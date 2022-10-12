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Предлагаю создать финансовый "Рамштайн" для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат финансовой поддержки Украины, страдающей от агрессии России, по примеру так называемого формата "Рамштайн".

Об этом он заявил в среду под международным круглым столом, организованным в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Необходимо создать единый постоянно действующий координационный центр, который бы осуществлял финансовую поддержку Украины. Он должен походить на оборонный "Рамштайн". Мы обсуждали с госпожой Кристалиной Георгиевой организацию постоянной рабочей группы, которая занималась бы оказанием поддержки Украине и постоянно работала с национальными партнерами и другими странами, которые присоединились бы к инициативе", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества с мировыми финансовыми учреждениями, чтобы закрыть две неотложные потребности Украины - пополнить дефицит бюджета, который составляет $38 млн, а также отстроить критическую инфраструктуру, на что необходимо по меньшей мере $17 млн. Президент подчеркнул, что средства в первую очередь направят на обеспечение зарплатами учителей и врачей, а также начисления социальных выплат и пенсий.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году также нуждается в $5 млн для организации предстоящего отопительного сезона, в частности, приобретения газа и угля. Также он отметил необходимость сотрудничества с МВФ, а именно - внедрение программы поддержки на $20 млн для покрытия дефицита бюджета.

Также президент призвал партнеров, в том числе Всемирный банк, приобщиться к разработке механизмов для стимулирования инвестиций в украинскую экономику.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) помощь (7765)


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Топ комментарии
+34
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12.10.2022 22:24
+32
Так ! Беню та Зелю цікавить більше фінансовий Рамштайн.
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12.10.2022 22:18
+28
Як там твої інвестняні?
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12.10.2022 22:17
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Як там твої інвестняні?
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12.10.2022 22:17 Ответить
Оман на старте.
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12.10.2022 22:20 Ответить

была мечта в бурята - автомашину купить с магнитофоном, пошить костюм с отливом - и в Ялту...
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12.10.2022 22:18 Ответить
было видео где бедный котик грызёт свиноцабаку...(\очень похоже что грыз этого...\
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12.10.2022 22:30 Ответить
Бєсканєчьний русскій.
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12.10.2022 22:33 Ответить
Так ! Беню та Зелю цікавить більше фінансовий Рамштайн.
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12.10.2022 22:18 Ответить
І вони дуже образились на цензор, який незаслужено применшив їхні апети в 1000 разів : з мільярдів до мільйонів. Ніяких грошей, стаорити мвжнародні структури, які будуть ними розпоряджатися. Або створити давню мрію кацапа - пряме зовнішнє управління
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13.10.2022 07:15 Ответить
Вова, а ты и Беня поучаствуете?
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12.10.2022 22:19 Ответить
Может и Абрамовичу перепадет немного
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12.10.2022 22:20 Ответить
Авжеж. В розкраданні коштів з цього фінансового "раммштайну"
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12.10.2022 22:20 Ответить
Зєля я ще з 2014го за часів твого зеленого дружбана Кулявлоба Яценюка платила 1,5% військового збору з кожної З\П або товару яке ввозилось до України, де усі ці гроші, це мільярди, Зеля де ви з парашенками кулявлобами та єрмаками діли усі ці кошти що хлопцям навіть не має на зимову форму, падло ти великокрадівницьке
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12.10.2022 22:20 Ответить


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12.10.2022 22:22 Ответить
Мінімальна зарплата у 2014 році була 1200 грн..., 1,5% - це 18 грн..... багато "спасітільніца" сплатила податку на військовий збір, на одну хлібину для солдат в окопах хоч хватило?
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12.10.2022 22:26 Ответить
так не мінімалка ж обкладалась!
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12.10.2022 22:43 Ответить
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13.10.2022 07:46 Ответить
Пропонує щоб за цим Рамштайном поставили смотрящих не від Бені, а від ЄС та США
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12.10.2022 22:20 Ответить
Наприклад Гонтарєву.
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12.10.2022 22:25 Ответить
Пропоную політичний Рамштайн, надсилайте нам талановитих політиків і ефективних управлінців, а то наші шось зіпсулися
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12.10.2022 22:21 Ответить
У-тю-тю-тююююю, а сьо таке? Шушики нада, ага? Так а як воно ото, чи хочеться, чи шоооо?
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12.10.2022 22:21 Ответить
от як не соромно НІЧОГО не робити для країни, ніяких реформ, ніяких нормальних призначень (крім вимученого САП і НАБУ), тримати МП, тримати єрмаків, татарових, саботувати все, що тільки можна, судді ці продажні, митники, слуги - продажні всі до одного, не виробляти самим ніякого озброєння, ніякого інженерного оснащення для армії, прощати коломойші скажені мільярди - і весь час клянчити гроші у заходу???????
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12.10.2022 22:22 Ответить
ні..ще обкрадати свій народ
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12.10.2022 22:47 Ответить
У євреїв таке дике зухвальство називається ХУПЦА!
На українську мову прямого переводу немає!...
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12.10.2022 23:12 Ответить
Вже відомий випадок такого фінансового Рамштайну, у Запоріжжі, гуманітарка для населення перетворюється на фінанси для обраних осіб. Тому фіндопомога повинна бути тільки цільовою на конкретні потреби: ЗСУ,ПФ, освіта, медицина,ВПО.
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12.10.2022 22:23 Ответить
+100500
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13.10.2022 01:01 Ответить
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12.10.2022 22:24 Ответить
шоб бубе "du hast" було з ким рєпєтірувати...
бо офіс ніякий.
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12.10.2022 22:24 Ответить
ПОДСКАЗКА
Зеленский, поскольку неясно что будет с отоплением домов, а Европа уже приняла 5 млн украинских беженцев , ПРЕДЛАГАЮ подтянуть на помощь ТЁПЛЫЕ СТРАНЫ ( Индию Таиланд ОАЕ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ И Т Д) . Пусть они примут на зиму женщин с детьми из разгромленных городов.

