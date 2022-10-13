Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки. Запад должен показать сильную позицию, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Запад не должен бояться Путина.
Об этом глава государства заявил в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.
"Его окружение, "щенки". Они даже не собаки. Они просто "щенки". Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие". Это что такое вообще?" – подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что Западу следует показать сильную позицию.
"Показывать только сильную. Если будет сильная позиция, они это будут чувствовать, то ничего они не будут применять. Никакое оружие. Он (Путин. - Ред.) будет бояться потерять свою власть. Его сожрет население. Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться", – добавил президент.
Топ комментарии
+13 Топ Ган
показать весь комментарий13.10.2022 16:22
+11 Юрій Петрович #301281
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+11 AbOriginal_UA
показать весь комментарий13.10.2022 16:19
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Во Львове в том числе снимали этот сериал...
https://twitter.com/i/status/1580537625147908097
слово цуценята Зеленський знає прекрасно так шо не треба тут кривлятись...
...у Зеленського нема вибору коли він хоче щоб його глибше зрозуміла кацапня - він деколи має саме так говорити і не тому що він такий некультурний (якраз навпаки така риторика суперечть його культурності і менталітету) а тому що це необхідно, в той час коли лавров і інша шобла є такою зеківською гопотою по суті і по іншому говорити не можуть і не вміють...
до речі заява в рамках розумного на відміну від наркоманських марень мєдвєдєва, лошаді, піздобензі і подібної шобли...
щось на зразок пассажу Байдена про "мясника"...
ну думаю ви зрозуміли, не треба тут утрірувати....
... уявляю як вони бісяться ....мабуть знову готуються якісь підленькі пакості робити...
... треба було замість слова "щенки" вжити "півні" на мою думку.....
це вдалий випад на мою думку - кацапія це зона, населення-зеки не будуть поважати опущенного пуйла - можливо самі його і приберуть, буде смута........
@tZEinform
Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Зеленський Ой Вовочка ! Озирнись навколо - навколо тебе одні пацюки.