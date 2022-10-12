Энергопитание Киева и центральных областей Украины стабилизировано, - "Укрэнерго"

"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Укрэнерго" стабилизировало энергопитание Киева и центральных областей Украины. Сегодня вечером велика вероятность того, что нам не придется вводить принудительные ограничения потребителей в этих регионах. Но чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы уровень потребления в энергосистеме перестал расти", - говорится в сообщении.

Потребителей просят прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии бережливо: выключать лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу энергетиков, которые их восстанавливают.

"Последние ракетные обстрелы повредили немало энергетического оборудования, и мы продолжаем его восстанавливать. Работы очень много. Масштабы и сложность повреждений в разных регионах отличаются, поэтому где-то нам нужно больше времени. Поэтому пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

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