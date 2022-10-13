Байден о резолюции Генассамблеи ООН: Мир послал четкий сигнал РФ

Генеральная Ассамблея ООН направила четкий сигнал Москве, проголосовав за осуждение аннексии Россией украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Он отметил, что Россия не может силой изменять границы.

"Ставки этого конфликта очевидны для всех - и мир послал четкий ответный сигнал: Россия не может стереть с карты суверенное государство", - сказал Байден.

Мир продемонстрировал, что он более чем когда-либо, сплоченный и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушение, подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

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