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Новости Война
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Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно

рнбо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина не совсем адекватным человеком и террористом по сути своей, с которым нельзя вести переговоры.

Об этом он заявил в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, канцлер ФРГ Олаф Шольц увидел последствия того, что Путин говорит одно, а поступает совсем иначе.

"И мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина", - сказал глава государства.

"Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучали в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, которые до конца не знают, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение. Канцлер глубже погрузился в тему – я благодарен, это сильно влияет", – добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что готов вести переговоры только с тем, кто реально хочет мира, а не выпускает по 100 ракет по Украине.

"Он (Путин. - Ред.) неадекватен, не понимает, что наоборот нас объединяет. Мало того, он либо не хочет никаких диалогов между нашими странами, либо не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, улетучиваются. Он для нашей страны сегодня - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. О чем говорить? Как страна, выступающая за мир, мы говорим: "Да, мы с Россией будем говорить, конечно, но с другим лицом уже… Кто-то появится", - подытожил президент.

Читайте также: Окружение Путина – "щенки", они даже не собаки. Запад должен показать сильную позицию, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) путин владимир (31214) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+19
Ти ба, прозрів! Але ж якою ціною, **** ти зелена?! Скільки людських життів і руйнацій то коштує? Тобі ж, падло ти зелене, три роки про то кричали, а ти в очі заглядало? Ну то що, дозаглядалось?
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13.10.2022 17:56
+16
А намагатися подивиться їм в очі? Це адекватно?
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13.10.2022 17:49
+13
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня 2019..."

Так ось, 2022 рік
Чому війна досі не закінчилась, а лише розгорілася на всю Україну..... І чому Ми не почули вибачень перед Петром Олексійовичем....?
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13.10.2022 18:18
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процитуйте про горобця і гру в шахмати- ото точно так...
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13.10.2022 17:48 Ответить
Так домовлятися неможливо чи складно? Чи треба у щось подивитися? Пора вже визначитись.
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13.10.2022 18:10 Ответить
В очко подивитися !
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13.10.2022 20:31 Ответить
зеленский языком мелет как помелом - ты же подпсиал закон трепло что нельзя вести переговоры с путлером? так что теперь эту бумаку сожрешь или на толчок отнесешь?
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14.10.2022 00:37 Ответить
А намагатися подивиться їм в очі? Це адекватно?
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13.10.2022 17:49 Ответить
Кожного разу про одне і те ж. Повторює як мантру.
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13.10.2022 17:49 Ответить
думає, що ми повірили та має надію, що на 100500 раз й сам почне вірити
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13.10.2022 18:12 Ответить
Юля з пуйлом про газ домовлялася....
кремль - газовий шантажист,пора з ними зав'язувать....
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13.10.2022 17:50 Ответить
А ти йому у очі зазирни.
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13.10.2022 17:53 Ответить
а можешь ермаку в чоколядний глаз-ефект однаковий
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13.10.2022 18:01 Ответить
Ти ба, прозрів! Але ж якою ціною, **** ти зелена?! Скільки людських життів і руйнацій то коштує? Тобі ж, падло ти зелене, три роки про то кричали, а ти в очі заглядало? Ну то що, дозаглядалось?
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13.10.2022 17:56 Ответить
А виноваты 73%🦠, выбрали его , зная , что этот персонаж ,ВООБЩЕ , не политик, не патриот , подручный какламойского в выводе награбленных миллионов
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13.10.2022 18:50 Ответить
Ви гадаєте прозрів? Думаю навряд, знову нам бреше сучий син.
Відбілює себе, скоро ж вибори.
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13.10.2022 20:43 Ответить
Переконуюсь, що Зеля незважаючи на зрілий вік (по паспорту) в людях абсолютно не розбирається, тому в його близькому оточенні просто унікальна "колекція" всіляких покидьків, шахраїв і лицемірів. З кожною його згадкою про можливі домовленості чи перемовини з Ху*лом розумію, що з Зелиною інтуїцією встряти можна тільки в неприємності, а на додачу з його практично необмеженою владою в Україні - це реально біда(
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13.10.2022 17:58 Ответить
А я чомусь вважаю, що розбирається він в людях… тому і збирає навколо себе таке саме лйно як і він сам. Аби він дійсно не розбирався в людях, то за теорією ймовірності в його оточенні був би хоч один адекватний персонаж…
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13.10.2022 20:25 Ответить
Ви праві в першому, навіть з самого оточення Зелі можна зрозуміти, що він лицемір, який чудово на виборах зіграв запропоновану олігархами роль. Адекватні люди зближуючись з ним не витримують і ідуть геть, в результаті лишаються тільки пристосуванці і холуї. Звичайно йому з ними комфортніше бути, ніж з професіоналами. Але ризикувати всією державою і громадянами граючи роль вже 3 рік президента - це занадто хоча б з точки зору інстинкту самозбереження.
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13.10.2022 20:43 Ответить
все он разбирается все он понимает - просто он циничный брехун и преступник не хочет сидетть в тюрьме за измену и предательство Украинского народа
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14.10.2022 00:39 Ответить
Чому ти взагалі про це згадуєш? З переговорами вже крапку поставили начебто, але дехто все ж таки бажає заглянути в очко?
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13.10.2022 17:59 Ответить
Кожний день зеленський говорить про переговори,наводить все нові аргументи,якоби про неможливість їх вести Скільки вже про це базікати. виглядає так ,що нас просто готують до тайних переговорів--потрібн якось оманські угоди втілювати в життя.
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13.10.2022 18:01 Ответить
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13.10.2022 18:02 Ответить
...але інтернет пам'ятає ВСЕ.
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13.10.2022 18:18 Ответить
МЕГАВОРЮГА Каламой сказал ещё :"русские танки будут стоять под Варшавой", ………
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13.10.2022 18:52 Ответить
Немає жодного питання, в якому би Галабародька не обісрався, чи не обісцявся
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13.10.2022 18:08 Ответить
интересная формулировка "домовлятися із неадекватними людьми складно". скрытый смысл - можно, но сложно. фраэр сдаёт назад?
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13.10.2022 18:10 Ответить
фраер - бреше, брехав и буде брехать
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14.10.2022 00:41 Ответить
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня 2019..."

