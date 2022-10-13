Зеленський про переговори з Путіним: Домовлятися із неадекватними людьми складно
Президент України Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна не зовсім адекватною людиною та терористом за своєю суттю, з яким не можна вести переговори.
Про це він заявив в інтерв'ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, канцлер ФРН Олаф Шольц побачив наслідки того, що Путін говорить одне, а чинить зовсім інакше.
"І ми говоримо не про публічні заяви, а про особисті обіцянки Путіна", - сказав глава держави.
"Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту Росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему – я вдячний, це сильно впливає", - додав Зеленський.
Глава держави наголосив, що готовий вести переговори тільки з тим, хто реально хоче миру, а не висускає по 100 ракет по Україні.
"Він (Путін. - Ред.) неадекватний, не розуміє, що навпаки нас об'єднує. Мало того, він або не хоче жодних діалогів між нашими країнами, або не розуміє, що з кожним їхнім ракетним ударом шанси на переговори зникають, випаровуються. Він для нашої країни сьогодні - це об’єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче говорити. Про що говорити? Як країна, яка виступає за мир, ми говоримо: "Так, ми з Росією будемо говорити, звісно, але з іншою особою вже… Хтось з'явиться", - підсумував президент.
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кремль - газовий шантажист,пора з ними зав'язувать....
Відбілює себе, скоро ж вибори.
Так ось, 2022 рік
Чому війна досі не закінчилась, а лише розгорілася на всю Україну..... І чому Ми не почули вибачень перед Петром Олексійовичем....?
Все боїться на винуватця зайвий раз вказати. Конкретно, а не обтікаємо.
Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему - я вдячний, це сильно впливає", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3373567
Якщо сенс слова "складно", це безглузде витрачання часу, на щось зовсім нікому нах*й непотрібне - то тоді да, "складно"...
Вот эти 2 темы с ним можно обсудить.
Макрон может ему позвонить на эту тему или Эрдоган лично спросит - не суть.
І лють бере на цю брехню; і розпач: ну з такими 73/43%зебілами в України нема шансів... Ну, ще у війні з касапом Україна ще якось з величезними втратами, з-за допомоги союзників по НАТО, перемогти ще здатна; але ж як потрапити в Європу з вами всіма *******?