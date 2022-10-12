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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина восстанавливается после ударов террористов, - Зеленский поблагодарил спасателей, врачей, энергетиков, коммунальщиков и чиновников

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам ряда профессиональных категорий за оперативную работу по ликвидации последствий террористических атак России по украинским городам и за оказание помощи раненым и травмированным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы государства.

"Украина восстанавливается после ударов террористов. Благодарю всех, кто на своем уровне обеспечивает это восстановление и возвращение к нормальной жизни", - отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул: "Спасателям, которые мгновенно прибыли на вызовы и начали ликвидировать последствия террористических атак.

Врачам, оказывавшим помощь раненым и травмированным!

Энергетикам и работникам коммунальных служб за качественную реакцию и быструю работу.

Работникам местной власти, руководителям местного самоуправления и работающим вместе чиновникам действительно в единстве и на отлично".

"Все восстановим. Отстроим. И обязательно победим!" – резюмировал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) обстрел (26891) восстановление (210) восстановления (143)


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Топ комментарии
+22
Україна відновлюється, а тебе чекає трибунал. Готуйся, клоуняра.
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12.10.2022 19:27
+18
Ага , тобі Зеля подякуємо у першу чергу, що немає чим збивати ті ракети, а асфальт не долітає, і за мільярдом міфічних дерев не сховатися... А скільки би рашистської нечисті поклали наші ЗСУ на перешійку ,як би ти не розмінував Чонгар, я тільки можу мріяти.
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12.10.2022 19:28
+18
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12.10.2022 19:31
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12.10.2022 19:25 Ответить
😬
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12.10.2022 19:30 Ответить
🤦‍♀️😂😂
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12.10.2022 19:48 Ответить
і сталевий прокат Ахметов буде віддавати задарма
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12.10.2022 19:52 Ответить
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12.10.2022 19:27 Ответить
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12.10.2022 19:29 Ответить
клован-то настоящий! )
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12.10.2022 20:02 Ответить
Если Зеленского будут пинать ногами Украинцы, я, скорее всего, присоединюсь к Украинцам. Но если Зеленского будут бить русские - я обязательно буду защищать Зеленского.
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12.10.2022 20:06 Ответить
ок..... так лучше?
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12.10.2022 20:12 Ответить
Угу, дякую Пану. Я тоже свой комент удалил.
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12.10.2022 20:15 Ответить
похерені ЗЄ-ліним асвальтом проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
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12.10.2022 20:04 Ответить
всього лише 40 міліонів доларів !!!!!!!!!!!!
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12.10.2022 21:11 Ответить
Україна відновлюється, а тебе чекає трибунал. Готуйся, клоуняра.
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12.10.2022 19:27 Ответить
Таких претендентів на державних діячів не можна визнати за людей, вартих довір'я громадського і права керувати політичною думкою нації або верховодити державними справами її. Зрозуміло через що: такий діяч занадто дорого коштує і нації, і її громадянству. Він, як мала дитина, грається з покладеними на нього обов'язками, не почуває одповідальности за зроблені ним легковажно вчинки і з легкою душею та серцем, як метелик якийсь, перелітає від ілюзії праці, яку ніби він провадив, до повної бездіяльности.

Петлюра С. ******* українська еміграція та її завдання // Петлюра С.Вибрані твори та документи
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12.10.2022 21:39 Ответить
Ага , тобі Зеля подякуємо у першу чергу, що немає чим збивати ті ракети, а асфальт не долітає, і за мільярдом міфічних дерев не сховатися... А скільки би рашистської нечисті поклали наші ЗСУ на перешійку ,як би ти не розмінував Чонгар, я тільки можу мріяти.
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12.10.2022 19:28 Ответить
і головна подяка чиновникам....
особливо тим хто скиздив 200-300 вагонів гуманітарки....
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12.10.2022 19:55 Ответить
Зеля теж добре підняв настрій у ЗСУ своїми спробами переговорів із Путлером.
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12.10.2022 22:13 Ответить
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12.10.2022 19:31 Ответить
так..чиновникам щира дяка та низький уклін..

знущання 80 лвлу...
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12.10.2022 19:32 Ответить
Ти здатен тільки кривлятись у відосиках.
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12.10.2022 19:36 Ответить
Вава, а почему беня вместо того, что бы помогать стране с твоей помощью грабит страну и жрёт в три горла?
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12.10.2022 19:38 Ответить
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12.10.2022 19:38 Ответить
І тобі зеля дякуємо ! Твоя гра на піаніні незабутня !
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12.10.2022 19:40 Ответить
Як кажуть у Одесі, Джентльмени Олега Філімонова,..ну что ж чуваки, последний одесский анекдот недели...
Зеля президент РабZeи,а братан Патрушев его зам...🤣/вместе в Омане служили/
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12.10.2022 19:44 Ответить
Что с яйцами, Зеленский, ты уже и до них добрался?
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12.10.2022 20:00 Ответить
А навіщо горепродюсєр Єрмак поставив йому позаду плюсовку чи мінусовкуу вигляді тремтячого Києва?
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12.10.2022 20:09 Ответить
Перший комент після регістрації )) Скільки ця ганьба хочад коштує?
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12.10.2022 20:25 Ответить
врвик, а шо там шашлик... только не
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12.10.2022 20:23 Ответить
только не свисти про... поц... но не центра...
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12.10.2022 20:24 Ответить
Ну свет всё-таки горит, а вчера не горел. Не всё так плохо.
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12.10.2022 20:52 Ответить
Кожен день бачити рожу гундосого на ТБ без попередження це порушення Женевської конвенції
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13.10.2022 01:17 Ответить
Спеціально прокоментую новини. Через півтора роки наші ДСНСники працюють набагато краще, а важку зиму 22-23 пережили. Тоді https://dosye.info/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA Сергій Крук , будучи головою ДСНС, доклав багато зусиль задля отримання спеціальної пожежної техніки та автодрабин.
Багато пожертувала Німеччина, саме звідти отримали пожежні драбини Iveco Magirus, з якими у нас тоді був напряг...
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09.03.2024 18:27 Ответить
 
 