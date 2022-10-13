Перший бій дронів в повітряному просторі над Донеччиною. ВIДЕО
В небі над Донеччиною зафіксований перший бій дронів, у якому переміг український безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою опублікований в соцмережах. На записі видно як ворожий дрон Mavic 3 актакує український безпілотник і за мить в кадрі пролітають уламки дрона-агресора.
Топ коментарі
+50 MausMike
показати весь коментар13.10.2022 13:11
+32 Serhiy Talatynnik
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+31 Vasily Androshchook
показати весь коментар13.10.2022 13:15
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Вата показывает это же видео как свою победу!
https://vk.com/chernosotnia ЧЁРНАЯ СОТНЯ
https://vk.com/wall-29062072_170898 вчера в 23:27
Первый обнародованный воздушный "бой" русского и украинского квадрокоптеров