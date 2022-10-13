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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пропагандисты террора будут отвечать вместе с убийцами и палачами, - Зеленский

зеленський

Спецслужбы и правоохранители выясняют детали сегодняшних ударов по Авдеевке и Никополю. российская машина террора должна быть и будет обезврежена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина привлечет к ответственности каждого российского убийцу и палача – от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и про пропагандистов террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми будут отвечать на уровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и ствольной артиллерии. Среди раненых – ребенок 2016 года рождения. Утром российские террористы обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Центральный рынок. Оккупанты били из "Градов". По состоянию на данный момент в списке погибших – семь человек, 12 ранены.

По словам Президента, разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали относительно этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным для правосудия.

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Зеленский Владимир (20234) пропаганда (3670)


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Топ комментарии
+10
А хто відповість за здачу півдня України разом з ЗАЕС?
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13.10.2022 00:07
+9
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13.10.2022 00:17
+8
Как не читаю, так зеля уже всех посадил, призвал к ответу , разорвал на британский флаг. Ему никто не говорил в детстве, из которого он так и не вышел, что постоянные угрозы без конкретных действий приводят к противоположному результату?
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13.10.2022 00:06
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13.10.2022 00:03 Ответить
Как не читаю, так зеля уже всех посадил, призвал к ответу , разорвал на британский флаг. Ему никто не говорил в детстве, из которого он так и не вышел, что постоянные угрозы без конкретных действий приводят к противоположному результату?
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13.10.2022 00:06 Ответить
Що йому написала скумбрія, те він і озвучує.
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13.10.2022 00:09 Ответить
Шо не так, він як справжній нелох роздав цу, а далі він уже не уіноват.
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13.10.2022 00:10 Ответить
Судя по его делам, ничё он не роздавал. Янэлоху доверяют токо видосики. При чём даже тексты ему пишет кто-то другой
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13.10.2022 00:16 Ответить
А хто відповість за здачу півдня України разом з ЗАЕС?
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13.10.2022 00:07 Ответить
зараз неначасi..... "улыбаемся и машем"..... )
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13.10.2022 00:10 Ответить
...воно відповість якось так:
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13.10.2022 00:11 Ответить
Обручка на середньому пальці. Все не як у людей.
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13.10.2022 00:14 Ответить
Не всі люди , Люди
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13.10.2022 00:29 Ответить
Бумеранг , дуже хороша штука
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13.10.2022 00:28 Ответить
да, вот мне тоже итересно, "димона", вальку-полстакана и прочую шелупонь объявили в розыск, а где боброедка, где скамейкина, соловьиный помет???
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13.10.2022 00:08 Ответить
...ух, якій грізний
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13.10.2022 00:09 Ответить
Крутий квартальний поц.
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13.10.2022 00:11 Ответить
А хто відповість за розстрiльнi списки портнова, татарова , "брата єрмака", рэйдерство бенi i "майськi шашлики"?
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13.10.2022 00:14 Ответить
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13.10.2022 00:17 Ответить
Крутой пацик. Всех победил, всех наказал. Книжки про его тяжкую жисть уже накропали, впору героическое кинцо про великого Лохабонэвтик снимать
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13.10.2022 00:20 Ответить
Суд відпустив під заставу підозрюваних у справі про виведення 13 мільярдів з "Укрнафти" на користь фірм Коломойського. Джерело: https://biz.censor.net/n3373339
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13.10.2022 00:26 Ответить
Економія електроенергії... ?? Це добре !
А може варто пройтися ********** палицею по чиїсь неголеній шерстяній морді?🤔
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13.10.2022 00:26 Ответить
Н-да, читать по суфлеру правильные слова - это еще не правильные дела делать...
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13.10.2022 00:33 Ответить
а тим часом ТРЦ друга путіна ротерберга продовжують працювати в центрі Києва.
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13.10.2022 00:36 Ответить
не на часі, потім розберемося (с)
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13.10.2022 01:17 Ответить
Пропагандонов вішати прилюдно !
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13.10.2022 02:18 Ответить
верные слова.
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13.10.2022 04:31 Ответить
А разом із ними відповісти доведеться і нашим брехуцям Зе разом з Невзоровим якого прихистив в Україні і той продовжує лляти лайно у вуха українців і за єдині новини і за багато усього Головне пам'ятайте Все пам' ятаймо
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13.10.2022 06:25 Ответить
Треба на кожногл сформувати діло з їніми висловлюваннями, та де знаходиться їхньо майно за кордоном та рахунки, і все конфіскувати
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13.10.2022 09:26 Ответить
Для Зелі головне зберегти ці пророссійські личинки, щоб вони після війни знову розквітли.
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13.10.2022 09:38 Ответить
А шо внутрішні повії і заохочувачі пасматрєть в галубиє глаза з галубого екрана.
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13.10.2022 09:53 Ответить
 
 