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ЄС готує новий пакет санкції проти Росії, - Йозвяк
Європейський Союз вже веде роботу над новим пакетом санкцій проти РФ. Цей пакет санкцій має стати дев’ятим.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах", - зазначив він.
Також, за словами Йозвяка, санкції можуть накласти на Білорусь, яку було повністю виключено з восьмого санкційного пакета ЄС.
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+18 Serhiy Talatynnik
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аби ж до того пакету ще й посилені пакети озброєння, того, що вимагає ситуація і просить Україна
Що там з кривавими алмазами, аміаком, нафтою, металами, грошима? Just a Business?
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
з дозою
коксу
Чергова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. «Група країн-учасниць «Рамштайн» - це справжня антипутінська коаліція. І ми дуже сподіваємося, що внаслідок цієї зустрічі буде прийнято рішення про поставки в Україну систем протиракетної оборони, які здатні будуть захистити небо України, систем протиповітряної оборони. Поставки винищувачів, які зможуть збивати російські літаки. І поставки антидронової техніки, яка буде здатна садити іранські дрони», - зазначив п'ятий Президент. Порошенко також закликав негайно надати Україні членство в НАТО. «Це є найкоротший шлях до миру. Якби Україна мала ті самі результати, як Швеція і Фінляндія, якби зараз ми мали безпекові гарантії, як країни НАТО, то путін точно не посмів би нападати на цивільні об'єкти», - наголошує Петро Порошенко.
«Треба припиняти розмови і рішуче діяти, щоб забезпечити вступ України в НАТО», - резюмує Порошенко.