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Россияне атаковали Макаровскую громаду в Киевской области дронами-камикадзе (обновлено)

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Прилет был зафиксирован в одной из громад области.

"Имеем удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", - говорится в сообщении.

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Глава Макаровской громады Вадим Токарь в телеграме сообщил, что прилет был именно по этой громаде: "Есть прилет по нашей громаде".

Позже он сообщил еще о двух прилетах.

"Есть еще один прилет по нашей громаде. Жертв и пострадавших нет…"

Снова прилет. Шахиды", - написал он.

Киевская область (4117) обстрел (26928) дроны (3845)


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Топ комментарии
+32
Шо це бльать за слово таке "росіяни"? Кацапи, свинособаки, мразі і т.п. Який малорос писав цю статтю?
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13.10.2022 07:40
+12
як на мене парашанці- тобто ті, що живуть на параші
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13.10.2022 07:54
+12
Нам не до того , ми дороги будувати і далі будемо(( Учора була стаття про комплекс ППО " Дніпро" що за ТТХ схожий на німецький Іріс - у 2019 "зарубали " , не допустили до випробувань при вартості 45 млн - 10 км дороги , твою ж мать , і можна було мати свою ******* ППО готову до серійного виробництва , а потім за три роки наклепати що і сусідам би вистачило (( Ну нічого тепер 90 млрд на дороги у бюджет 2023 заклали , а ППО просити у Заходу будемо ((
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13.10.2022 09:29
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Шо це бльать за слово таке "росіяни"? Кацапи, свинособаки, мразі і т.п. Який малорос писав цю статтю?
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13.10.2022 07:40 Ответить
як на мене парашанці- тобто ті, що живуть на параші
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13.10.2022 07:54 Ответить
Годиться й так
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13.10.2022 08:19 Ответить
Я вважаю, що краще називати саме росіяни, а не орки, рашисти і т.п. Коли росіян називають якось по-іншому, то виходить завуальовано, типу, ці злочини роблять якісь орки, якісь свинособаки, а не росіяни. А насправді саме це слово - росіяни - має бути синонімом тероризму і злочинів проти людяності.
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13.10.2022 10:15 Ответить
Ні, все правильно. Бо більшість думає, що 'росіяни' хороші, а на нас нападають міфічні орки.
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13.10.2022 10:41 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПУТИНА В РОТ ИМЕЛИ И ЕГО ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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13.10.2022 08:17 Ответить
Исходя из цены изделия и стоимости разрушений эти летающие мопеды оказались самыми эффективными способами поражения инфраструктуры. Противоядия к ним пока не нашли. А сколько было уничижительных высказываний по этим дронам.
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13.10.2022 08:26 Ответить
Противоядие, як ви кажете є і воно ще старіше ніж ті мопєди - розгалужена мережа зенітної артилерії, її треба робити. Мобільним групам з ЗУ-шками не вгнатися за сотнями цілей.
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13.10.2022 08:37 Ответить
а ну-ка приведи факты конкретные цитаты уничижительных высказываний об этих дронах?
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13.10.2022 09:10 Ответить
Факти ? Та тут же на Цензорі під статтями про купівлю кацапами іранських дронів верещали без упину про їхню недолугість , малу кількість виробництва через санкції і низьку ефективність (( які іще факти потрібні ?
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13.10.2022 09:18 Ответить
приведи цитату - я же попросил неужели так сложно?
это сайт заполнен ботами и они тут пишут всякую херню - так что на это обращать внимание
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13.10.2022 09:33 Ответить
Ти видно з тих що ******* автографи збирати що так на цитати тягне (( Шукай цитати сам , мені витрачати на це час немає бажання , а людина правду написала щодо срачу з цього питання - спеців тоді вистачало , як і на початку лютого щодо " ху#ло нє нападьот " (( чи може тобі і щодо цього цитати потрібні ? ((
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13.10.2022 09:42 Ответить
вот именно значит ты брешешь1 - вы все боты начинаете приводить какие то вбросы а потом сами же их опровергаете как рашиссткий зомбоящик
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13.10.2022 18:01 Ответить
Какие нахрен эффективные, голый терроризм и попытка запугать население, разрушения минимальные если попадут ещё куда надо, да и сбивают их много, используют рашисты вместо ракет потому что сдулась фтарая армия.
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13.10.2022 10:54 Ответить
З білорусі скоріше за все прилетіли...
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13.10.2022 08:30 Ответить
ты идиот - они летели вдоль одесской трассе
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13.10.2022 09:34 Ответить
Ідіот як раз ти -бо Макаріаська громада взагалі не має стосунку до одеської траси!

Може ти взагалі кацап, оскільки не знаєш географії України і абсолютно цього не соромишся?
В будь-якому випадку, йди в спам!
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13.10.2022 10:50 Ответить
баран тупорылый - это не я придумал а информация с новостей
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13.10.2022 17:59 Ответить
Нам би пару тисяч штук таких наклепати...
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13.10.2022 09:07 Ответить
НАШІ В АСФАЛЬТІ !!!!
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13.10.2022 09:20 Ответить
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13.10.2022 09:21 Ответить
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13.10.2022 09:22 Ответить
Нам не до того , ми дороги будувати і далі будемо(( Учора була стаття про комплекс ППО " Дніпро" що за ТТХ схожий на німецький Іріс - у 2019 "зарубали " , не допустили до випробувань при вартості 45 млн - 10 км дороги , твою ж мать , і можна було мати свою ******* ППО готову до серійного виробництва , а потім за три роки наклепати що і сусідам би вистачило (( Ну нічого тепер 90 млрд на дороги у бюджет 2023 заклали , а ППО просити у Заходу будемо ((
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13.10.2022 09:29 Ответить
Їбані бЄлоруССьі...
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13.10.2022 09:20 Ответить
нет это с Крыма по одесской трассе говорят пыхтели
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13.10.2022 09:35 Ответить
железная дорога?
https://www.google.com/maps/@50.4623426,29.8148519,9z
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13.10.2022 09:41 Ответить
По подстанции явно бьют возле Наливайковки....
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13.10.2022 09:45 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 10:27 Ответить
"камікадзе" - в перекладі з японської "божественний вітер"
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13.10.2022 10:55 Ответить
Цитату , привести , да этот дрон полная херня , собраная рукожопыми Иранцами , просто вы их еще сбивать не научились и территория большая для отслеживания . Современный дрон вы , не услышите и сбить крайне сложно . Какие вам еще цитаты . Я уже давно писал в ответ применяйте огненные шары дешево и сердито . Нужен только попутный ветер
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13.10.2022 12:41 Ответить
Нужны дозоры по всей Украине и дронам из средневековья все
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13.10.2022 12:42 Ответить
 
 