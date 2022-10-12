Китай вивчає війну РФ проти України, щоб перейняти методи, - Тайвань

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню. Вона включатиме використання безпілотників та психологічний тиск.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень під час виступу в парламенті.

Він додав, що після серпневих навчань Китай розширив свою "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.

Тайвань стверджує, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження супротивника, не вдаючись до відкритого бою, як-от часті польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню та змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.

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Зазначається, що Тайвань, своєю чергою, ретельно вивчає уроки російсько-української війни, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай, який вважає острів своєю власною територією, виконає погрози застосувати силу.