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ЕС готовит новый пакет санкции против России, - Йозвяк
Европейский Союз уже ведет работу над новым пакетом санкций против РФ. Этот пакет санкций должен стать девятым.
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - отметил он.
Также, по словам Йозвяка, санкции могут наложить на Беларусь, которая была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.
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аби ж до того пакету ще й посилені пакети озброєння, того, що вимагає ситуація і просить Україна
Що там з кривавими алмазами, аміаком, нафтою, металами, грошима? Just a Business?
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
з дозою
коксу
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент. Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.