ЄС залучив 2 мільярди євро для макрофінансової допомоги Україні

Європейська комісія 11 жовтня розмістила облігації, кошти від яких на суму 2 млрд євро буде використано для надання Україні макрофінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

Комісією були розміщені 7-річні облігації на суму 5 мільярдів євро зі строком погашення 4 грудня 2029 року та нові 20-річні облігації на суму 6 мільярдів євро зі строком погашення 4 листопада 2042 року.

"Фінансування ЄС - це конкретний вираз солідарності з Україною та державами-членами, які відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно та у складних ринкових умовах залучили ще 11 мільярдів євро. З них 2 мільярди євро буде швидко вивільнено, щоб допомогти Україні в цій агресивній війні на європейській землі", - прокоментував єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Ган.

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