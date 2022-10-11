ЕС готовит новый пакет санкции против России, - Йозвяк

Европейский Союз уже ведет работу над новым пакетом санкций против РФ. Этот пакет санкций должен стать девятым.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - отметил он.

Также, по словам Йозвяка, санкции могут наложить на Беларусь, которая была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.

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