В отдельных направлениях вражеские подразделения начали получать приказы приостановить наступление, - Генштаб
На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, россияне начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", - говорится в сообщении.
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https://24tv.ua/velika-grupa-rosiyskih-mobilizovanih-zdalasya-polon-zsu-hersonshhini_n2176210
А вот мозгов там не было никогда. Изначально.
https://t.me/dancingrussians Джига на могиле 🅉
Общался со знакомыми, офицерами запаса, которые подпадают под призыв и ждут свою повестку. Не с навальнистами, не с леволибералами, не с глобалистами, а с простыми городскими русскими парнями.
У многих наблюдается тотальное непонимание того, зачем нужна «СВО», вплоть до фразы «да у меня язык не поворачивается назвать эти территории «освобождёнными»».
Людям нужна правильная идеология, правильная накачка. . Нас с детства учили «Родину защищать», где «защищать» является ключевым словом, нам талдычили про «братский украинский народ», а сейчас этих выросших мальчиков пинком отправляют (в их понимании) воевать на вчерашние украинские территории с вчерашними братьями. Полный когнитивный диссонанс.
Отсутствие сформированной, эффективной идеологической составляющей в подготовке мобилизуемых, неправильная или сверх дозированная подача информации - это колоссальный провал МО РФ и АП. Невозможно выиграть войну, если приличная доля бойцов не к месту рефлексирует.
Хоть садись за стол и сам пиши методичку. .
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