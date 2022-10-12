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Новости Война
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Китай изучает войну РФ против Украины, чтобы перенять методы, - Тайвань

тайвань,чень

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт войны в Украине по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня. Она будет включать в себя использование беспилотников и психологическое давление.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", - сказал Чэнь во время выступления в парламенте.

Он добавил, что после августовских учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников.

Тайвань утверждает, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.

Читайте: Китай и Индия призвали к деэскалации войны после массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины

Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы должным образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применения силы.

Китай (2910) россия (95361) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+14
Всі вивчают.
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12.10.2022 11:48
+10
Тайвань находится под защитой США, даже весьма сдержанный на заявления Джо Байден, сказал, что Тайвань будут защищать американские военные. Комунякам там ловить нечего.
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12.10.2022 11:49
+10
Саме так, всі вивчають. Не вивчають тільки, якщо ще в якомусь уряді панує КАКАЯ РАЗНІЦА.
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12.10.2022 11:50
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Всі вивчают.
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12.10.2022 11:48 Ответить
Саме так, всі вивчають. Не вивчають тільки, якщо ще в якомусь уряді панує КАКАЯ РАЗНІЦА.
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12.10.2022 11:50 Ответить
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12.10.2022 12:19 Ответить
Так вони і зараз вивчають тільки вміст вагонів з гумонітаркою в Запоріжжі та інших містах і селах. Що їм та війна , абхазька абєзяна ще мало настригла бабла дєрьмаку і шашличнику.
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12.10.2022 12:24 Ответить
Вивчать то вивчають. Але Тайвань це острів…Без США їм вистояти практично неможливо.
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12.10.2022 12:08 Ответить
Так США їх і не кидає ...
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12.10.2022 12:31 Ответить
Тайвань находится под защитой США, даже весьма сдержанный на заявления Джо Байден, сказал, что Тайвань будут защищать американские военные. Комунякам там ловить нечего.
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12.10.2022 11:49 Ответить
Так, але балтійські країни теж захищає НАТО, але це не мішало кремлядям готувати напад на них і погрожувати ядрьоним хламом. НАТО само прозріло, наскільки воно розслабилось.
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12.10.2022 11:52 Ответить
Не думаю. Насколько вольготно и безнаказанно не чувствовали бы себя кремляди, проверить действие пятой статьи они бы никогда не решились.
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12.10.2022 11:57 Ответить
Сподіваюсь вже не дізнаємось .
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12.10.2022 12:32 Ответить
Это и вправду, что Тайвань находится под американским зонтиком, но в первую очередь они защищают сами себя.
70 лет, с самого первого дня, как Тайвань отделился от коммунистического континентального Китая, они не тешили себя надеждами, что Пекин когда-то успокоится и потому идея самообороны есть объединяющая идея населения Тайваня, которая и превратила его в отдельную нацию
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12.10.2022 11:55 Ответить
Саме тому ідеальний варіант для Китаю - захоплення частини рф. Цей варіант дозволяє не сперечатись із заходом, отримати не важку військову перемогу, виступити таким собі захисником мирового порядку та заняться на довгий час засвоєнням новой великої території.
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12.10.2022 14:24 Ответить
ну так і Тайвань вивчає і підготується, а не дороги будуватиме. купить собі і хаймарси, і антидрони, і РЕБ, і все, що треба.
і США не стоятимуть осторонь, тому що у них є домовленості, зобов'язання, а не гімняний будапештський меморандум.
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12.10.2022 11:53 Ответить
Не тім займається Китай. Дійсно необхідно вивчити досвід війни і застосувати його не проти Тайваню, а застосувати його для звільнення споконвічно китайських земель у Сибіру
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12.10.2022 11:54 Ответить
Дивно .. Навіщо Китаю досвід - як просрати війну .? Якщо Китай хоче перемогти Тайвань , він має вивчати досвід України .!! .
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12.10.2022 11:57 Ответить
Єдине що врятує Тайвань це повністю вивезти виробництво високотехнологічних продуктів та інститути підготовки фахівців. Одразу Тайвань перестане бути надто цікавим для китаю
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12.10.2022 11:57 Ответить
Може ще їм всім виїхати з острова, бо поряд нікчемне падло з тупорилим народом-рабами, яке хоче їх захопити?
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12.10.2022 12:21 Ответить
Китай смотрит как могут угрозы ядерной дубинкой склонить Европу и США к уступкам. И такие консервы типо Маска очень помогли не только ***** а и Китаю
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12.10.2022 11:58 Ответить
путінська війна унікальна - почав з денацифікації, демілітаризації, а закінчив погрозами застосувати ядерну зброю, бо його опустили 😆
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12.10.2022 12:00 Ответить
Тайваню, США и остальным вовлечённым на заметку, на что готовится. Хотя уверен, что они на том уже работают.
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12.10.2022 12:23 Ответить
эммм... да ВСЕ изучают эту войну )) Гениальный генеральный директор ))
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12.10.2022 12:28 Ответить
Все нормально. После изучения, Китай будет присоединен к Тайваню в качестве автономии.
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12.10.2022 12:33 Ответить
Ну навіщо Китаю Тайвань?? Скільки землі в Сибірі
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12.10.2022 12:49 Ответить
 
 