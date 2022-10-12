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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады российской армии полковника Шандуру. ФОТО

Полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 205-й отдельной мотострелковой бригады полковника Шандуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир 205-й отдельной мотострелковой бригады полковник Шандура Эдуард 8 октября успешно от снайперской пули провел операцию по сворачиванию и организованному перебрасыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - отметил он.

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ВСУ ликвидировали командира 205-й мотострелковой бригады российской армии полковника Шандуру 01

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+41
Слава ЗСУ!
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12.10.2022 23:23
+28
Він став харошим☺️
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12.10.2022 23:27
+27
"Как я рад!"
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12.10.2022 23:30
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Слава ЗСУ!
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12.10.2022 23:23 Ответить
Героям Слава ‼️❤️💙💛👍👍👍🍀🍀🍀🍀
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12.10.2022 23:44 Ответить
Смерть ворогам !!!!
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13.10.2022 10:19 Ответить
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12.10.2022 23:26 Ответить
Что этот кретин разглядывает? Резиновую попу?
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13.10.2022 00:05 Ответить
Там жеж треба знати, як перевести шріфт з 8 на 42. Прихоца ось так, как діди з лінзою.
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13.10.2022 02:31 Ответить
це сам бастрикін.друган царя лаптеногих,був старостою групи в ЛГУ, тоді ж валька півстакана в комітеті комсомолу ошивалась.
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13.10.2022 05:41 Ответить
Менi 70 рокiв i то я сама навчилась переводити шріфт з 8 на 42...
Ну i вояки цi кацапи...
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13.10.2022 11:55 Ответить
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13.10.2022 11:56 Ответить
скорбим аж до срачки
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12.10.2022 23:27 Ответить
Нарешті воно став класним пацаном
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13.10.2022 09:59 Ответить
Він став харошим☺️
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12.10.2022 23:27 Ответить
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12.10.2022 23:45 Ответить
- Діду, ну бувають же гарні руські, ну хоч зрідка?
- Зрідка бувають. Приблизно кожний 200-й.
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12.10.2022 23:30 Ответить
Хмы... а чьо зрiдка? кажуть же , шо каждый двухсотый.
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12.10.2022 23:51 Ответить
у мокшан не густо.....
https://twitter.com/antiputler_news/status/1580292577139380225 1 ч Резолюція ООН із засудженням дій Рф в спробі анексії нових територій України, а також невизнання "референдумів".
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12.10.2022 23:30 Ответить
щось голодуючі країни африки недуже вже і засуджують дії рф..де той анонсований Кулебою дипломатичний десант який виправить ситуацію.
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12.10.2022 23:36 Ответить
Ерітрея утрималась??? Оце так дипломатичні успіхи у мокшан! Зімбабве теж, до речі. А так співали красиво в госдурі, що народ Зімбабве навіки з рашкою
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12.10.2022 23:50 Ответить
Тим часом, подивіться які країни приєдналися до засудження окупації:
Угорщина (!), Афганістан (!!), Сомалі (!!), М'янма (!!!)
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12.10.2022 23:57 Ответить
плешивый два дня подряд не Украину расстреливал, а остатки своей репутации в Мире....
теперь только безумец за него впишется.....
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13.10.2022 00:03 Ответить
От вам і анекдот.

Ну той, котрий "росція - запрещённое в Талибане террористическое государство"
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13.10.2022 04:24 Ответить
А круг то сужается. За голосовали только Раисса, КНДР, Беларусь, Никарагуа и Сирия. А все остальные под...ловники воздержались или не голосовали
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13.10.2022 00:53 Ответить
Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?
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13.10.2022 05:03 Ответить
"Как я рад!"
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12.10.2022 23:30 Ответить
Now, that there is a good russian. Now Jesus loves him.
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12.10.2022 23:31 Ответить
he listens kobZons's songs now
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12.10.2022 23:39 Ответить
He'll listen to it forever It will be acruel punishment
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13.10.2022 00:41 Ответить
Perhaps You meant Satan loves him.
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13.10.2022 04:59 Ответить
Jesus loves us all, But!
Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain!
Черти его любят, встречают, как героя.
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13.10.2022 06:05 Ответить
Not Jesus. Devil.
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13.10.2022 06:21 Ответить
всі чекають коли путлер здохне...
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12.10.2022 23:33 Ответить
Там 80% путлерастов ,таких -же ******* ‼️
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12.10.2022 23:47 Ответить
Так і їм ніхто заважати та відмовляти не буде. Старт.
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13.10.2022 02:33 Ответить
Земля бетоном всім кацапам!
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12.10.2022 23:40 Ответить
Кизяк. 205-ю набирають з кизякіф.
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12.10.2022 23:53 Ответить
Этот на концерте Кобзона в первых рядах сидеть будет...
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12.10.2022 23:56 Ответить
каждому рузкому билет на концерт кабздона !
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13.10.2022 00:00 Ответить
фуб.ямразь какая.
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13.10.2022 00:44 Ответить
A рожа то : губы закусил- вродь предчувствует ..
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13.10.2022 01:46 Ответить
Та и попутного х¥я в спину.
Желаю, чтобы все! (с)
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13.10.2022 03:54 Ответить
З "манкуртів" - "відбірний" Таке прізвище нечасто навіть в Україні зустрічається! Тим приємніше - ще одна гнида не буде ганьбить українців
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13.10.2022 05:11 Ответить
Что-то уж больно молодо выглядит для полковника.
Насосал небось?
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13.10.2022 06:08 Ответить
Я не любитель помсти але кожна новина про нового дохлого руского мене радує і постійно нагадує всі жертви від імперськог терору
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13.10.2022 06:18 Ответить
Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
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13.10.2022 07:40 Ответить
На одну свинособаку стало менше.
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13.10.2022 08:51 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 10:35 Ответить
 
 