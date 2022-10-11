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Новости Санкции против России
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ЕС готовит новый пакет санкции против России, - Йозвяк

санкції

Европейский Союз уже ведет работу над новым пакетом санкций против РФ. Этот пакет санкций должен стать девятым.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - отметил он.

Также, по словам Йозвяка, санкции могут наложить на Беларусь, которая была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.

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санкции (11257) Евросоюз (17060) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+18
Ну то фсьо мінімум самарабанк от свфівта відключять і дочку мера Магадана в спискі внесуть.
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11.10.2022 11:05
+17
У відповідь на десятки в битих та руйнування інфраструктурі яка спіставляється від удару тактичної ядерної бомби ми забороними Васілію Пєтрову вїзд в Швейцарію!
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11.10.2022 11:04
+12
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11.10.2022 12:36
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У відповідь на десятки в битих та руйнування інфраструктурі яка спіставляється від удару тактичної ядерної бомби ми забороними Васілію Пєтрову вїзд в Швейцарію!
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11.10.2022 11:04 Ответить
Та в тому то і справа, що Швейцарія згодна приймати кацапів, що ухиляються від мобілізації.
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11.10.2022 12:02 Ответить
Ну то фсьо мінімум самарабанк от свфівта відключять і дочку мера Магадана в спискі внесуть.
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11.10.2022 11:05 Ответить
ЄС - то фалоімітатори ще ті.
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11.10.2022 11:06 Ответить
Живучи в Данії з 2007 року скажу так ЄС помре і то скоро в Данії немає бажання танцювати під дудку Йовбіків і платити грошикі в нікуди. Як би був референдум за вихід Данії з ЄС то проголосував за. Як і білшість Данців 67
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11.10.2022 11:08 Ответить
Доречі - Швейцарія не в ЄС ))))
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11.10.2022 11:09 Ответить
дякуємо...
аби ж до того пакету ще й посилені пакети озброєння, того, що вимагає ситуація і просить Україна
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11.10.2022 11:06 Ответить
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11.10.2022 12:36 Ответить
Сподіваюсь що глибоке занепокоєння буде окремим пунктом...
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11.10.2022 11:07 Ответить
за 6 месяцев 2022 г в рф купили на 200 млрд углеводородов страны ес одной рукой дают другой забирают
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11.10.2022 11:12 Ответить
Ага, і Орбан все підтримає беззаперечно, так? І макрони з шольцами до свого гаманця не будуть зазирати?
Що там з кривавими алмазами, аміаком, нафтою, металами, грошима? Just a Business?
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11.10.2022 11:12 Ответить
Да да. Я в своей сфере смотрю, как рядовые кацапы спокойно и радостно получают деньги по свифту... Прям сегодня читал.... Санкционаторы обоссаные....
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11.10.2022 11:13 Ответить
Йдіть в дупу.
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11.10.2022 11:16 Ответить
Ой,як страшно!Зараз ви вмить злякаєте Путіна санкціями проти кількох можновладців і пару компаній по випуску дріжджів Беззубі,інертні і безхребетні!ЕНЕРГОНОСІЇ-ось що зупинить і розвалить Рашу,але для цього ви маєте викинути з ЄС гамняну Угорщину і нагадати хитрожопій Греції як ви витягали її з лайна,погасивши і простивши їй шалені баснословні зовнішні борги
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11.10.2022 11:19 Ответить
ну не только дрожжей, еще и туалетку запретили!
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11.10.2022 11:27 Ответить
Зараз заборонять продаж жувачок їм і русня побіжить здаватись
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11.10.2022 11:25 Ответить
Европа, прекратите полностью торговать с рашей, и война закончится за пару месяцев. Все остальное профанация и очковтирательство.
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11.10.2022 11:26 Ответить
ЄС ГОТУЄ ДЕВЯТИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ,щоб цим самим підтвердити, що попередні вісім пакетів санкцій були рашисту до одного місця, і їх розробкою і втіленням займалися рашистські європейські с,,аколизи і членосо..и.
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11.10.2022 11:33 Ответить
Чергове здивування вiд кумедних эвропейских санкцiй.
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11.10.2022 11:40 Ответить
ЕС принимала 99 пакет санкций. роисся так и не переставала бомбить Украину ракетами , закупая для ракет б/у процессоры по 2$ на Алиэкспресс.
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11.10.2022 11:42 Ответить
пакеты нужны оркам для трупов
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11.10.2022 11:44 Ответить
Ці імпотенти навіть не можуть припинити фінансувати путіна...
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
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11.10.2022 11:47 Ответить
Проти росатому санкції не вводять, банкам свіфт не відключають, ембарго на нафту не вводять, заборону на видачу віз рашистам не запроваджують... Європейські санкції - це як китайське попередження.
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11.10.2022 11:51 Ответить
Їм потрібен радянський підхід- пятілетку за три дня. Можливо тоді приймуть після восьмого пакету санкцій зразу стовосьмий.
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11.10.2022 11:51 Ответить
А помните как все начиналось и санкции из ада, и отключение от swift, и дефолт, и вишенка на торте land lease подписанный ещё 9 мая. Так что все это очередной трёп.
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11.10.2022 12:01 Ответить
пакетік
з дозою
коксу
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11.10.2022 12:08 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/10/11/poroshenko-zaklykav-*******-uchasnyczi-ramshtajnu-daty-********-systemy-protyraketnoyi-ta-protypovitryanoyi-oborony-i-vynyshhuvachi/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI закликав держави-учасниці «Рамштайну» надати Україні необхідне протиповітряне та протиракетне озброєння, а також літаки-винищувачі (відео за ссиллю).
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент. Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.
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11.10.2022 12:09 Ответить
Вся ця імітація метушні ЄС викликає лише блювотний рефлекс.
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11.10.2022 12:09 Ответить
Один чорний пластиковий мішок ефективніший за 9 дрібних пакетів.
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11.10.2022 15:34 Ответить
 
 