Россияне убили 7 и ранили 13 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области — в Авдеевке. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Еще 13 человек за вчера получили ранения", – говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.