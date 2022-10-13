Росія має виконати вимогу МАГАТЕ і вивести війська з ЗАЕС, - Зеленський

РФ повинна виконати вимогу МАГАТЕ і вивести військову техніку та загарбників з території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо продовжити наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити росію виконати вимогу МАГАТЕ і, без перебільшення, усього людства, тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх своїх бойовиків", - наголосив глава держави.

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