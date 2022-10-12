Украина восстанавливается после ударов террористов, - Зеленский поблагодарил спасателей, врачей, энергетиков, коммунальщиков и чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам ряда профессиональных категорий за оперативную работу по ликвидации последствий террористических атак России по украинским городам и за оказание помощи раненым и травмированным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы государства.
"Украина восстанавливается после ударов террористов. Благодарю всех, кто на своем уровне обеспечивает это восстановление и возвращение к нормальной жизни", - отмечается в сообщении.
Президент подчеркнул: "Спасателям, которые мгновенно прибыли на вызовы и начали ликвидировать последствия террористических атак.
Врачам, оказывавшим помощь раненым и травмированным!
Энергетикам и работникам коммунальных служб за качественную реакцию и быструю работу.
Работникам местной власти, руководителям местного самоуправления и работающим вместе чиновникам действительно в единстве и на отлично".
"Все восстановим. Отстроим. И обязательно победим!" – резюмировал Зеленский.
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