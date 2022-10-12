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Новини Війна
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Китай вивчає війну РФ проти України, щоб перейняти методи, - Тайвань

тайвань,чень

Генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню. Вона включатиме використання безпілотників та психологічний тиск.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Цього року комуністичні військові запозичили досвід російсько-української війни, щоб розвинути "гібридну війну" проти Тайваню та посилити свою бойову підготовку", - сказав Чень під час виступу в парламенті.

Він додав, що після серпневих навчань Китай розширив свою "сіру зону" та гібридну діяльність проти Тайваню, особливо з використанням безпілотників.

Тайвань стверджує, що військова кампанія Китаю в "сірій зоні" передбачає нерегулярну тактику виснаження супротивника, не вдаючись до відкритого бою, як-от часті польоти в зону протиповітряної оборони Тайваню та змушення військово-повітряних сил Тайваню активізуватися.

Також читайте: Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс

Зазначається, що Тайвань, своєю чергою, ретельно вивчає уроки російсько-української війни, щоб належним чином відреагувати, якщо Китай, який вважає острів своєю власною територією, виконає погрози застосувати силу.

Автор: 

Китай (4501) росія (64911) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+14
Всі вивчают.
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12.10.2022 11:48
+10
Тайвань находится под защитой США, даже весьма сдержанный на заявления Джо Байден, сказал, что Тайвань будут защищать американские военные. Комунякам там ловить нечего.
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12.10.2022 11:49
+10
Саме так, всі вивчають. Не вивчають тільки, якщо ще в якомусь уряді панує КАКАЯ РАЗНІЦА.
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12.10.2022 11:50
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Всі вивчают.
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12.10.2022 11:48 Відповісти
Саме так, всі вивчають. Не вивчають тільки, якщо ще в якомусь уряді панує КАКАЯ РАЗНІЦА.
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12.10.2022 11:50 Відповісти
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12.10.2022 12:19 Відповісти
Так вони і зараз вивчають тільки вміст вагонів з гумонітаркою в Запоріжжі та інших містах і селах. Що їм та війна , абхазька абєзяна ще мало настригла бабла дєрьмаку і шашличнику.
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12.10.2022 12:24 Відповісти
Вивчать то вивчають. Але Тайвань це острів…Без США їм вистояти практично неможливо.
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12.10.2022 12:08 Відповісти
Так США їх і не кидає ...
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12.10.2022 12:31 Відповісти
Тайвань находится под защитой США, даже весьма сдержанный на заявления Джо Байден, сказал, что Тайвань будут защищать американские военные. Комунякам там ловить нечего.
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12.10.2022 11:49 Відповісти
Так, але балтійські країни теж захищає НАТО, але це не мішало кремлядям готувати напад на них і погрожувати ядрьоним хламом. НАТО само прозріло, наскільки воно розслабилось.
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12.10.2022 11:52 Відповісти
Не думаю. Насколько вольготно и безнаказанно не чувствовали бы себя кремляди, проверить действие пятой статьи они бы никогда не решились.
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12.10.2022 11:57 Відповісти
Сподіваюсь вже не дізнаємось .
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12.10.2022 12:32 Відповісти
Это и вправду, что Тайвань находится под американским зонтиком, но в первую очередь они защищают сами себя.
70 лет, с самого первого дня, как Тайвань отделился от коммунистического континентального Китая, они не тешили себя надеждами, что Пекин когда-то успокоится и потому идея самообороны есть объединяющая идея населения Тайваня, которая и превратила его в отдельную нацию
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12.10.2022 11:55 Відповісти
Саме тому ідеальний варіант для Китаю - захоплення частини рф. Цей варіант дозволяє не сперечатись із заходом, отримати не важку військову перемогу, виступити таким собі захисником мирового порядку та заняться на довгий час засвоєнням новой великої території.
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12.10.2022 14:24 Відповісти
ну так і Тайвань вивчає і підготується, а не дороги будуватиме. купить собі і хаймарси, і антидрони, і РЕБ, і все, що треба.
і США не стоятимуть осторонь, тому що у них є домовленості, зобов'язання, а не гімняний будапештський меморандум.
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12.10.2022 11:53 Відповісти
Не тім займається Китай. Дійсно необхідно вивчити досвід війни і застосувати його не проти Тайваню, а застосувати його для звільнення споконвічно китайських земель у Сибіру
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12.10.2022 11:54 Відповісти
Дивно .. Навіщо Китаю досвід - як просрати війну .? Якщо Китай хоче перемогти Тайвань , він має вивчати досвід України .!! .
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12.10.2022 11:57 Відповісти
Єдине що врятує Тайвань це повністю вивезти виробництво високотехнологічних продуктів та інститути підготовки фахівців. Одразу Тайвань перестане бути надто цікавим для китаю
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12.10.2022 11:57 Відповісти
Може ще їм всім виїхати з острова, бо поряд нікчемне падло з тупорилим народом-рабами, яке хоче їх захопити?
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12.10.2022 12:21 Відповісти
Китай смотрит как могут угрозы ядерной дубинкой склонить Европу и США к уступкам. И такие консервы типо Маска очень помогли не только ***** а и Китаю
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12.10.2022 11:58 Відповісти
путінська війна унікальна - почав з денацифікації, демілітаризації, а закінчив погрозами застосувати ядерну зброю, бо його опустили 😆
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12.10.2022 12:00 Відповісти
Тайваню, США и остальным вовлечённым на заметку, на что готовится. Хотя уверен, что они на том уже работают.
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12.10.2022 12:23 Відповісти
эммм... да ВСЕ изучают эту войну )) Гениальный генеральный директор ))
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12.10.2022 12:28 Відповісти
Все нормально. После изучения, Китай будет присоединен к Тайваню в качестве автономии.
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12.10.2022 12:33 Відповісти
Ну навіщо Китаю Тайвань?? Скільки землі в Сибірі
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12.10.2022 12:49 Відповісти
 
 