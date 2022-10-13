Ізраїль надає Україні розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, - NYT

Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони, які використовує армія Росії.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна просила Ізраїль поставити системи ППО. Однак Ізраїль поки що відомовився давати їх, аби не провокувати РФ на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії.

"Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою", - пише видання.

Також приватна ізраїльська компанія постачає Україні супутникові знімки позицій російських військ.

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