернее вступил в "Единую Россию". Зачем возвращали, спрашивается?
Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", стало быть так.
****** уж нет, одни ********.
***** - раціональний гравець, який значно прорахувався.
https://lenta.ru/news/1999/12/31/garant/
Але х@йло виявилося ще й закомплексованим послєдишем члєніна-сраліна і їхнього сссыра.
сссыр це не іменник, це дієслово. У себе все сссыралі і по всьму світу сссыралі. Творці всякої комуністичної швалі - Китаю, В'єтнаму, Куби, північної Кореї, Зімбабве (разом з Китаєм знищили Родезію) і т.д. Перераховувати можна довго де вони ще сссыралі...
- РацыАнальный.
- Ja, ja. раціАнальный
Потому он говорит: "рациональный игрок..."
Рациональный - это умный, расчетливый, думающий. Принимающий прошлое таким, каким оно было на самом деле и строящим будущее исходя из ошибок прошлого.
Если бы путин по своей сути был именно таким, плюс к этому внешние условия нового тысячелетия, плюс 20 лет мирной, спокойной жизни, плюс сверхцены на углеводороды, плюс искренний почет и уважение от всего мира, то сегодня россия стала бы по степени влияния равной США/Китаю, а по уровню жизни"швейцарией".
Но она ею не стала.
А стала, как и обычно всегда бывает в ее истории, неким жутким гибридом лагерной зоны, вооруженной банды и сумасшедшего дома.
Потому что путин вовсе не рациональный. А как раз совсем наоборот, он по своей природе иррациональный
Он Игрок и полагался не на ум и расчет, а на Удачу.
И некоторое время ему действительно везло. А сейчас, все, стоп, удача от него отвернулась.
Именно этого Байден и не понимает - путин сегодня это не рациональный политик, а в пух и прах проигравшийся Игрок без Фарта. И тем и опасен, потому что игрок, от которого отвернулась удача, превращается в неврастеника, истерящего психа, обвиняющего в своих неудачах весь мир и стремящегося этому миру отомстить
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» им пусть льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
В перекладі з дипломатичної на звичайну мову - прої.ав .. . А його вислів - раціональний гравець , схожий на - троллінг , і очевидно має перекладатись як - лох .
Тобто якби Байден був звичайним коментатором на ЦН , це його вустами звучало б як - лох який все прої.ав .. .
Залісся ("золотое кольцо") - не вважалась частиною Русі, бо так в літописах і писали: "приїхали з Русі на Залісся"
Майже все населення Русі, на при кінці існування Русі, проживало в п'яти князівствах - Київському, Чернігівському, Переяслівському, Галицькому та Волинському.
Говорили в цих князівствах руською мовою, не на язику.
Язик з'явився тільки через 150 років на теренах Русі.
Язик - це староцерковний, він же був придуманий греками Кирилом і Мефодієм для Великої Моравії (чехів), яка після її зникнення перекочувала в Болгарію. Самоназва староцерковного була - словенська мова. Морави просили папу Римського про латиницю, але той відмовив, тому вони змушені були піти до Візантії. До речі, чехи та словаки, врешті, пишуть латинкою.
- Мама, надо мной все смеются!
- Ой, ну шо за ребёнок? А ты шо, хочешь, штоб над тобой таки все плакали?!
50% манія величі + 50% манії переслідування + дрібні фенечки, що залежать від особистих рис і особливостей діагнозу аналізованого конкретного "пОцієнта".
У разі путіна це якась позамежна, нічим не зрозуміла люта ненависть до України