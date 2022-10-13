Россия должна выполнить требование МАГАТЭ и вывести войска c ЗАЭС, - Зеленский

РФ должна выполнить требование МАГАТЭ и вывести военную технику и захватчиков с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должны продолжить наш диалог, чтобы наконец найти, как заставить россию выполнить требование МАГАТЭ и, без преувеличения, всего человечества, то есть обеспечить демилитаризацию Запорожской атомной станции. россия должна не просто вывести оттуда военную технику, а забрать всех своих боевиков", - подчеркнул глава государства.

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