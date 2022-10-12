Китай вивчає війну РФ проти України, щоб перейняти методи, - Тайвань
Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню. Вона включатиме використання безпілотників та психологічний тиск.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень під час виступу в парламенті.
Він додав, що після серпневих навчань Китай розширив свою "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.
Тайвань стверджує, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження супротивника, не вдаючись до відкритого бою, як-от часті польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню та змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.
Зазначається, що Тайвань, своєю чергою, ретельно вивчає уроки російсько-української війни, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай, який вважає острів своєю власною територією, виконає погрози застосувати силу.
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70 лет, с самого первого дня, как Тайвань отделился от коммунистического континентального Китая, они не тешили себя надеждами, что Пекин когда-то успокоится и потому идея самообороны есть объединяющая идея населения Тайваня, которая и превратила его в отдельную нацию
і США не стоятимуть осторонь, тому що у них є домовленості, зобов'язання, а не гімняний будапештський меморандум.