Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT
Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах, используемых армией России.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
Украина просила Израиль поставить системы ПВО. Однако Израиль пока отказался давать их, чтобы не провоцировать РФ на препятствование израильским авиаударам в Сирии.
"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", - пишет издание.
Также частная израильская компания поставляет в Украину спутниковые снимки позиций российских войск.
Топ комментарии
+10 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий13.10.2022 12:34
+7 Sophia-Maria Duglass
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+6 Andy Fisher #145349
показать весь комментарий13.10.2022 12:59
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А то що Ізраїль надає БАЗОВІ дані про мопеди? Так Україна вже їх вивчила. Пачками збиває.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
Проблеми з допомогою Україні можуть дати додаткові козирі республіканцям.
От пройдуть вибори, - тоді Зеленський знову спокійно зможе критикувати Америку за повільні темпи допомоги Україні. А Байден знову зможе спокійно давати обіцянки підтримувати героїчний український народ. )))