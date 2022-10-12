Китай изучает войну РФ против Украины, чтобы перенять методы, - Тайвань
Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт войны в Украине по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня. Она будет включать в себя использование беспилотников и психологическое давление.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", - сказал Чэнь во время выступления в парламенте.
Он добавил, что после августовских учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников.
Тайвань утверждает, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.
Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы должным образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применения силы.
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і США не стоятимуть осторонь, тому що у них є домовленості, зобов'язання, а не гімняний будапештський меморандум.