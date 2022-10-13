Первое сражение дронов в воздушном пространстве над Донетчиной. ВИДЕО

В небе над Донетчиной зафиксировано первое сражение дронов, в котором победил украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дрон Mavic 3 атакует украинский беспилотник и через мгновение в кадре пролетают обломки дрона-агрессора.

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