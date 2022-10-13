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Первое сражение дронов в воздушном пространстве над Донетчиной. ВИДЕО

В небе над Донетчиной зафиксировано первое сражение дронов, в котором победил украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дрон Mavic 3 атакует украинский беспилотник и через мгновение в кадре пролетают обломки дрона-агрессора.

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Донецкая область (9642) дроны (3912)


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Топ комментарии
+50
Два китайці б'ються в небі донеччини. Тепер я бачив все.
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13.10.2022 13:11
+32
Наші найкращі. А кацапи рукофопі!!!
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13.10.2022 13:01
+31
Тоді це не бій. Кацап зробив акт доброї волі і самоліквідувався
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13.10.2022 13:15
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Нормуль. Теперь добавте сетки где по дороге забрать кацапских летунов. Их потом можно забиндить к пультам ваших сбитых дронов - пусть поработает на силы добра. Та же идея годится для борьбы с иранскими летающими мопедами. Там уже возможны варианты от сеток до вмонтированных пулемётов. Непаханное поле для отечественных дроностроителей. Может приятелям из Baykar тоже есть дополнительные идеи на этот счёт?
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13.10.2022 17:46 Ответить
Наш дрон був побільше
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13.10.2022 19:15 Ответить
А где ЧЕЙ дрон ???
Вата показывает это же видео как свою победу!



https://vk.com/chernosotnia ЧЁРНАЯ СОТНЯ

https://vk.com/wall-29062072_170898 вчера в 23:27

Первый обнародованный воздушный "бой" русского и украинского квадрокоптеров
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14.10.2022 09:50 Ответить
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