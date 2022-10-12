ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады российской армии полковника Шандуру. ФОТО
Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 205-й отдельной мотострелковой бригады полковника Шандуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Командир 205-й отдельной мотострелковой бригады полковник Шандура Эдуард 8 октября успешно от снайперской пули провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.
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+41 Taddy Boy
показать весь комментарий12.10.2022 23:23
+28 Анжей #509087
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+27 jack nicholson
показать весь комментарий12.10.2022 23:30
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Ну i вояки цi кацапи...
- Зрідка бувають. Приблизно кожний 200-й.
https://twitter.com/antiputler_news/status/1580292577139380225 1 ч Резолюція ООН із засудженням дій Рф в спробі анексії нових територій України, а також невизнання "референдумів".
Угорщина (!), Афганістан (!!), Сомалі (!!), М'янма (!!!)
теперь только безумец за него впишется.....
Ну той, котрий "росція - запрещённое в Талибане террористическое государство"
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Желаю, чтобы все! (с)
Насосал небось?