все таки Украина сегодня сражается за мир во всем мире
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12.10.2022 22:26 Ответить
то полумеры...для успеха ещё сашку ткаченко линдеманна тилля замом...
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12.10.2022 22:37 Ответить
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12.10.2022 22:26 Ответить
чуєш, зелений піdор, ти спочатку перестань годувати своїх корєфанів та турків ремонтами доріг, а потім щось перди-проси своєю ротовою порожниною...
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12.10.2022 22:26 Ответить
Не понял, так шо, про многомиллиардные инвестиции из Омана Дерьмак набрехав? Та не может быть!
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12.10.2022 22:26 Ответить
Пропоную не красти
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12.10.2022 22:28 Ответить
І контролюючою правильності використання цих коштів від Євросоюзу призначити Гонтарєву...
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12.10.2022 22:28 Ответить
а ермака назначить кассиром
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12.10.2022 22:29 Ответить
Зеленому клоуну грошей давати не можна. Зовсім. Краще що можна зробити - це пряма адресна допомога через ООН, безпосередньо людям чи конкретним підприємствам.
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12.10.2022 22:29 Ответить
Зеля, пока не посадишь бородатую бабушку, денег никто тебе не даст.
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12.10.2022 22:37 Ответить
Прежде, чем просить денех Янелоху нужно почистить свои конюшни от лайна. Гуманитарку кто крав, гнида?
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12.10.2022 22:39 Ответить
І Пєрдака заодно ще нехай Зєля запропонує очолити фінансовий Рамштайн.
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12.10.2022 22:41 Ответить
Хорошо, что не асфальтный "Рамштайн".
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12.10.2022 22:46 Ответить
Асфальтовий рамштайн не хоче?
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12.10.2022 22:47 Ответить
Кради менше, казладоєв!
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12.10.2022 22:48 Ответить
Ермак уже потирает воровские ручонки.
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12.10.2022 22:49 Ответить
Ти бородатій бабусі скільки лярдів подарувало, падло зелене? А не хоч щоб тобі сєрлєщі з мільйонних зарплат зробили фінансовий рамштайн?
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12.10.2022 22:53 Ответить
может лучше прокурорский рамштайн - пусть партнеры поищут мародеров которые за 8 лет официальной войны с 14 го года занимались чем привыкли. мародеров во время войны кстати раньше вешали. да и вообще поле непаханное - всякие там Тупицкие и ко госбабло на заграничную недвижимость тратили, а беженцам жить негде.
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12.10.2022 22:54 Ответить
Між молотом та наковальнею, а виходу поки не видно.
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12.10.2022 22:57 Ответить
о а кто подсказал Ермак или колыван теперь хотите слюнявить западные деньги пересчитывая
я согласен на это только без управления этим процессом вашей шоблой пусть запад сам решает что и куда не давая вам доступ до финансов
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12.10.2022 22:59 Ответить
І тут пригадав покійника - Ні, вова, з таким ліцом(бені), тобі гроші нихто не дасть. Там амери, ну дуже хочуть бачити власника 13 металургійних підприємств коломойщу у своїй податковій.
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12.10.2022 23:00 Ответить
Ранувато ще,бо Трухін як увійде в раж, то мало не покажеться.
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12.10.2022 23:02 Ответить
Всім світом зараз збирають зимню одежу для ВСУ.

А бобікам все мало де красти, вже внаглую просить у захода собі на скумбрію по 8 гривень.
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12.10.2022 23:08 Ответить
Инфляция. Скумбрия уже по 10 грн.
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12.10.2022 23:36 Ответить
Клоун, відосики тебе не врятують. Тебе чекає трибунал.
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12.10.2022 23:27 Ответить
Бабло для жида то всьо! Війну закінчи спочатку.
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12.10.2022 23:37 Ответить
Для нього головне економіку підняти.
То що Зе гнида вбив 100 тис українців з Ху*лом то неважливо.
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13.10.2022 00:43 Ответить
Економіку?

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13.10.2022 00:59 Ответить
Зеленій гниді і Со з асфальту вже мало грошей.
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13.10.2022 00:42 Ответить
У зеленых ослов бабосики закончились! Нельзя тварям давать деньги!
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13.10.2022 01:07 Ответить
Давай краще розкажи, як ти за півроку у канаді став мільйонером, а за рік - мільярдером, а все тому що "багато пахав".
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13.10.2022 08:13 Ответить
Може і цей рамштайн грошей на асфальт даст ?
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13.10.2022 06:57 Ответить
А деньги клованы любят,только в руки им никто не дает,наверное боятся ,что могут потерять...
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13.10.2022 07:44 Ответить
За 3.5 роки правління найогиднішого лідора ********** і його ZeкоМанди можна зробити один не втішний висновок - вся ця гидота не здатна генерувати нові потоки надходження прибутків для держави. Все що вони змогли зробити за свою каденцію - пограбувати і знищити те, що приносило прибуток державі від попередників (нафтогаз, укроборонпром, енергоатом та ін) і клянчити гроші у західних партнерів. Більше вони нінащо не здатні.
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13.10.2022 08:18 Ответить
Все правильно! Важливо тільки не давати гроші Єрмаку і Зеленському, розтягнуть все до копійки. Найстрогіший міжнародний контроль до останнього цента!
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13.10.2022 09:39 Ответить
А давайте зберемо «рамштайн» Щоб здихатися зачитувальщика текстїв від банди ОПУ ТА ВІД САМОЇ БАНДИ БАБЛОДЕРИЬАНЩИКІВ
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13.10.2022 10:32 Ответить
 
 