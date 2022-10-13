Украинские бойцы затрофеили российский ПТРК "Корнет" с боеприпасами. ВИДЕО

Украинские воины на захваченной позиции оккупантов нашли ПТРК "Корнет" в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсети.

"Корнет" - противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс", сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Модификация ПТРК "Корнет-Д" может поражать и воздушные цели. Основное отличие от предыдущих ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис" – в системе наведения. Если управление ПТКР последних осуществлялось по проводам, то ПТКР "Корнета" приводится по лазерному лучу.

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