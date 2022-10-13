Россияне атаковали Макаровскую громаду в Киевской области дронами-камикадзе (обновлено)

Российские оккупанты в четверг утром, 13 октября, атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Прилет был зафиксирован в одной из громад области.

"Имеем удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", - говорится в сообщении.

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Глава Макаровской громады Вадим Токарь в телеграме сообщил, что прилет был именно по этой громаде: "Есть прилет по нашей громаде".

Позже он сообщил еще о двух прилетах.

"Есть еще один прилет по нашей громаде. Жертв и пострадавших нет…"

Снова прилет. Шахиды", - написал он.