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ЕС привлек 2 миллиарда евро для макрофинансовой помощи Украине

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Европейская комиссия 11 октября разместила облигации, средства от которых на сумму 2 млрд евро будут использованы для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Комиссией были размещены 7-летние облигации на сумму 5 миллиардов евро со сроком погашения 4 декабря 2029 и новые 20-летние облигации на сумму 6 миллиардов евро со сроком погашения 4 ноября 2042 года.

"Финансирование ЕС - это конкретное выражение солидарности с Украиной и восстанавливающимися после пандемии государствами-членами. Сегодня мы успешно и в сложных рыночных условиях привлекли еще 11 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда евро будут быстро освобождены, чтобы помочь Украине в этой агрессивной войне на европейской земле", - прокомментировал еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Ган.

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помощь (7760) Украина (44914) Евросоюз (17060)


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важно не просто предоставлять помощь а еще налаживать механизм контроля, чтоб наши клептократы не не разворовывали.
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12.10.2022 09:40 Ответить
де-факто, ми вже в ЄС
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12.10.2022 09:57 Ответить
Сегодня должно быть в Брюсселе заседание Рамштайн...,по видеоконференции скажет что то и телемарафонец...
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12.10.2022 10:09 Ответить
 
 