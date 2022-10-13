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Новости Война
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Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT

ізраїль

Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах, используемых армией России.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Украина просила Израиль поставить системы ПВО. Однако Израиль пока отказался давать их, чтобы не провоцировать РФ на препятствование израильским авиаударам в Сирии.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", - пишет издание.

Также частная израильская компания поставляет в Украину спутниковые снимки позиций российских войск.

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Автор: 

Израиль (1921) Иран (1774) дроны (3845)


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Топ комментарии
+10
І то добре.
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13.10.2022 12:34
+7
Ізраїль і заводи іранські міг би роздовбати
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13.10.2022 12:35
+6
для ізраїльського ППО ці мопеди не проблема
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13.10.2022 12:59
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І то добре.
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13.10.2022 12:34 Ответить
З миру по нитці і переможемо ))
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13.10.2022 12:48 Ответить
Ізраїль і заводи іранські міг би роздовбати
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13.10.2022 12:35 Ответить
не виключено, що ці заводи - це глинобитні майстерні десь у містах. Щось на кшталт як відео з пакистанцями або індусами, котрі на колінці роблять складні, але низької якості речі
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13.10.2022 13:13 Ответить
А що нам це дає?
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13.10.2022 12:36 Ответить
Ага, що там розвідувать - 152 мм снаряд з моторчиком
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13.10.2022 12:40 Ответить
Кажуть, їх Туркменістан комплектує.
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13.10.2022 12:36 Ответить
ну і для чого про це писати?
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13.10.2022 12:36 Ответить
,а піар?
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13.10.2022 12:40 Ответить
Щоб не думали що Ізраїль проросійське лайно. Теж "допомагає"
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13.10.2022 12:42 Ответить
Обов'язково про це повідомляти?
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13.10.2022 12:40 Ответить
Повідомляти? Так. Ворога треба знати в лице.
А то що Ізраїль надає БАЗОВІ дані про мопеди? Так Україна вже їх вивчила. Пачками збиває.
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13.10.2022 12:50 Ответить
А хтось звернув увагу на такий цікавий кейс: Україну атакували вже 500+ іранських дронів, а ісраїль, який ворог ірану - жодного.
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13.10.2022 12:52 Ответить
для ізраїльського ППО ці мопеди не проблема
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13.10.2022 12:59 Ответить
у израиля територия как сопля конечно для них не проблема
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13.10.2022 18:45 Ответить
Було б непогано розгорнути виробництво копій цих дронів, так само пофарбувати і пускати на енергетичні об'єкти РФ та Ірану. Та й казати, що то їхні збилися з курсу.
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13.10.2022 12:59 Ответить
а що супутник, що купив притула, не справляється? а може, чіпси євреї ще дадуть, тоді попрем.
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13.10.2022 13:09 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
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13.10.2022 13:11 Ответить
Туди ж заява Спартс, що не треба (ермаку вмішуватись у діяльність конгресу.
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13.10.2022 13:17 Ответить
Це пов'язано із внутрішньополітичними розкладами в США, - у них скоро проміжні вибори в Конгрес.
Проблеми з допомогою Україні можуть дати додаткові козирі республіканцям.
От пройдуть вибори, - тоді Зеленський знову спокійно зможе критикувати Америку за повільні темпи допомоги Україні. А Байден знову зможе спокійно давати обіцянки підтримувати героїчний український народ. )))
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13.10.2022 15:33 Ответить
а що супутник, що купив притулки, не справляється? а може, чіпси євреї ще дадуть, тоді попрем.
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13.10.2022 13:16 Ответить
Пейсаті завжди намагалися всидіти на двох стільцях!
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13.10.2022 13:40 Ответить
хитро-мудрі євреї самі окупували чужі землі , а тепер розуміють підерацію.але кара небесна їх дістане і тоді вони отримають своє по повній.а ми їм поспівчуваєм.
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13.10.2022 13:48 Ответить
кто же этот Онаним?
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13.10.2022 15:10 Ответить
Вам как нибуть, до этих транспортных илов, которые этих дронов из ирана возят достучатся.Что скажут ,осуждаем что террористам мешаете или что?люди с уидеской пустыни точно будуть знать какой борт беременний.
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13.10.2022 16:11 Ответить
 
 