Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно
Президент Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина не совсем адекватным человеком и террористом по сути своей, с которым нельзя вести переговоры.
Об этом он заявил в интервью ZDF, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, канцлер ФРГ Олаф Шольц увидел последствия того, что Путин говорит одно, а поступает совсем иначе.
"И мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина", - сказал глава государства.
"Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучали в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому. Это уже террористы, которые до конца не знают, чего они хотят. Потому что они эмоционально каждый день меняют свое отношение. Канцлер глубже погрузился в тему – я благодарен, это сильно влияет", – добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что готов вести переговоры только с тем, кто реально хочет мира, а не выпускает по 100 ракет по Украине.
"Он (Путин. - Ред.) неадекватен, не понимает, что наоборот нас объединяет. Мало того, он либо не хочет никаких диалогов между нашими странами, либо не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, улетучиваются. Он для нашей страны сегодня - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. О чем говорить? Как страна, выступающая за мир, мы говорим: "Да, мы с Россией будем говорить, конечно, но с другим лицом уже… Кто-то появится", - подытожил президент.
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кремль - газовий шантажист,пора з ними зав'язувать....
Відбілює себе, скоро ж вибори.
Так ось, 2022 рік
Чому війна досі не закінчилась, а лише розгорілася на всю Україну..... І чому Ми не почули вибачень перед Петром Олексійовичем....?
Все боїться на винуватця зайвий раз вказати. Конкретно, а не обтікаємо.
Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему - я вдячний, це сильно впливає", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3373567
Якщо сенс слова "складно", це безглузде витрачання часу, на щось зовсім нікому нах*й непотрібне - то тоді да, "складно"...
Вот эти 2 темы с ним можно обсудить.
Макрон может ему позвонить на эту тему или Эрдоган лично спросит - не суть.
І лють бере на цю брехню; і розпач: ну з такими 73/43%зебілами в України нема шансів... Ну, ще у війні з касапом Україна ще якось з величезними втратами, з-за допомоги союзників по НАТО, перемогти ще здатна; але ж як потрапити в Європу з вами всіма *******?