Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина не совсем адекватным человеком и террористом по сути своей, с которым нельзя вести переговоры.

Об этом он заявил в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, канцлер ФРГ Олаф Шольц увидел последствия того, что Путин говорит одно, а поступает совсем иначе.

"И мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина", - сказал глава государства.

"Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучали в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, которые до конца не знают, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение. Канцлер глубже погрузился в тему – я благодарен, это сильно влияет", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что готов вести переговоры только с тем, кто реально хочет мира, а не выпускает по 100 ракет по Украине.

"Он (Путин. - Ред.) неадекватен, не понимает, что наоборот нас объединяет. Мало того, он либо не хочет никаких диалогов между нашими странами, либо не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, улетучиваются. Он для нашей страны сегодня - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. О чем говорить? Как страна, выступающая за мир, мы говорим: "Да, мы с Россией будем говорить, конечно, но с другим лицом уже… Кто-то появится", - подытожил президент.

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