Оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, разрушен пятиэтажный жилой дом, - Сенкевич
Ночью россияне совершили массированный обстрел Николаева – ударом разрушен пятиэтажный дом.
Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"После первой ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.
На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.
После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. На месте работают спасатели.
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Ну и про сдачу юга я уж молчу-все эти обстрелы Запорожья,днепра и николаева-только из-за сдачи юга и отсутствия укрепрайона при выходе из крыма