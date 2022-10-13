Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT

Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах, используемых армией России.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Украина просила Израиль поставить системы ПВО. Однако Израиль пока отказался давать их, чтобы не провоцировать РФ на препятствование израильским авиаударам в Сирии.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", - пишет издание.

Также частная израильская компания поставляет в Украину спутниковые снимки позиций российских войск.

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