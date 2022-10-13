Перший бій дронів в повітряному просторі над Донеччиною. ВIДЕО

В небі над Донеччиною зафіксований перший бій дронів, у якому переміг український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою опублікований в соцмережах. На записі видно як ворожий дрон Mavic 3 актакує український безпілотник і за мить в кадрі пролітають уламки дрона-агресора.

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