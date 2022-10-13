Первое сражение дронов в воздушном пространстве над Донетчиной. ВИДЕО
В небе над Донетчиной зафиксировано первое сражение дронов, в котором победил украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боя опубликована в соцсетях. На записи видно как вражеский дрон Mavic 3 атакует украинский беспилотник и через мгновение в кадре пролетают обломки дрона-агрессора.
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Вата показывает это же видео как свою победу!
https://vk.com/chernosotnia ЧЁРНАЯ СОТНЯ
https://vk.com/wall-29062072_170898 вчера в 23:27
Первый обнародованный воздушный "бой" русского и украинского квадрокоптеров