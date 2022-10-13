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Новости Война
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Россия должна выполнить требование МАГАТЭ и вывести войска c ЗАЭС, - Зеленский

зеленський

РФ должна выполнить требование МАГАТЭ и вывести военную технику и захватчиков с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Должны продолжить наш диалог, чтобы наконец найти, как заставить россию выполнить требование МАГАТЭ и, без преувеличения, всего человечества, то есть обеспечить демилитаризацию Запорожской атомной станции. россия должна не просто вывести оттуда военную технику, а забрать всех своих боевиков", - подчеркнул глава государства.

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АЭС (542) МАГАТЭ (388) россия (95372) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+7
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає. Дивна позиція.
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13.10.2022 14:09
+6
Сдал юг Украины,тварь зеленокрыса
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13.10.2022 14:32
+4
А чому Зєлєнскій вважає, що кацапи мають виконати вимогу МАГАТЕ? 🤔 МАГАТЕ буде бомбардирувати мацкву?
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13.10.2022 13:48
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глава МАГАТЕ, приїде від ***** і вимоги поміняє.
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13.10.2022 13:47 Ответить
Ці скоти навпаки ще більше завозять зброї і своїх двуногих чмобіків
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13.10.2022 13:47 Ответить
А чому Зєлєнскій вважає, що кацапи мають виконати вимогу МАГАТЕ? 🤔 МАГАТЕ буде бомбардирувати мацкву?
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13.10.2022 13:48 Ответить
Що там шукати - МАГАТЕ повонно поставити ультиматум: або терорусія виходить з ЗАЕС, або терорусія виходе з МАГАТЕ.
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13.10.2022 13:51 Ответить
МАГАТЕ по великому рахунку цікавить тільки безпечна експлуатація ядерних об'єктів і наявність на них кваліфікованого персоналу для їх обслуговування, а якщо військові дії не відбуваються на території станції, то до решти їм вже байдуже. Рашисти будуть стверджувати, що просто охороняють станцію від провокацій зі сторони ЗСУ і диверсантів, а на заяви України про захоплення ЗАЕС і утримування персоналу як заручників, МАГАТЕ відповість, що поза політикою, бо станція працює в штатному режимі і тоді все ОК
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13.10.2022 14:06 Ответить
МАГАТЕ не може ігнорувати питання власності об'єкту, суверинітету тої чи іншої держави над ним. Як тільки тут, в цьому місці починається "поза політикою" - одразу можна розпускати само МАГАТЕ (або, принаймі, його керівництво).
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13.10.2022 14:39 Ответить
Механізмів примусу в МАГАТЕ не має, вони не військовий блок.
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13.10.2022 15:52 Ответить
Какой диалог продлить? С Ермаком?
Мля.Хватить смешить Мир этими требованиями.***** насрать на эти требования.
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13.10.2022 13:54 Ответить
Має? А рассея тк не вважає! І що далі?
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13.10.2022 13:55 Ответить
Рашка вже присвоїла ЗАЕС яке військовий трофей і піде звідти виключно після дій ЗСУ, всі заяви будь-кого не вирішать з цим нічого. Рашисти з краденим не розлучаються так просто, а особливо, коли отримали практично на халяву
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13.10.2022 13:55 Ответить
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає. Дивна позиція.
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13.10.2022 14:09 Ответить
ООН должно, США должны, Байден должен, Макрон должен, ОБСЕ должны, МАГАТЕ должны, Ердоган должен. А нашого Буби найбільший в світі список должників. Лише він нічого не должен нікому.
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13.10.2022 14:13 Ответить
Сдал юг Украины,тварь зеленокрыса
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13.10.2022 14:32 Ответить
 
 