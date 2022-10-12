Предлагаю создать финансовый "Рамштайн" для Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил международному сообществу создать формат финансовой поддержки Украины, страдающей от агрессии России, по примеру так называемого формата "Рамштайн".
Об этом он заявил в среду под международным круглым столом, организованным в рамках осенних собраний МВФ и Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Необходимо создать единый постоянно действующий координационный центр, который бы осуществлял финансовую поддержку Украины. Он должен походить на оборонный "Рамштайн". Мы обсуждали с госпожой Кристалиной Георгиевой организацию постоянной рабочей группы, которая занималась бы оказанием поддержки Украине и постоянно работала с национальными партнерами и другими странами, которые присоединились бы к инициативе", - подчеркнул Зеленский.
В то же время президент подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества с мировыми финансовыми учреждениями, чтобы закрыть две неотложные потребности Украины - пополнить дефицит бюджета, который составляет $38 млн, а также отстроить критическую инфраструктуру, на что необходимо по меньшей мере $17 млн. Президент подчеркнул, что средства в первую очередь направят на обеспечение зарплатами учителей и врачей, а также начисления социальных выплат и пенсий.
Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году также нуждается в $5 млн для организации предстоящего отопительного сезона, в частности, приобретения газа и угля. Также он отметил необходимость сотрудничества с МВФ, а именно - внедрение программы поддержки на $20 млн для покрытия дефицита бюджета.
Также президент призвал партнеров, в том числе Всемирный банк, приобщиться к разработке механизмов для стимулирования инвестиций в украинскую экономику.
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была мечта в бурята - автомашину купить с магнитофоном, пошить костюм с отливом - и в Ялту...
На українську мову прямого переводу немає!...
бо офіс ніякий.
Зеленский, поскольку неясно что будет с отоплением домов, а Европа уже приняла 5 млн украинских беженцев , ПРЕДЛАГАЮ подтянуть на помощь ТЁПЛЫЕ СТРАНЫ ( Индию Таиланд ОАЕ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ И Т Д) . Пусть они примут на зиму женщин с детьми из разгромленных городов.
все таки Украина сегодня сражается за мир во всем мире
я согласен на это только без управления этим процессом вашей шоблой пусть запад сам решает что и куда не давая вам доступ до финансов
А бобікам все мало де красти, вже внаглую просить у захода собі на скумбрію по 8 гривень.
То що Зе гнида вбив 100 тис українців з Ху*лом то неважливо.