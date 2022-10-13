В отдельных направлениях вражеские подразделения начали получать приказы приостановить наступление, - Генштаб

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, россияне начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", - говорится в сообщении.

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