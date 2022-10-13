Байден о резолюции Генассамблеи ООН: Мир послал четкий сигнал РФ
Генеральная Ассамблея ООН направила четкий сигнал Москве, проголосовав за осуждение аннексии Россией украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
Он отметил, что Россия не может силой изменять границы.
"Ставки этого конфликта очевидны для всех - и мир послал четкий ответный сигнал: Россия не может стереть с карты суверенное государство", - сказал Байден.
Мир продемонстрировал, что он более чем когда-либо, сплоченный и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушение, подчеркнул глава Белого дома.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.
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Звичайно, Глущенко не сказав для думаючих людей нічого нового. Цю істину давно пора б засвоїти європейським та американським лівим і правим лібералам. Але до багатьох з них ця очевидність ніяк не доходить, а деякі члени ліберального Європейського союзу (Орбан) нічим не кращі того ж недофюрера Путлєра.
А нас посылают обратно
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Это враги Украины и свободного мира
Зважаючи на характеристику, яка дала диктатору всєя расісі ***** перед смертю Валерія Новодворська, чи можна вважати цього маніакального соціопсихопата істотою, здатною на раціональні дії?
Я вважаю, що не можна. А ви?
Валєрія Новодворська:
«Портрет. Последнее письмо россиянам»
«Параноический психопат с бредом величия и сверхценными идеями. Патологический лжец. Садист.
Самооценка неадекватная.
Интеллект низкий.
Его личность стремительно деградирует.
Живет в параллельном мире, оторван от действительности, совершенно не соприкасается с реальностью.
Он её не понимает.
Как живут люди, как чувствуют, о чем мечтают, почему страдают - нравственный идиот не может этого даже представить.
Да и не хочет…
Создав вокруг себя искусственный, наглухо запаянный мир, где медленно, годами варился в котле собственной лжи и пещерных предрассудков, он в результате окончательно потерял разум…
Он не способен любить.
Очень обидчив и мстителен, наверное, вся ущербность и желание поквитаться, причинить как можно больше страданий всем до кого дотянется, произрастают из детства, где он был зачморенным, бесхребетным и бесталанным заморышем на побегушках…
Труслив и изворотлив.
Вечная трусость породила в нем избыточную, зачастую бессмысленную жестокость в поступках и запредельную, чудовищную циничность…
Его взгляд на мир - взгляд злобного микроба из пробирки.
Его мышление соразмерно с масштабом личности. Мыслит он узко, шаблонно, установками и лозунгами.
Как и любой тиран склонен к мистификациям, сакральным смыслам, символизму.
При этом страшно закомплексован, отчужден, замкнут и эмоционально беден.
Компенсирует свою неполноценность во всех сферах жизни за счет подавления и уничтожения людей…
Его система ценностей купирована, сужена до примитивной формулы «свой-чужой» и представляет собой набор идеологических клише.
Впрочем, последнее давно перестало играть какую-либо роль и на первый план вышли маниакальные идеи гегемона империи на Земле любой ценой и любыми средствами…
Махровый выкормыш сталинских времен с психологией вертухая и рядового палача.
Серый во всём, безликий, мелочный.
Вобрал в себя всю глумливое человеконенавистничество конторской породы. Абсолютно беспринципен.
Не имеет никаких устоявшихся, более-менее моральных понятий, кроме зоновских…
Внутри него прячется забитый подросток, а снаружи пытается держать маску брутального, остроумного, своего в доску мужика.
Словарный запас у него скуп, лексика пестрит пошлыми пословицами и уголовным, милицейским жаргоном.
Ему очень важно мнение о нём со стороны, поэтому склонен к позерству и убогому, анекдотичному мачизму, как и все закомплексованные люди.
Видно, что это просто натянутая личина, а под ней ещё одна, а затем ещё и так до самого дна, где в булькающей, чёрной, зловонной и омерзительной жиже, обхватив ручонками трясущиеся коленки, сидит какой-то желчный, забитый карлик…
Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смотрит только в прошлое и боится любых перемен, как угрозы своей власти.
И главное - он не знает, что такое перемены, он не понимает этого…
Политически бесплоден, потому что одержим своей безграничной властью.
Словно сталактит, одиноко висит он в своей темной пещере и наслаждается сыростью, мраком и эхом боли миллионов замученных им людей…
Кто-то ещё до сих пор пытается копаться в его душе, чтобы что-то там понять.
А её там нет. Просто нет. Там внутри одно большое ничего…
И когда абсолютная никчемность во плоти получает в свои руки неограниченную власть с красной кнопкой, то получается то, что мы видим сегодня…
Он хотел войти в учебники истории, стать частью великорусского эпоса вершителем судеб, а войдёт как банальный военный преступник, который слетел с катушек…
Он хочет, чтобы его боялись, чтобы трепетали перед ним, но все взирают на него с презрительной брезгливостью, ожидая его скорейшей смерти.
В аду уже смотрят на часы. Всё готово.»
Валерия Новодворская, «Портрет. Последнее письмо россиянам»
Чим більше працює та сигналить ООН тим більше ставиться під загрозу виконання "Кліматичної угоди" США - таке надмірне поглинання ресурсів, енергії всіх видів, та виділення в стінах ООН парникових газів, становить навіть більше загрозу клімату та боротьбі із глобальним потепленнім ніж "технічна невдача" на "Північних потоках"-1 та 2. Та що тут казати, діяльність ООН перевищує вплив на потепління самого СОНЦЯ, на якому аномальна кількість сонячних плям.
Цікаво, а кількість парникових газів, які видіялє ООН вистачило би відновити життя на Марсі? Така тема пропадає для ще одного любителя сигналів із потойбіччя- ілона маска та для "медика" на програмах ООН гейтса.
Цікаво, а "зернова угода", згідно якої не тільки зерно це сигнал кому - путіну чи байдену? Але точно, що не гуттерішу)) Чим більше ООН із цим "вождем миру" рятує голодну африку, тим більше там голод. Треба реформувати ООН і почати треба із призначення гуттеріша міністром сільського господарства Африки, тим більше що він вже профффесіонал в цій темі.
Світ продемонстрував, що він більш ніж будь-коли, згуртований і сповнений рішучості притягнути Росію до відповіді за її порушення, наголосив глава Білого дому. Дивно, а як цей світ збирається притягнути до відповідальності росію путіна, якщо вожді цього світу кажуть що війна має закінчитися перемовинами, з ким з путіним чи росією?)
Здається що всьому цьому світові путін сам пише сигнали, які йому подавати...
Яскравий примір раси орків.