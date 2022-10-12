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Шмыгаль обсудил с послами стран G7 повреждение энергетической инфраструктуры после массированного российского обстрела

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран G7 разрушение энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.

"На встрече с послами стран G7 рассказал о военных преступлениях России и разрушениях энергетической инфраструктуры. Должны противостоять этому вместе! Поблагодарил за решительное заявление лидеров G7 в поддержку Украины", - отметил он.

Также, по словам премьера, стороны обсудили разминирование, восстановление Украины и дальнейшую помощь украинцам.

Читайте также: Разрабатывались разные сценарии реагирования на обстрелы инфраструктурных объектов, - Шмыгаль

Автор: 

G7 (833) Шмыгаль Денис (2669)


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