Так ось, 2022 рік
Чому війна досі не закінчилась, а лише розгорілася на всю Україну..... І чому Ми не почули вибачень перед Петром Олексійовичем....?
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13.10.2022 18:18 Ответить
Оце точно Зеля говорив. Таке враження, що він німців неадекватами назвав.
Все боїться на винуватця зайвий раз вказати. Конкретно, а не обтікаємо.

Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему - я вдячний, це сильно впливає", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3373567
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13.10.2022 18:20 Ответить
з психічно хворими
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13.10.2022 18:20 Ответить
шо опять?складно чи неможливо? Вже ж говорив шо ніяких домовленостей і переговорів
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13.10.2022 18:23 Ответить
...особливо "...доґоворіцца по сєрєдінє...". Ти, дурнику, думав, що йому треба лише по Дніпро? Ні. Йому треба вся Україна. Утім, навряд чи ти щось думав узагалі. За тебе коломИйський з "козирем" думають. І "козир" мав завдання зупинити підготовку Українського Війська та максимальне його ослаблення. Він, разом з тобою, завдання виконав. А кацапи мали три роки повноцінної підготовки.
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13.10.2022 18:30 Ответить
Шось лiпив,лiпив, "на городi бузина ,а в Киевi, дядько" просто сором читати цю маячню...
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13.10.2022 18:36 Ответить
Схоже що не по написаному сценарію а просто видав "отсєбятіну". Подібне вже траплялося.
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13.10.2022 18:48 Ответить
"Складно"?!
Якщо сенс слова "складно", це безглузде витрачання часу, на щось зовсім нікому нах*й непотрібне - то тоді да, "складно"...
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13.10.2022 18:39 Ответить
Есть одна тема, по которой можно говорить с ******: хочет ли он сидеть в одиночной камере или в общей, с членами своей хунты. И хочет ли он быть повешенным или предпочитает электрический стул?
Вот эти 2 темы с ним можно обсудить.
Макрон может ему позвонить на эту тему или Эрдоган лично спросит - не суть.
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13.10.2022 18:54 Ответить
А кто же хотел "посмотреть в глаза, "просто перестать стрелять" и "договориться посредине"? Ах да, это же Порошенко во всем виноват.
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13.10.2022 19:34 Ответить
Ты же ***** в очко заглянуть хотел? Все уже? А орду запустил под Киев и сдал всю херсонщину? Теперь доллары ***** неадекватные стали?
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13.10.2022 19:36 Ответить
Порошенко це вдавалось, що для бізнесу не зробиш
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13.10.2022 19:45 Ответить
знову "ліпецка фабрика"?
І лють бере на цю брехню; і розпач: ну з такими 73/43%зебілами в України нема шансів... Ну, ще у війні з касапом Україна ще якось з величезними втратами, з-за допомоги союзників по НАТО, перемогти ще здатна; але ж як потрапити в Європу з вами всіма *******?
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13.10.2022 19:53 Ответить
Не реагуйте! у них нєдєржаніє від страху перед майбутніми атвєткамі
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13.10.2022 19:59 Ответить
Мені цікаво, а він пам'ятає про ********* палички,про свій бізнес з філіпками,про те як толерувати заПРоданцю Янику й як напхав його подоляками татаровими та Єрмаками ми свій офіс .... КОЛИ ВІН НА КОЛІНА СТАНЕ ПЕРЕД НАРОДОМ?
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13.10.2022 19:57 Ответить
Скучно тут, опять "зебилы" и "липецкая хвабрика"..… как год назад, ничего не меняется, хоть не заходи😠
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13.10.2022 20:09 Ответить
так липецкой фабрики уже давно нет - а зебилы и боты которые о ней трындят остались!
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14.10.2022 00:44 Ответить
А так хочеться пєрєстать стрєлять!
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13.10.2022 20:28 Ответить
А хто тебе просиь з ним домовлятися ? Чи сам виявляєш ініціативу?
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13.10.2022 20:29 Ответить
Два неадеквата вже домовились в Омані Тепер маємо те що маємо
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13.10.2022 21:38 Ответить
нет- это предателям не поможет - с украинсим народом договорится невозможно - так что все перговорщики идут ************* кораблем
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14.10.2022 00:46 Ответить
Договариваться с неадекватными людьми сложно. Спроси у Порошенко, он подтвердит
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13.10.2022 22:16 Ответить
порошенко тогда спас десятки тысяч жизней сохранил территорию и мирную жизнь для таких тварей как ты которые"устали ат вайны" сидя на диване
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14.10.2022 00:47 Ответить
 
 