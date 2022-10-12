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Энергопитание Киева и центральных областей Украины стабилизировано, - "Укрэнерго"

укрэнерго

"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины. Сегодня вечером велика вероятность того, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах. Но чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти", - говорится в сообщении.

Потребителей просят прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу энергетиков, которые их восстанавливают.

"Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нам нужно больше времени. Поэтому пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вечером в Киеве и в отдельных регионах снова применяют веерные отключения, - Укрэнерго

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обстрел (26942) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658)


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неймовірні люди! я навіть уявити собі не можу як нудно їм буде працювати коли настане мир
скоріш би
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12.10.2022 21:32 Ответить
Хай здохнуть ті, хто не дає українцям нормально жити!
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12.10.2022 21:38 Ответить
Это Вы про Зеленского со Шмыгалем?
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12.10.2022 21:57 Ответить
і про цих утирків теж
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12.10.2022 22:11 Ответить
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12.10.2022 21:44 Ответить
россия, как же ты убога,
Холопка вечная тиранов,
Незаживающая рана,
На теле созданного Богом...
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12.10.2022 21:46 Ответить
Вчора накінець підключив свій бесперебійник до двох автомобільних акумуляторів... як не інтернет на компі, то принаймі світло взимку буде!
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12.10.2022 22:11 Ответить
"Дякуємо за повідомлення" - ГенШтабРФ.Навіщо мати "стукачів" якщо ми самі все повідомляємо?
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13.10.2022 09:00 Ответить
 
 