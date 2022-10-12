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ЄС залучив 2 мільярди євро для макрофінансової допомоги Україні

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Європейська комісія 11 жовтня розмістила облігації, кошти від яких на суму 2 млрд євро буде використано для надання Україні макрофінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна

Комісією були розміщені 7-річні облігації на суму 5 мільярдів євро зі строком погашення 4 грудня 2029 року та нові 20-річні облігації на суму 6 мільярдів євро зі строком погашення 4 листопада 2042 року. 

"Фінансування ЄС - це конкретний вираз солідарності з Україною та державами-членами, які відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно та у складних ринкових умовах залучили ще 11 мільярдів євро. З них 2 мільярди євро буде швидко вивільнено, щоб допомогти Україні в цій агресивній війні на європейській землі", - прокоментував єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Ган.

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допомога (8288) Україна (5861) Євросоюз (13313)


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важно не просто предоставлять помощь а еще налаживать механизм контроля, чтоб наши клептократы не не разворовывали.
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12.10.2022 09:40 Відповісти
де-факто, ми вже в ЄС
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12.10.2022 09:57 Відповісти
Сегодня должно быть в Брюсселе заседание Рамштайн...,по видеоконференции скажет что то и телемарафонец...
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12.10.2022 10:09 Відповісти
 
 