Оккупанты совершили массированный обстрел Николаева, разрушен пятиэтажный жилой дом, - Сенкевич

Ночью россияне совершили массированный обстрел Николаева – ударом разрушен пятиэтажный дом.

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"После первой ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.

На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. На месте работают спасатели.

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