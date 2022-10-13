Пропагандисты террора будут отвечать вместе с убийцами и палачами, - Зеленский

Спецслужбы и правоохранители выясняют детали сегодняшних ударов по Авдеевке и Никополю. российская машина террора должна быть и будет обезврежена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и про пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и ствольной артиллерии. Среди раненых – ребенок 2016 года рождения. Утром российские террористы обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Центральный рынок. Оккупанты били из "Градов". По состоянию на данный момент в списке погибших – семь человек, 12 ранены.

По словам Президента, разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали относительно этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным для правосудия.

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