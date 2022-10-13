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Украинские бойцы затрофеили российский ПТРК "Корнет" с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские воины на захваченной позиции оккупантов нашли ПТРК "Корнет" в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсети.

"Корнет" - противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Модификация ПТРК "Корнет-Д" может поражать и воздушные цели. Основное отличие от предыдущих ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис" – в системе наведения. Если управление ПТКР последних осуществлялось по проводам, то ПТКР "Корнета" приводится по лазерному лучу.

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трофеи (180)


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13.10.2022 12:41 Ответить
чё мало-то так, а, русня, только один, нам надо больше..., поэтому нужно стараться, пока та помощь западная доедет, а тут близко, удобно, так что не расслабляйтесь...
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13.10.2022 12:43 Ответить
Котики наші хазяйновиті, бережи вас Господь
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13.10.2022 12:47 Ответить
Стане в нагоді.
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13.10.2022 12:47 Ответить
ок
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13.10.2022 12:47 Ответить
Наши партнеры оценят аналоговнет=)
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13.10.2022 12:49 Ответить
 
 