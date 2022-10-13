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Новости Агрессия России против Украины Война
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В отдельных направлениях вражеские подразделения начали получать приказы приостановить наступление, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, россияне начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198)


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Топ комментарии
+28
Заважав здаватися: на Херсонщині російські мобілізовані вбили командира та передали зброю ЗСУ.
https://24tv.ua/velika-grupa-rosiyskih-mobilizovanih-zdalasya-polon-zsu-hersonshhini_n2176210
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13.10.2022 08:41
+13
На яких напрямах? Кацапи ж тільки під Бахмутом пробували наступати, по решті фронту вони розгорнули "оборонную опєрацію"
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13.10.2022 08:34
+12
Мясо таки кончается.
А вот мозгов там не было никогда. Изначально.
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13.10.2022 08:45
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Бобік здох?
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13.10.2022 08:32 Ответить
Несприятлива погода, чи вже видохлись?
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13.10.2022 08:33 Ответить
На яких напрямах? Кацапи ж тільки під Бахмутом пробували наступати, по решті фронту вони розгорнули "оборонную опєрацію"
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13.10.2022 08:34 Ответить
авдеевка исчо пробовали в лоб атаковать)
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13.10.2022 08:38 Ответить
Може це мова про їх невдалі намагання контратакуваті північніше Кремінної- відбити назад Зарічне і Торське
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13.10.2022 09:42 Ответить
Це не Донецька
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13.10.2022 10:41 Ответить
Заважав здаватися: на Херсонщині російські мобілізовані вбили командира та передали зброю ЗСУ.
https://24tv.ua/velika-grupa-rosiyskih-mobilizovanih-zdalasya-polon-zsu-hersonshhini_n2176210
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13.10.2022 08:41 Ответить
Нє хАтятЬ чмобіки дохнуть за *****
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13.10.2022 10:17 Ответить
Мясо кончилось?
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13.10.2022 08:43 Ответить
Мясо таки кончается.
А вот мозгов там не было никогда. Изначально.
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13.10.2022 08:45 Ответить
мясо хо жить и не хо умирать за дворец пу, отдать дворец нищим!
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13.10.2022 08:45 Ответить
Чавить худобу рашистську!
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13.10.2022 08:46 Ответить
На їхньому новоязі припинити наступ, який в свою чергу був негативний, це значить в АТАКУ МОБІКИ!!!
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13.10.2022 09:06 Ответить
не знаю де вони призупиняють але пишуть таке-Под Бахмутом сложные бои, рашисты подошли близко к нашим позициям также в Соледаре. Оборона держится, арты там станет больше
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13.10.2022 09:15 Ответить
Вони підійшли туди уже давно,місяці,але мають успіх тільки на 1 км.
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13.10.2022 10:43 Ответить
Пише кацапський блогер-підар в тєлєгі Пропагандон мало не в розпачі , бо без правильної ідеологічної накачки , кацапня воювати не надто бажає . Все тримається тільки на цьому .

https://t.me/dancingrussians Джига на могиле 🅉

Общался со знакомыми, офицерами запаса, которые подпадают под призыв и ждут свою повестку. Не с навальнистами, не с леволибералами, не с глобалистами, а с простыми городскими русскими парнями.
У многих наблюдается тотальное непонимание того, зачем нужна «СВО», вплоть до фразы «да у меня язык не поворачивается назвать эти территории «освобождёнными»».
Людям нужна правильная идеология, правильная накачка. . Нас с детства учили «Родину защищать», где «защищать» является ключевым словом, нам талдычили про «братский украинский народ», а сейчас этих выросших мальчиков пинком отправляют (в их понимании) воевать на вчерашние украинские территории с вчерашними братьями. Полный когнитивный диссонанс.
Отсутствие сформированной, эффективной идеологической составляющей в подготовке мобилизуемых, неправильная или сверх дозированная подача информации - это колоссальный провал МО РФ и АП. Невозможно выиграть войну, если приличная доля бойцов не к месту рефлексирует.
Хоть садись за стол и сам пиши методичку. .
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13.10.2022 09:45 Ответить
а всё потому, что цели войны формулировал шизофреник, далёкий от реальной жизни
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13.10.2022 10:35 Ответить
рашисти йдуть в оборону..осінь..зима..
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13.10.2022 09:46 Ответить
скоро листя з дерев спаде ховатись в посадках буде важко , а позиції буде видно тепер здалеку ...як на долоні
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13.10.2022 09:51 Ответить
 
 