ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады российской армии полковника Шандуру. ФОТО

Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 205-й отдельной мотострелковой бригады полковника Шандуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир 205-й отдельной мотострелковой бригады полковник Шандура Эдуард 8 октября успешно от снайперской пули провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.

Смотрите также: СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. ВИДЕО