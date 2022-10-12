Шмыгаль обсудил с послами стран G7 повреждение энергетической инфраструктуры после массированного российского обстрела
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран G7 разрушение энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в твиттере.
"На встрече с послами стран G7 рассказал о военных преступлениях России и разрушениях энергетической инфраструктуры. Должны противостоять этому вместе! Поблагодарил за решительное заявление лидеров G7 в поддержку Украины", - отметил он.
Также, по словам премьера, стороны обсудили разминирование, восстановление Украины и дальнейшую помощь украинцам.
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий12.10.2022 20:15 Ответить Мне нравится 0
Sophia-Maria Duglass
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Марина Кравець
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