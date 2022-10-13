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Ізраїль надає Україні розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, - NYT

ізраїль

Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони, які використовує армія Росії.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна просила Ізраїль поставити системи ППО. Однак Ізраїль поки що відомовився давати їх, аби не провокувати РФ на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії.

"Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою", - пише видання.

Також приватна ізраїльська компанія постачає Україні супутникові знімки позицій російських військ.

Також читайте: Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, але діалог з РФ у нас є, - посол Бродський

Автор: 

Ізраїль (1637) Іран (2011) дрони (4624)


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Топ коментарі
+10
І то добре.
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13.10.2022 12:34
+7
Ізраїль і заводи іранські міг би роздовбати
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13.10.2022 12:35
+6
для ізраїльського ППО ці мопеди не проблема
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13.10.2022 12:59
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І то добре.
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13.10.2022 12:34 Відповісти
З миру по нитці і переможемо ))
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13.10.2022 12:48 Відповісти
Ізраїль і заводи іранські міг би роздовбати
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13.10.2022 12:35 Відповісти
не виключено, що ці заводи - це глинобитні майстерні десь у містах. Щось на кшталт як відео з пакистанцями або індусами, котрі на колінці роблять складні, але низької якості речі
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13.10.2022 13:13 Відповісти
А що нам це дає?
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13.10.2022 12:36 Відповісти
Ага, що там розвідувать - 152 мм снаряд з моторчиком
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13.10.2022 12:40 Відповісти
Кажуть, їх Туркменістан комплектує.
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13.10.2022 12:36 Відповісти
ну і для чого про це писати?
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13.10.2022 12:36 Відповісти
,а піар?
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13.10.2022 12:40 Відповісти
Щоб не думали що Ізраїль проросійське лайно. Теж "допомагає"
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13.10.2022 12:42 Відповісти
Обов'язково про це повідомляти?
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13.10.2022 12:40 Відповісти
Повідомляти? Так. Ворога треба знати в лице.
А то що Ізраїль надає БАЗОВІ дані про мопеди? Так Україна вже їх вивчила. Пачками збиває.
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13.10.2022 12:50 Відповісти
А хтось звернув увагу на такий цікавий кейс: Україну атакували вже 500+ іранських дронів, а ісраїль, який ворог ірану - жодного.
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13.10.2022 12:52 Відповісти
для ізраїльського ППО ці мопеди не проблема
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13.10.2022 12:59 Відповісти
у израиля територия как сопля конечно для них не проблема
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13.10.2022 18:45 Відповісти
Було б непогано розгорнути виробництво копій цих дронів, так само пофарбувати і пускати на енергетичні об'єкти РФ та Ірану. Та й казати, що то їхні збилися з курсу.
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13.10.2022 12:59 Відповісти
а що супутник, що купив притула, не справляється? а може, чіпси євреї ще дадуть, тоді попрем.
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13.10.2022 13:09 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
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13.10.2022 13:11 Відповісти
Туди ж заява Спартс, що не треба (ермаку вмішуватись у діяльність конгресу.
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13.10.2022 13:17 Відповісти
Це пов'язано із внутрішньополітичними розкладами в США, - у них скоро проміжні вибори в Конгрес.
Проблеми з допомогою Україні можуть дати додаткові козирі республіканцям.
От пройдуть вибори, - тоді Зеленський знову спокійно зможе критикувати Америку за повільні темпи допомоги Україні. А Байден знову зможе спокійно давати обіцянки підтримувати героїчний український народ. )))
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13.10.2022 15:33 Відповісти
а що супутник, що купив притулки, не справляється? а може, чіпси євреї ще дадуть, тоді попрем.
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13.10.2022 13:16 Відповісти
Пейсаті завжди намагалися всидіти на двох стільцях!
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13.10.2022 13:40 Відповісти
хитро-мудрі євреї самі окупували чужі землі , а тепер розуміють підерацію.але кара небесна їх дістане і тоді вони отримають своє по повній.а ми їм поспівчуваєм.
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13.10.2022 13:48 Відповісти
кто же этот Онаним?
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13.10.2022 15:10 Відповісти
Вам как нибуть, до этих транспортных илов, которые этих дронов из ирана возят достучатся.Что скажут ,осуждаем что террористам мешаете или что?люди с уидеской пустыни точно будуть знать какой борт беременний.
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13.10.2022 16:11 Відповісти
 
 