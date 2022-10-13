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Оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, разрушен пятиэтажный жилой дом, - Сенкевич

миколаїв

Ночью россияне совершили массированный обстрел Николаева – ударом разрушен пятиэтажный дом.

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"После первой ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.

На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. На месте работают спасатели.

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Николаев (2140) обстрел (26928) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+17
Будьте рашисти прокляті навіки!
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13.10.2022 06:32
+9
... можна було б і не тільки дя Києва..якби не просрали три роки з придурковатим невігласом. Сами вибрали..самі і мучаємося... Іншого і бути не могло. І зараз крім *Дайте* НІЧОГО!
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13.10.2022 08:58
+8
Не звичайні, а держава-терорист, били виключно по мирних. Бумеранг повернеться, срані "герої".
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13.10.2022 08:27
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Будьте рашисти прокляті навіки!
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13.10.2022 06:32 Ответить
... можна було б і не тільки дя Києва..якби не просрали три роки з придурковатим невігласом. Сами вибрали..самі і мучаємося... Іншого і бути не могло. І зараз крім *Дайте* НІЧОГО!
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13.10.2022 08:58 Ответить
А ще просрали п'ять років з потужним реформатором. А до цього 23 роки з двома посткомуняками, одним бджолярем та одним уркою, яких теж ми самі вибирали. Отож самі і мучаємося
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13.10.2022 09:16 Ответить
Найбiльше доклали до цього безладу руку такi собi "жители югАвАстока"...
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13.10.2022 09:47 Ответить
Саме такі недалекі як ти 30 років розколюють нашу країну. Коли нема до чого причепитися, переходять на образи.
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13.10.2022 09:54 Ответить
..а яка тут образа? Це факт. І Пороху прийшось виправяти наслідки вибору... куди **ЮГО-ВОСТОК** приклав свої рученята... Може не з дій виборців янека а точніше **ЮГО-ВОСТОКА** почалася війна? Може нема у нас смердячих ДиНиРи та ЛиНиРи і не мешканці цих зоопарків воюють проти України? Може це зелений армію після 14-го року відродив? Як би зелена наволоч продовжила справу Пороха стосовно ЗСУ..то все було б по іншому. Війну може і не вдалося уникнути..але ситуація була б інша... Чи то Порох армію з 2014 розвалював..а Зечмоня відроджував? Може я щось не знаю..і Зечмоня три роки посиленно будував армію... не спав ночами... навіть 50 млрд. гривень перед нападом *непотрібні* були..бо всього було вдосталь.....? Навіть армію скорочувати почали...Так *розбудувалися*..)))
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13.10.2022 10:58 Ответить
Были бы свои крылатые и оперативно-тактические ракеты среднего радиуса-не надо было бы и ПВО в таком количестве.Заодно и это приуменьшило прыть кацапов по обстрелам мирного населения.
Ну и про сдачу юга я уж молчу-все эти обстрелы Запорожья,днепра и николаева-только из-за сдачи юга и отсутствия укрепрайона при выходе из крыма
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13.10.2022 10:18 Ответить
... ні відсутності укрепрайона на виході з Криму.. а знищення укрепрайону зеленою владою. Реальне знищення, яке ніяк..як державна зрада трактувати неможливо. І прийде час... ці питання постануть стовідсотково. І прийдеться за ці дії відповідати. І дуже чітко вимальовується коло реальних зрадників. Після війни проаналізують дії всіх..хто і яку руку прикладав перед війною... А самий яскравий факт... це невтеча Боневтіка. Стовідсотково ЗеЧмоня мав гарантії своєї безпеки від руснявих...тому і не втік. Притаманна людина ..знаючи оперативну та стратегічну обстановку у країні... знаючи про голі північ і південь... повну відсутність військ на півночі від Києва... не стане залишатися у незахищенній столиці. Хоч до Львова... а з плану безпеки виїде, щоб керувати державою. І це робиться з за непередбаченої ситуації... А тут ситуація ПЕРЕДБАЧЕНА і СТОВІДСОТКОВО СПЛАНОВАНА та очікувана. Тому воно і не втекло....
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13.10.2022 11:15 Ответить
Не звичайні, а держава-терорист, били виключно по мирних. Бумеранг повернеться, срані "герої".
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13.10.2022 08:27 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 10:29 Ответить
 
 