Ізраїль надає Україні розвіддані щодо іранських дронів-камікадзе, - NYT
Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони, які використовує армія Росії.
Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна просила Ізраїль поставити системи ППО. Однак Ізраїль поки що відомовився давати їх, аби не провокувати РФ на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії.
"Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності сказав, що Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою", - пише видання.
Також приватна ізраїльська компанія постачає Україні супутникові знімки позицій російських військ.
Топ коментарі
+10 Деніс Войцеховський
показати весь коментар13.10.2022 12:34
+7 Sophia-Maria Duglass
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+6 Andy Fisher #145349
показати весь коментар13.10.2022 12:59
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А то що Ізраїль надає БАЗОВІ дані про мопеди? Так Україна вже їх вивчила. Пачками збиває.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__%5B0%5D=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
Проблеми з допомогою Україні можуть дати додаткові козирі республіканцям.
От пройдуть вибори, - тоді Зеленський знову спокійно зможе критикувати Америку за повільні темпи допомоги Україні. А Байден знову зможе спокійно давати обіцянки підтримувати героїчний український народ. )))