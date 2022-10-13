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Новости Война
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Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки. Запад должен показать сильную позицию, - Зеленский

лавров,путін

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад не должен бояться Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

"Его окружение, "щенки". Они даже не собаки. Они просто "щенки". Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие". Это что такое вообще?" – подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Западу следует показать сильную позицию.

"Показывать только сильную. Если будет сильная позиция, они это будут чувствовать, то ничего они не будут применять. Никакое оружие. Он (Путин. - Ред.) будет бояться потерять свою власть. Его сожрет население. Он должен бояться. Не мы должны бояться, не Европа должна бояться", – добавил президент.

Также читайте: Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий, - Зеленский

Зеленский Владимир (20234) путин владимир (31214) ядерное оружие (1327)


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Топ комментарии
+13
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13.10.2022 16:22
+11
що він меле?
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13.10.2022 16:08
+11
Если окружение - щенки, то получается, что пуйло - **** !
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13.10.2022 16:19
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що він меле?
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13.10.2022 16:08 Ответить
Хто? Лавроконяка? Чи Йоршик?))
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13.10.2022 16:10 Ответить
Також може бути)
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13.10.2022 16:15 Ответить
Вы имеете ввиду предателя из Омана? Мальдивы то каломойского тема
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13.10.2022 16:18 Ответить
Коваль , д'ерьмак Оманский
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13.10.2022 16:18 Ответить
А як же шашлики? Вже фсьо?
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13.10.2022 16:13 Ответить
Чому він дозволяє собі дорікати когось, коли сам з великої літери **********
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13.10.2022 18:27 Ответить
Щенок ассоциируется с милым потешным животным, а это глисты, ну на края опарыши
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13.10.2022 16:11 Ответить
Не, щенок в данном конкретном случае и есть щщщщенок. А детёныши собачек - это ути-пути, зяйки, лохматики, масики и лапушки)
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13.10.2022 16:13 Ответить
це цуценя так асоціюється швидше...а щенок більше асоціюється з молокососом дурним або з наглим зухвалим екзальтованим суб"єктом, який нападає бо вважає що противник слабший, а коли раптом виявляється що противник сильніший, получає по пиці і зі скавулінням залазить під шконку...
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13.10.2022 16:29 Ответить
я й*бану цапську шляпу з вусами згадую... КАНАЛЬЯ!!!
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13.10.2022 16:40 Ответить
А без шляпы оно такое себе...
Во Львове в том числе снимали этот сериал...
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13.10.2022 16:50 Ответить
Це не "щєнкі", це гієни, які ж при першій можливості сжеруть свого хазяїна.
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13.10.2022 16:59 Ответить
Uganda: Russia trained African Special Forces in action.
https://twitter.com/i/status/1580537625147908097
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13.10.2022 16:11 Ответить
зате кожний приземлився епічно
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13.10.2022 16:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1580226569594806273
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13.10.2022 16:14 Ответить
Знову повчає союзників?!
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13.10.2022 16:13 Ответить
Я здесь не согласен - лавров это 100% мерин.
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13.10.2022 16:15 Ответить
Без царя в голові це оточення -- ше на шось надієця .
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13.10.2022 16:18 Ответить
Если окружение - щенки, то получается, что пуйло - **** !
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13.10.2022 16:19 Ответить
отож бо й воно...)))))) тут не все так просто - є скритий зміст, який зрозумілий саме в зоні-кацапії...по суті це привселюдна пред"ява, на яку пуйло не може нічим відповісти крім терору...така заява не просто так зроблена....опущений пахан - не пахан...зеки-населення кацапії це вже розуміє а з опущенним паханом щось треба робити....
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13.10.2022 16:26 Ответить
новую серию "Слуга олигархов и россиянцев" так рано включили?
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13.10.2022 16:21 Ответить
ні ні все правильно "щенки" звучить більш презирливо і на зрозумілій кацапні мові з принизлвим змістом.....
слово цуценята Зеленський знає прекрасно так шо не треба тут кривлятись...
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13.10.2022 16:24 Ответить
Вы серьезно думаете,что это была достойная речь президента? Щенки, волки эта в рашке нормально для их аудитории но не для украинцев
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13.10.2022 16:54 Ответить
це не "речь" - це такий собі маленький точний випад на грані в сторону кацапії...саме тою мовою якраз яка зрозуміла в кацапії і саме на кацапську внутрішню аудиторію вона розрахована - "опущений пахан - не пахан", ми почуємо ще багато подібних випадів - і це хороша ідея бо до бидла кацапії саме так можна достукатись саме таку мову вони розуміють... тут по іншому просто ніяк, культурніше не зрозуміє глибинний народ

...у Зеленського нема вибору коли він хоче щоб його глибше зрозуміла кацапня - він деколи має саме так говорити і не тому що він такий некультурний (якраз навпаки така риторика суперечть його культурності і менталітету) а тому що це необхідно, в той час коли лавров і інша шобла є такою зеківською гопотою по суті і по іншому говорити не можуть і не вміють...

до речі заява в рамках розумного на відміну від наркоманських марень мєдвєдєва, лошаді, піздобензі і подібної шобли...
щось на зразок пассажу Байдена про "мясника"...
ну думаю ви зрозуміли, не треба тут утрірувати....
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13.10.2022 18:05 Ответить
Це він Медвєдєва затролив)))))))
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13.10.2022 16:22 Ответить
опустив кацапню Зеленський привселюдно - причому на їхній зеківській мові....
... уявляю як вони бісяться ....мабуть знову готуються якісь підленькі пакості робити...
... треба було замість слова "щенки" вжити "півні" на мою думку.....

це вдалий випад на мою думку - кацапія це зона, населення-зеки не будуть поважати опущенного пуйла - можливо самі його і приберуть, буде смута........
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13.10.2022 16:22 Ответить
«Щеня», це коли на коліна ставати. Найвеличніший забувся вже?
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13.10.2022 16:22 Ответить
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13.10.2022 16:22 Ответить
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13.10.2022 16:22 Ответить
В Ютубе сводка рашистов уничтожили 5700 танков зсу ,блин от чьих танков тогда драпают орки .
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13.10.2022 16:46 Ответить
Заголовок статті не відповідає змісту. Він не казав - оточення путіна, він казав - його оточення.
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13.10.2022 16:49 Ответить
Зачем вообще обижать собак такими сравнениями? Можно просто назвать их мелкими гнидами.
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13.10.2022 17:19 Ответить
Навіть при всій зневазі не повинен головна людина країни так висловлюватись. Моя думка, суб'єктивна
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13.10.2022 17:21 Ответить
Убейте эту суку и всех её щенков!
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13.10.2022 17:52 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Оточення Путіна - "щенки", вони навіть не собаки. Зеленський Ой Вовочка ! Озирнись навколо - навколо тебе одні пацюки.
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13.10.2022 19:15 Ответить
 
 