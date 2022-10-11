ЄС готує новий пакет санкції проти Росії, - Йозвяк

Європейський Союз вже веде роботу над новим пакетом санкцій проти РФ. Цей пакет санкцій має стати дев’ятим.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах", - зазначив він.

Також, за словами Йозвяка, санкції можуть накласти на Білорусь, яку було повністю виключено з восьмого санкційного пакета ЄС.

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