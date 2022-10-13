Українські бійці затрофеїли російський ПТРК "Корнет" з боєприпасами. ВIДЕО

Українські воїни на захопленій позиції окупантів знайшли ПТРК "Корнет" у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережі.

"Корнет" - протитанковий ракетний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування. Розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Рефлекс", зберігши основні його компонувальні рішення. Призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Модифікація ПТРК "Корнет-Д" може вражати й повітряні цілі. Основна відмінність від попередніх ПТРК "Фагот", "Конкурс" та "Метис" - в системі наведення. Якщо управління ПТКР останніх здійснювалося по дротах, то ПТКР "Корнета" наводиться по лазерному променю.

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