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Новини Війна
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Росія має виконати вимогу МАГАТЕ і вивести війська з ЗАЕС, - Зеленський

зеленський

РФ повинна виконати вимогу МАГАТЕ і вивести військову техніку та загарбників з території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо продовжити наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити росію виконати вимогу МАГАТЕ і, без перебільшення, усього людства, тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх своїх бойовиків", - наголосив глава держави.

Також читайте: Котін про заяви окупантів щодо переведення ЗАЕС на російське паливо: "Усе це фейки. Запорізька АЕС не потребує російського палива"

Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) росія (64935) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+7
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає. Дивна позиція.
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13.10.2022 14:09
+6
Сдал юг Украины,тварь зеленокрыса
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13.10.2022 14:32
+4
А чому Зєлєнскій вважає, що кацапи мають виконати вимогу МАГАТЕ? 🤔 МАГАТЕ буде бомбардирувати мацкву?
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13.10.2022 13:48
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глава МАГАТЕ, приїде від ***** і вимоги поміняє.
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13.10.2022 13:47 Відповісти
Ці скоти навпаки ще більше завозять зброї і своїх двуногих чмобіків
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13.10.2022 13:47 Відповісти
А чому Зєлєнскій вважає, що кацапи мають виконати вимогу МАГАТЕ? 🤔 МАГАТЕ буде бомбардирувати мацкву?
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13.10.2022 13:48 Відповісти
Що там шукати - МАГАТЕ повонно поставити ультиматум: або терорусія виходить з ЗАЕС, або терорусія виходе з МАГАТЕ.
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13.10.2022 13:51 Відповісти
МАГАТЕ по великому рахунку цікавить тільки безпечна експлуатація ядерних об'єктів і наявність на них кваліфікованого персоналу для їх обслуговування, а якщо військові дії не відбуваються на території станції, то до решти їм вже байдуже. Рашисти будуть стверджувати, що просто охороняють станцію від провокацій зі сторони ЗСУ і диверсантів, а на заяви України про захоплення ЗАЕС і утримування персоналу як заручників, МАГАТЕ відповість, що поза політикою, бо станція працює в штатному режимі і тоді все ОК
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13.10.2022 14:06 Відповісти
МАГАТЕ не може ігнорувати питання власності об'єкту, суверинітету тої чи іншої держави над ним. Як тільки тут, в цьому місці починається "поза політикою" - одразу можна розпускати само МАГАТЕ (або, принаймі, його керівництво).
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13.10.2022 14:39 Відповісти
Механізмів примусу в МАГАТЕ не має, вони не військовий блок.
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13.10.2022 15:52 Відповісти
Какой диалог продлить? С Ермаком?
Мля.Хватить смешить Мир этими требованиями.***** насрать на эти требования.
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13.10.2022 13:54 Відповісти
Має? А рассея тк не вважає! І що далі?
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13.10.2022 13:55 Відповісти
Рашка вже присвоїла ЗАЕС яке військовий трофей і піде звідти виключно після дій ЗСУ, всі заяви будь-кого не вирішать з цим нічого. Рашисти з краденим не розлучаються так просто, а особливо, коли отримали практично на халяву
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13.10.2022 13:55 Відповісти
Здав ЗАЕС, а тепер вимагає. Дивна позиція.
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13.10.2022 14:09 Відповісти
ООН должно, США должны, Байден должен, Макрон должен, ОБСЕ должны, МАГАТЕ должны, Ердоган должен. А нашого Буби найбільший в світі список должників. Лише він нічого не должен нікому.
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13.10.2022 14:13 Відповісти
Сдал юг Украины,тварь зеленокрыса
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13.10.2022 14:32 Відповісти
 
 